Pirgič: Jako kdybych byl v Plzni tři roky. Hyskému jsem psal, že do toho jdu
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Pečlivě vyskautovaný, navíc s velkým zájmem získávat trofeje v Plzni. Stefan Pirgič (23) patří mezi velmi zajímavé hráče evropského střihu. Pohyblivý, kreativní a silný na balonu, schopný přinést do středu hřiště potřebnou kvalitu. Srbský záložník v rozhovoru pro iSport popisuje svůj přesun do Česka, proč kývl zrovna Plzni a co ho na novém angažmá láká. „Chci vyhrát každý zápas,“ zdůrazňuje během povídání, které vzniklo během herního soustředění v rakouském Westendorfu. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Stefan Pirgič je jednou ze čtyř letních posil Plzně, za přibližně tři miliony eur (75 milionů korun) přišel ze srbského Železničaru Sarajevo. V přípravě dostával hodně prostoru, o místo v sestavě se popere s reprezentantem Lukášem Červem. „Přišel jsem získávat trofeje,“ říká sebevědomě velmi slušnou angličtinou.
Jak se cítíte v Plzni na konci první přípravy s týmem?
„Jsem velice vděčný za to, že tady mohu být. Cítím se výborně, všichni v klubu mě přijali velice hezky. Každý den se mnou mluví hráči, realizační tým a další lidé, ohromně mi pomáhají. Obzvlášť ti zkušenější mi radí, jak to tady chodí, na co se zaměřit v tréninku i v zápasech.“
Zvykáte si v klubu i mimo hřiště?
„Mám pocit, jako kdybych byl v Plzni už dva, tři roky. Kluci mě vzali mezi sebe velice rychle, chodíme spolu na kafe, hodně se bavíme. Rozhodně jsem nečekal, že to půjde takhle dobře.“
Slyšel jste o Plzni ještě před tím, než se o vás klub začal zajímat?
„Jasně. Viděl jsem ji několikrát v Evropské lize, také hrála v Lize mistrů. Sledoval jsem zápasy na jaře proti Panathinaikosu (Plzeň vypadla v odvetě na penalty), na podzim hrála Plzeň výborně v Římě. Vím, že jde o velký klub, určitě už jsem o ní hodně slyšel i v minulosti.“
Co rozhodlo pro to, že jste přijal nabídku z Česka?
„Mluvil jsem s lidmi z klubu, s trenérem. Říkali mi, jaké mají ambice a cíle do sezony, to je pro mě absolutně nejdůležitější. Mít před sebou velké výzvy, abych měl důvod každý den tvrdě makat a zlepšovat se. Kdybych měl říct, že je to padesát na padesát, zda do klubu jít, nebo ne, právě kvůli těmto věcem se nakonec rozhodnu nabídku vzít. Věřím, že tohle je dobrý krok pro mou další kariéru.“
Měl jste i jiné možnosti?
„Po konci sezony tam byly další dva, tři kluby. Odjel jsem na dovolenou a řekl agentovi, že až se vrátím, o všem si promluvíme. Ale už během dovolené se mi ozvali z Plzně, řekli mi, že můj klub přijal jejich nabídku a ať si to promyslím. Měl jsem dvě nebo tři další možnosti.“
Šlo o kluby z větších soutěží?
„Z Česka to byla pouze Viktoria, pak tam byly i další kluby z jiných evropských soutěží. Nešlo ale o nic oficiálního, musely by se dohodnout se Železničarem. Nakonec jsem se rozhodl pro Plzeň.“
Podpořila vás rodina?
„Když jsem dostal nabídku z Plzně, měl jsem