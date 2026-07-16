Suchomel o meditaci, hostování v Hradci a ambicích: Slavii nemusím. Ale respekt musí být
PŘÍMO Z NĚMECKA | Už v zimě plánoval rozrazit bránu mezi výrazně vytížené, zastavilo ho však zranění. Po návratu zaválel na hostování v Hradci Králové, jako jeden z lídrů pomohl k epochální čtvrté figuře. Pro Martina Suchomela to však byla především příprava a pomoc na cestě, kam míří - a to do základní sestavy Sparty. O místo pravého beka jede závod s matadorem Pavlem Kadeřábkem, nikdo další už podle šéfů není potřeba. Odchovanec je připraven vzít odpovědnost. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Také na soustředění v Grassau, kde se Sparta chystá na snahu o průnik do Ligy mistrů plus boj o titul, jede svoji rutinu. Oranžové brýle odstiňující červené světlo z mobilu a dalších elektronických vychytávek, maska na spaní, regenerační kalhoty, sauna, meditace, dýchání, prostě disciplína.
„Márty je až přeplej,“ usměje se brankář Jakub Surovčík, jeden z nejbližších spoluhráčů Martina Suchomela a člen kliky, která by postupně měla vést rudé mužstvo.
Pravý bek takový prostě je, miluje pořádek, dodržuje detaily, nabádá i ostatní, aby nepolevovali, jinak Sparta neuspěje. On dělá všechno naplno, na hřišti je buldok, který by měl v následující sezoně dostat mnohem větší prostor než dřív. Možná mu - paradoxně - pomohl direkt, který schytal v zimě v Marbelle během střetnutí s Malmö.
Tehdy jste vstoupil do přípravy skvěle, byl jste chválen, jenže ve Španělsku jste si zlomil ruku. Co jste si pomyslel?
„V tom zápase jsem byl na place asi šest minut a pak se to stalo. No, cítil jsem, že se všechno rozpadlo. Přitom to šlapalo dobře, měl jsem nejlepší fyzické testy, vyhrál jsem i beep test, a najednou jsem si uvědomil, že jsem dole. Ne na nule, ale v minusu.“
Cítil jste bezmoc?
„Vzpomenu si na ten den, kdy se to stalo. Nejhorší bylo, když jsem přijel z kliniky s tou dlahou na hotel. Kluci měli večeři, já jsem přišel mezi ně. V ten moment jsem brečel, bylo mi to strašně líto. Přitom sám nemám rád, když mě někdo lituje…“
Jak dlouho se vás držel splín?
„První tři dny to se mnou nebylo moc fajn. Vlastně jsem nemluvil, furt jsem si to přehrával v hlavě. Bylo to prostě blbý, ale odjet z Marbelly jsem nechtěl, i když mi to trenér Priske nabídnul. Chtěl jsem zůstat s klukama. Už jsem v kariéře pár zádrhelů měl, zranění, překážky, vždycky jsem se oklepal.“
Takže i teď?
„Řekl jsem si: OK, už se to stalo, byl to teda ten nejtvrdší hřebíček do rakve, ale nějak si to vyhodnotím, jdu dál. Musím zase tvrdě makat, uzdravit ruku a pak se o to poprat.“
Prakticky hned bylo jasné, že odejdete na hostování do Hradce Králové. Neprobírala se ta možnost už před zraněním?
„Co si budeme… Vytížení na podzim nebylo optimální, byl tady Kadeř a Angelo Preciado, a tak se to řešilo už na konci prosince. I když jsem neslyšel negativní hodnocení na chvíle, kdy jsem se dostal na hřiště, tak jsme mysleli na další krok. Měl jsem obrovskou radost, že trenér Hradce pan Horejš měl o mě velký zájem i po zlomenině, debata byla skvělá. Nebylo o čem přemýšlet.“
K Votrokům jste přišel s obří dlahou. Jak jste fungoval?
„Nebylo to nic příjemného. Měl jsem ji až po rameno, moc se mi to nepozdávalo. Říkal jsem si, jak mě kluci od začátku vezmou. Chvíli to trvalo, odblokoval jsem se až, když jsem odhodil ortézu, měl jsem jen termoplast a tejp. Hned první trénink, když jsem šel do plného kontaktu, jsem skákal do střel, se mi zdálo, že jsem kluky i trochu pobláznil. Vryl jsem do nich, že musíme víc válčit.“
Mužstvo se vám nezdálo tak hladové?
„Možná chyběl i Tomáš Petrášek, byl taky zraněný, a je to velký lídr. Když jsem přišel do Hradce, hned jsem řekl pro klubový web, že chci do TOP šest, nakonec jsme to do článku nedali, ale stál jsem si za tím. Řekl jsem: Vím, že tam budeme.“
Povedlo se, nejdřív jste se však musel uzdravit. Co jste dělal?
„Měl jsem ruku šest týdnů v dlaze a ortéze, ochabla mi, vlastně úplně chcípla. V Hradci jsem bydlel, v osm ráno jsem byl na stadionu. Jeli jsme podle protokolu, který jsme měli od Sparty, spolupracovali jsme. Hned jsem šel do posilovny, rozhýbával ruku, dělal třeba lehké posilování s gumičkou. Postupně jsem každým dnem a týdnem zvyšoval váhy. Pak jsem šel s klukama na hřiště do rozcvičky, na nějaké přihrávky, po nich jsem se zase odpojil. Po obědě jsem šel znovu do posilovny, na Malšáku jsem byl každý den do čtyř. To byl vlastně můj každodenní program.“
Žádná velká zábava, ale vy jste i podle trenéra Horejše velký profík. Je to tak?