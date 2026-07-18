Risk, který Karviné vyšel. Ustojí Skyba v Baníku větší tlak? S tímhle může růst, tuší Jarolím
V Česku zaujal během pár měsíců. Jen devět ligových a tři pohárová utkání stačila na to, aby jej z Karviné odkoupil Baník. Ukrajinský stoper Jevhenij Skyba zkraje týdne oficiálně posílil FCB, kde by se rád vměstnal v hierarchii kouče Romana Skuhravého rovnou do základní sestavy. „Mám z něj radost a budu mu držet palce. Rozhodně má zajímavé parametry,“ říká pro web iSport bývalý karvinský trenér Marek Jarolím.
Právě na postu středního obránce Baník nutně potřeboval posílit. V minulé sezoně doplácel na rychlostní limity stoperů, čehož soupeři z taktického hlediska využívali. Nový trenér Roman Skuhravý navíc několikrát poukázal na chybějící výšku i správné somatotypy v týmu.
Proto tak vedení Slezanů přivedlo z Karviné bezmála 190 centimetrů vysokého stopera Jevhenije Skybu. O pár dnů dříve dorazil na stejnou pozici i další Ukrajinec Maksym Djačuk, který si však po pár trénincích natáhl postranní vaz v koleni.
Skyba v Karviné zaujal. Třeba i při pohárovém semifinále proti Baníku, v němž totálně vymazal ze hry rychlíka Abdallaha Gninga. Celkově za MFK naskočil do devíti ligových a tří pohárových utkání. V květnu navíc klubu pomohl k zisku premiérového MOL Cupu.
Týdny jednání
„O jeho příchodu jsme začali jednat prakticky hned po skončení minulé sezony. Jednání se ale velmi protáhla kvůli situaci kolem dalšího směřování Karviné a také proto, že jsme nebyli jediným klubem, který o něj měl zájem. O to více nás těší, že se nám podařilo Jevhenije získat a přesvědčit ho o tom, že Baník je pro něj správným místem pro další kariérní posun,“ uvedl šéf ostravského sportovního úseku Luděk Mikloško s tím, že opačným směrem zamířil na hostování bez opce útočník Jakub Pira.
Daleko víc zná Skybu trenér Marek Jarolím, jenž mu při březnovém domácím utkání se Slováckem dopřál první ligové minuty. „Mám s ním velice dobré zkušenosti. Vybrali jsme ho po zhlédnutí pár zápasů, i takových, které se úplně dobře nevyvíjely. Sledovali jsme jeho mentalitu a chování v určitých situacích,“ vzpomíná Jarolím.
„Musím říct, že přesně v tomhle nás zaujal. Byl stabilní a jeho typologie se jevila velice zajímavě. Měl tam i odvahu a snahu o rozehrávku, kterou na této pozici potřebujete. Jeho pohybová i silová typologie je na velice dobré úrovni. I v zápasech, ve kterých prohrávali, se nikam neschovával. To se mi na něm líbilo,“ říká bývalý karvinský kouč.
Těžké začátky proti divizi
Přitom transfer třiadvacetiletého Ukrajince směrem do Česka byl velkou neznámou. Rodák z kyjevské oblasti přišel z druholigového Černomorce Oděsa. „Byl to samozřejmě trochu risk, ale po měsíční nebo dvouměsíční adaptaci to zvládl. Přece jen přijít z druhé ukrajinské ligy do první české, která je velice intenzivní, není úplně jednoduché. Jemu se to ale přes tréninkový proces a dílčí minuty povedlo. Nakonec se stal strašně důležitým členem týmů,“ přikyvuje Jarolím.
„Začátky ale jednoduché nebyly. Když přišel, neodehrál úplně dobrý zápas za béčko, a to hráli proti divizi. Co se týče kondice a zvládání, první tréninky pro něj byly náročné, ale nakonec se s tím popasoval a během půl roku se takhle vykopal. Zvládal těžké zápasy a zvládal je velice dobře,“ hlásí nový kouč polské Arky Gdynie.
Zároveň vyzdvihuje i Skybovu povahu. „Asi nebyl tím, kdo by to úplně řídil, na to byl v Karviné krátce a měl tam jazykovou bariéru, ale má takovou stabilní a klidnou sílu, což mám rád,“ doplňuje.
Další výzvou je pro obránce Baník, kde se bude muset popasovat s daleko větším tlakem. „S tímhle může růst. Přece jen je ze země, která je větší než Česko, takže možná se ho ten tlak tak dotýkat nebude. Spíš jde o to, aby se chtěl zlepšovat, neustále posouvat a nebyl uspokojený. Navíc má trenéra, který chce hrát taky fotbalově, takže využitelnost tam určitě bude,“ dodává Jarolím.
Stopeři Baníku
- Michal Frydrych (36 let)
- Maksym Djačuk (22 let)
- Matěj Chaluš (28 let)
- Karel Pojezný (24 let)
- Jevhenij Skyba (23 let)
- Jiří Míček (19 let)
- Roan Nogha (22 let)