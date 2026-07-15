Vorlický ve Slovácku, Zbrojovka má smůlu. Přestupová částka? Závisí i na jeho zdraví
Tak přece. Záložník Lukáš Vorlický (24) přestupuje ze Slavie do Slovácka, k týmu se má připojit po jeho návratu ze soustředění ve Slovinsku. Na plnohodnotnou zátěž ještě po zranění připraven není. Do Uherského Hradiště přichází hlavně kvůli otci Jiřímu, který v klubu vede béčko v MSFL a trenérovi áčka Janu Jelínkovi, s nímž má dobrý vztah z rezervy Slavie. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Podle informací infotbal.cz. poputuje z Moravy do Edenu pět milionů korun plus případné další sumy za odehrané zápasy. Dohoda je na stole, na smlouvách ještě chybí podpisy zainteresovaných. To je však formalita.
Kolik jich nakonec bude, to záleží primárně na Vorlického zdraví. To měl dosud během kariéry chatrné, často byl mimo provoz. Také proto se upisuje Slovácku a nemá místo v sestavě mistrovské Slavie. Ve hře bylo i hráčovo pokračování ve Zbrojovce Brno, kde na jaře odehrál čtyři utkání a pomohl k postupu z druhé ligy. „Měli jsme o něj zájem,“ potvrdil trenér Martin Svědík. Přednost nicméně dostal nedaleký rival.
Celek, který se v červnu zachránil až v baráži, je na přestupním trhu velmi aktivní. Za pochodu mění kádr, přivádí jednoho hráče za druhým. Jako poslední dorazil obránce Tomáš Král (21) z Mladé Boleslavi. Na roční hostování s opcí.
Jelínkův soubor čeká v sobotu generálka na ligu se Skalicí na stadionu v Uherském Hradišti. Papírově už to může být s Vorlickým, ovšem reálně se na hřišti nejspíš neobjeví. Jeho čas má přojít později.