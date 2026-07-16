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Vorlický o rozchodu se Zbrojovkou: Potřebuji čas, řekl bych něco... Mám prosbu pro fanoušky

Lukáš Vorlický v dresu Zbrojovky Brno
Lukáš Vorlický v dresu Zbrojovky BrnoZdroj: FB / FC Zbrojovka Brno
Lukáš Vorlický v dresu Slovácka
Lukáš Vorlický v dresu Zbrojovky
Lukáš Vorlický v akci během brněnského derby
Lukáš Vorlický v akci během brněnského derby
Lukáš Vorlický v akci během brněnského derby
Lukáš Vorlický ze Zbrojovky Brno proti Táborsku
Lukáš Vorlický v dresu Slavie
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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 Přestupem do Slovácka překvapil všechny. I sám sebe. „Nečekal jsem to,“ nezapírá Lukáš Vorlický (24), jenž s týmem z Uherského Hradiště podepsal tříletý kontrakt. V rozhovoru pro iSport vysvětluje, proč je za tuhle volbu rád a vyjádřil se i k tomu, proč nedopadlo pokračování ve Zbrojovce. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Kdy uvidíme Lukáše Vorlického v zápase?
(úsměv) „Výborná otázka… Začínám trénovat, tento a příští týden ještě individuálně s kondičním trenérem. Ten další už bych se měl částečně zapojit s týmem. Což je super. Kdy to bude na zápas, to nechám na vyhodnocení trenérů. Budu samozřejmě dělat vše pro to, aby to bylo co nejdříve.“

Počítáte během podzimu spíš s dostřídáváním na dvacet, patnáct minut jako na jaře ve Zbrojovce?
„Ani to se nedá takhle říct. Zpočátku rozhodně nepočítám s tím, že budu hrávat delší úseky. Po nešťastném zranění v přípravném utkání jsem byl na vyšetření v Německu. V Mnichově je doktor, který mi dělal poslední velkou rekonstrukci kolena a přišel na příčinu všech mých potíží. Když je něco potřeba, jezdím rovnou za ním.“

Máte před sebou vidinu, že od jara budete schopen snášet plnou zápasovou a tréninkovou zátěž?
„Takto nyní nepřemýšlím. A asi jsem nepřemýšlel nikdy. Mám na to jiný pohled, zapříčiněný hlavně mým zdravotním stavem. Já jsem se vždycky hodnotil podle toho, co jsem za ty minuty zvládl a jak jsem byl platný. Ne za to, kolik jsem toho odehrál. Tak to bude i ve Slovácku. Časem bych určitě chtěl dostávat větší minutáž. Teď se soustředím na to, abych mohl trénovat a cítil se dobře. To ostatní přijde přirozeně.“

Na tuzemské poměry jste unikátně technicky vybavený. Vnímáte tuhle svoji přednost v přímé konfrontaci se spoluhráči či protihráči?
„Každý hráč má nějaké přednosti. Děkuji, že to takto vidíte. (úsměv) Tohle jsou ty moje. Umím hrát s míčem, jsem odvážný, kreativní. Mám samozřejmě taky nedostatky. Kdybych nebyl tento typ fotbalisty a měl založenou hru na fyzičce a běhání, možná už bych fotbal dávno nehrál. Fyzickou stránku kompenzuju fotbalovou a mentální.“

Když jste sledoval, jakým stylem se prezentovali Češi na mistrovství světa, nebylo vám smutno?

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