Sparta - Nordsjaelland 1:5. Nepřijatelný výkon, láteřil Priske. Kdo se na soustředění zranil?
PŘÍMO Z KÖSSENU | Když potkala Sparta v přípravě evropské soupeře, rozuměj účastníky pohárů, padla. Ve druhém případě dokonce ostudně. Na závěr kempu v Bavorsku a Rakousku ji přes první gól po kooperaci Adamů Karabce se Ševínským doslova roznesl Nordsjaeland 5:1. Brian Priske rozhodně nevypadal, že mu to je jedno, že jde „jen“ o součást procesu. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Dva dny, dvě prohry. Zatímco s Bialystokem byla Sparta v Kufsteinu lepší, jen jí pořád schází instinkt lovce, v pátek v poledne doslova pošlapala své jméno. Ne, není možné se utěšovat, že jde o přípravný (dříve se říkalo přátelský) střet, tohle prostě nejde. Výsledek 1:5 rozhodně pošlapal naděje některých borců na základní sestavu.
Nic nepomohl ani slušný začátek. V 8. minutě skóroval kapitán Adam Ševínský po rohu jmenovce Karabce. Pak se ale projevila pomalost výkonu, nedůslednost, kupříkladu ve středu pole to rozhodně nabylo na úrovni, již Brian Priske požaduje. V prostoru se pohybovali Dominik Hollý i Stnatiago Eneme, nad nimi Karabec.
Nestačilo to, první dva rozhodně nezabouchali na vrata základní sestavy pro úvod ligy, který se odehraje příští sobotu v Brně proti nadšené Zbrojovce, nováčkovi elitní soutěže. Karabec rovněž nebyl stoprocentní, jeho pozice však bude dozajista pevná. Ve Spartě zůstává, měl by ji táhnout, jedno zlé představení ho těžko vyautuje.
„Bylo to nepřijatelné, neakceptovatelné, nemůžeme dostat pět gólů. Slabý výkon v mnoha ohledech a špatný výsledek. Přitom prvních dvacet minut jsme začali docela dobře, s úvodem zápasu jsem byl vcelku spokojený. Ale po vyrovnávacím gólu na 1:1 a definitivně po gólu na 2:1 jsme ztratili strukturu i disciplínu a dovolili jsme soupeři až příliš mnoho brankových příležitostí z přechodové fáze,“ hodnotil trenér Brian Priske. „A sami jsme toho moc neměli,“ dodal.
Tím přesně trefil aktuální (spíš tedy déletrvající) sparťanskou podstatu. Tým hraje kombinačně, drží balon, jenže není úderný. Také na trénicích v Grassau vyzýval kouč Priske svěřence opakovaně: „More speed!“ Tedy více rychlosti, dravosti, snahou jít za gólem, nahoru. To má například mladíček Hugo Sochůrek, rovněž kapitán Lukáš Haraslín i hrot Jan Kuchta. Další musí přidat, čeká se, že pomůže Karabec.
„Měli jsme tady několik výborných tréninkových jednotek. Odehráli jsme dobrý zápas proti Ósace a slušné utkání i s Bialystokem. Opět ale platí, že musíme dávat více gólů. Musíme si tvořit více šancí a více skórovat. To je pro nás výzva,“ vzkázal Priske.
Není to jediná starost, Sparta musí řešit také zraněné hráče. Během soustředění vypadl Střeďák Sivert Mannsverk a stoper Jakub Martinec. Už delší dobu jsou mimo hru Patrik Vydra, Ondřej Penxa i Magnus Kofod Andersen. Nikdy z nich nebude pro start sezony k dispozici, nejblíže je podle všeho k návratu Martinec.