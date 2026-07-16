Jagiellonia - Sparta 1:0. Pražané těsně prohráli, rozhodla branka hned po pauze
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Zátěž pro reprezentanty, mraky přihrávek, slušný presink, ale také nedostatek údernosti. Sparta připomněla v jedné ze dvou generálek na sezonu některá ligová vystoupení v minulé sezoně. Především neschopnost srazit soupeře ji sesunula na druhé místo za Slavii. A to rozhodně nechce opakovat. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Na stejném stadionku jako vloni proti Young Boys Bern, tentokrát však s jiným výsledkem. V rozpáleném Kufsteinu, kam přijely dobré dvě stovky sparťanských fans, padli Letenští s polským Bialystokem 0:1.
Byla to trochu klasika, tým Briana Priskeho v sobě neměl zabijácký instinkt, soupeř naopak zužitkoval jednu ze dvou výraznějších šancí. „Pracujeme na tom, jak vyřešit tyto situace, tentokrát se nám to nepodařilo, ale úroveň byla vysoká,“ hodnotil duel Lukas Babalola, jeden z asistentů hlavního kouče.
Na mysli měl zejména dvě možnosti v podání střelecky se dále soužícího Matyáše Vojty, hlavičku Lukáše Haraslína, jež proletěla těsně vedle tyče, či časté pokusy Johna Mercada s Andrewem Irvingem. Oba byli až moc často zablokováni soupeřem, který hrál obětavě. Sparťanům totiž scházela v zakončení rychlost i rozhodnost. Jagellonia vedle této schopnosti ukázala také velmi slušnou výstavbu hry a pevnou defenzivu.
„Inkasovaný gól byla smolná situace vycházející z našeho vysokého presinku. Právě díky němu jsme si však vytvořili hodně šancí, s čímž jsme byli celkem spokojení, no a pak přišla tato jedna situace, která nás stála gól. Takže to je určitě něco, na co se musíme podívat,“ popisoval moment ze začátku druhého poločasu Babalola.
Presink spouštěl Vojta, slušně se v něm jevil na desítce hrající Joao Grimaldo (zase ale nedobře řešil útočné situace) i pravé křídlo Mercado. Stoper Jaroslav Zelený při něm zase vystupoval až do středu hřiště vedle Irvinga, proto mohl výše pomáhat Hugo Sochůrek.
Zelený se Sochůrkem, členové českého kádru na mistrovství světa, nakonec zvládli 55 minut, oba velmi zajímavě. „Vedli si dobře, ale samozřejmě neměli stejnou tréninkovou zátěž jako ostatní kluci, takže nemohli odehrát plnou porci minut,“ vysvětlil asistent.
Nastoupili na klasických místech, tedy na stoperu a ve středu zálohy. Naopak Peruánec Grimaldo se z křídla přesunul do centrální pozice. Sparta totiž praktikovala rozestavení 4-2-3-1, tedy zase trochu odlišné od jarního 4-3-3. „U nás hrál Grima většinou na křídle, ale v Rize i v reprezentaci hrál také uvnitř hřiště. Takže je to pro něj přirozená pozice. Příprava je občas i šancí vyzkoušet něco nového, takže jsme to zkusili a myslím, že zahrál OK,“ hodnotil Babalola.
Na odlišném místě než minule se rovněž předvedl mladý maďarský obránce Viktor Vitályos. Tentokrát byl podobně jako na úterním tréninku vlevo vedle Zeleného, což je pro něj přirozenější. Tam naskakoval v MTK Budapešť i mládežnických národních mužstvech.
Mimo zápasový kádr naopak zůstala jiná velká jména, která se podle všeho představí v pátek proti dánskému Nordsjaellandu. Vedle hřiště seděli adepti základní sestavy Jan Kuchta, Adamové Ševínský s Karabcem, Pavel Kadeřábek, Matěj Ryneš, Garang Kuol, Santiago Eneme či Josimar Alcócer.
O berlích a s velkou ortézou na koleni sledoval utkání Sivert Mannsverk, jenž si dělal zálusk na místo po Kaanu Kairinenovi, který zamířil do Řecka. Zranil se však v sobotním střetnutí s Ósakou. „Určitě zmešká začátek sezóny a pak uvidíme, jak dlouho bude mimo. Stále čekáme na výsledky vyšetření,“ řekl Babalola. Podle původních zpráv nemělo jít o přetržení vazů, tedy o nejsložitější zranění.
Sparta po pátečním duelu ihned odjede do Mnichova, odkud odletí do Prahy. Vstup do Chance Ligy ji čeká příští sobotu v Brně se Zbrojovkou.