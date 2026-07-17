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Kania promluvil o „megadealu“ a rýpnul si: Angemu ten dres nesluší. Co Mahmič?

Ondřej Kania promluvil o „megadealu“ se Slavií
Ondřej Kania promluvil o „megadealu“ se SlaviíZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Ange N’Guessan v akci v sešívaném
Ange N’Guessan v akci v sešívaném
Toumani Diakité v dresu Slavie
Toumani Diakité v dresu Slavie
Toumani Diakité posílil Slavii
Toumani Diakité posílil Slavii
Toumani Diakité posílil Slavii
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Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Je to zřejmě obchod, který čistě na českém poli nemá a na nějakou dobu ani nebude mít obdoby. Z Liberce zamířili do Slavie Ange N'Guessan a Toumani Diakité, na sever Čech zase Vasil Kušej, Alexandr Bužek a následně jako volný hráč i Jan Bořil. A k tomu stovky milionů korun. Liberecký majitel Ondřej Kania nyní pro Slovan+ poodhalil detaily obchodu a promluvil i o chystaném odchodu Ermina Mahmiče. „On i jeho rodina musí být trpěliví,“ řekl. Která témata řešil? Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>

O posilách Liberce

„Všichni hráči, kteří přišli, byli cíle číslo jedna. Byli jsme z toho nervózní, protože teď vidíme Ouandu ve Slavii a na podzim to byl hráč, kterého jsme měli před podpisem. Už jsme mu chtěli kupovat letenky. Ale Slavia nás trochu přeplatila a ukázala hráči perspektivu Ligy mistrů. Nyní se něco podobného nestalo. První seznam, kde byl Faye, Baboula i Basiladze, jsem dostal někdy v únoru a už od té doby se to řešilo. Jsem velmi spokojený. Kádr je téměř uzavřený, další příchod by byl asi jen oportunistický.“

O jednáních se Slavií

„Při prodejích do zahraničí je zvyklost, že je splátka za transfer rozdělená na čtyři roky. Podmínky, které jsme však vyjednali se Slavií, jsou částkou i podmínkami naprosto bezprecedentní. Jsem na ten deal velmi hrdý, až jednou budu psát knihu, bude to velká kapitola. Máme i velmi výrazná procenta z dalšího prodeje u obou hráčů, takže je v našem zájmu, aby hráli Ligu mistrů a aby se alespoň jeden z nich za rok prodal. Pamatuji si jednání na Slavii, kdy jsem stál u flipchartu, něco jsem kreslil, pak něco kreslil Jarda Tvrdík a Honza Nezmar tam jen seděl, usmíval se a nemohl ani nic říct. Kdyby nám někdo před rokem řekl, že budeme v rámci české ligy dělat takový obchod... To je surrealismus největšího kalibru. Pro mě osobně bylo strašně klíčové, aby byl součástí dealu Vasil a Alex.“

O zájmu o N'Guessana

„Věděli jsme o zájmu o Angeho ze zahraničí, dokonce tam byl jeden velký italský klub, který má poměrně velkou stopu v historii Slovanu. Ale on už se jednou italskou cestou vydal a pak šel na hostování. Navíc víme, že trh se rozhýbává pozdě a nechtěli jsme být v situaci, kdy budeme mít hráče s hodnotou stovek milionů korun na konec července. Přijde mi, že Angemu sluší všechno, ale slávistický dres mu nesluší. Snad v něm nevydrží dlouho. Jako celoživotní sparťan jsem se samozřejmě snažil, aby to dopadlo jinak, ale ti hráči asi nejsou dostatečně dobří, aby měli na Spartu.“ (s ironickým úsměvem)

O Janu Bořilovi

„Nezmiňoval jsem před půl rokem jeho jméno náhodou. S Janem Nezmarem jsme ho poslední dva roky chtěli snad každé přestupové období. Nemyslím si, že jde o poslední kontroverzní příchod, který uděláme.“

O odchodu Ermina Mahmiče

„Je to jednoduché, pro Slovan je nejvýhodnější je být trpělivý. Nespěcháme na to. Jestli budeme čekat dva či čtyři týdny, abychom my i Ermin dostali dobrou nabídku, je oukej. Zájemců je už od zimy dost. Je potřeba neskákat na všechno, řeší se to. I Ermin a jeho rodina musí být trpěliví. Není to jak v Ikee, kam přijdete a koupíte si postel. Kluby, které ho chtějí, musí prodat své hráče, pak budou shánět náhrady. TOP 5 lig začíná až za pět týdnů, asi se spustí domino. Věřím, že v prvním týdnu srpna bude jasno.“

O ambicích na další sezonu

„Jsem přesvědčen o tom, že máme kvalitu na TOP 3. Myslím, že všichni tu jsme o tom přesvědčení. Alespoň na papíře. Na druhou stranu, musí se sejít víc věcí. Máme nové trenéry bez zkušeností s českou ligou, máme hodně nových hráčů a odešli hráči, na kterých byla naše hra poměrně významně založená. Musí si to sednout. V nadstavbě jsem necítil chuť a odhodlání k boji o čtvrté a páté místo. Pokud si tuto mentalitu přeneseme do příští sezony, třeba budeme bojovat o vyhnutí se baráži.“

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