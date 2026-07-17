Nová Slavia? Chce vykročit trochu jiným směrem: rychlost, driblink a tah na branku
Nikdo v Česku se na přestupovém trhu nečinil zatím tak jako Slavia. Zatímco některé kluby se teprve rozkoukávají, Pražané už mají v týmu hned osm posil do pole. Účast všech nováčků na soustředění v Rakousku naznačuje, že úřadující mistr chce i herně vykročit trochu jiným směrem. Jakým? „Všechny spojuje rychlost, driblink, přímočarost a tah na bránu,“ vypočítává datový analytik Jakub Kadrnožka. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Jako kdyby Jindřich Trpišovský a jeho realizační tým museli bojovat zápasy i po závěrečném hvizdu. A to když slýchávají, že jejich fotbal nevoní divákům, expertům a tak dále. Že je založený na nákopech směrem k Tomáši Chorému, na soubojích, centrech a standardkách. Do jisté míry je to pravda, ale nelze jedním dechem nezmínit, že Slavii tento fotbal přinesl poslední dva tituly.
„Podívejte, jak má Slavia postavený kádr – je tam Tomáš Chorý, který tyto míče udrží, jsou tam typy záložníků, kteří sbírají odražené míče. Se současným složením týmu budou hrát těžko jinak,“ komentoval už na jaře expert Sportu a trenér Petr Ruman.
Ale tady přichází zásadní změna. S ohledem na to, že to nejtvrdší jádro klasického slávistického stylu odjelo reprezentovat Česko na mistrovství světa, musel v přípravě přijít zásadní řez kádrem. Kdyby úřadující mistr chtěl se zacpanýma ušima pokračovat v tom, co poslední roky vycházelo, pořídil by si typologicky Daniela Vašulína, Martina Cedidlu či další typické české soubojové pracanty.
Přímočarost a tah na bránu
Ale to se nestalo. Přichází z velké části mezinárodní parta vedená Danijelem Šturmem a Angem N’Guessanem. Z osmi nových akvizic do pole je jen jeden Čech: Pavel Kačor se přitom sám považuje za antitezi klasického tuzemského stylu.
„Nechci, aby to vyznělo blbě, ale považuju se za kreativního hráče, co takové věci rád vymýšlí. V tom si myslím, že jsem trochu nečeský, nejsem jako robot,“ popsal v rozhovoru pro Sport.
„Pokud něco těch osm hráčů spojuje, je to rychlost, přímočarost a tah na bránu. Mají to prakticky všichni, kromě Wiktora Nowaka,“ popisoval v pořadu iSkaut datový analytik Jakub Kadrnožka ze společnosti Opta. „Většinu posil spojuje i nízký věk. Byl čas na generační obměnu, průměrný věk se zvyšoval. Doufám, že to dělají i s výhledem na Ligu mistrů. Dva tituly jsou hezké, ale chtěl bych vidět Slavii uspět i tam.“
Liga mistrů je další důvod, proč je typologie posil taková, jaká je. Při analýzách po poměrně nepovedeném ročníku milionářské soutěže vycházelo, že Slavia rychlost ztrácí. Proti evropským titánům bude většinou bránit, ale jediným opravdu nadprůměrným sprinterem do protiútoků byl Youssoupha Sanyang. Proto i nastoupil do většiny zápasů, byť kvalitou na té úrovni ještě nebyl.
Užitek ve finální třetině není takový
Od hráčů jako Šturm, Ayaosi, Kačor či třeba navrátilec Adonija Ouanda si Slavia slibuje kombinaci rychlosti i kvality. Zároveň jde o hráče, u kterých je ověřeno, že se prosadili v české lize. Přesto Slavia bude muset lehce změnit svůj styl, aby jejich silné stránky vynikly.
Během přípravných zápasů v Rakousku to bylo vidět. Když došlo na nákop, šlo obvykle o přenesení hry do strany. Jinak se slávisté snažili o rychlé výpady po zemi. Nikoli trpělivá konstruktivní výstavba à la Sparta či Mladá Boleslav, jako spíš kousavý rychlý útok Karviné. Je ale jasné, že to bude ještě nějakou chvíli dřít, navíc pravděpodobně Trpišovský bude hledat nějaké kompromisy, až se do akce zařadí reprezentanti. Třeba včetně Chorého.
„Když se na naše zápasy zatím podíváte, vypadá to fajn, ale užitek ve finální třetině není takový. Přechod do útoku je jedna z věcí, co chceme do příští sezony zlepšit, a v našich přípravných zápasech bylo hodně vidět, že když nemáme sílu ve vápně, je to těžší,“ naznačoval kouč, že byť byl jeho styl v minulé sezoně kritizovaný, vedl k extremnímu počtu střel a šancí.
Ne, v podzimní části na hřiště tedy nevyběhne vyměněná Slavia. Ale kormidlo už se jen pouhými přestupy natočilo novým směrem. Trpišovský bude hledat mix obou typů kvalit, které nyní v kádru má a jen mistrovské zápasy ukážou, jaký typ převládne.