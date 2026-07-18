ONLINE: Slavia - Lyon 0:0. Generálka Pražanů, v sestavě navrátilci z MS i nové posily
Fotbalisty Slavie čeká v genrálce těžká zkouška. „Sešívaní“ se utkají s Lyonem, jehož dres obléká český reprezentant Pavel Šulc. Je to zápas na úrovni Ligy mistrů, do které se Pražané už probojovali, zatímco Olympique o ni bude bojovat v předkolech.Do Norimberku, kde se zápas odehraje bez přítomnosti diváků, neodcestoval Tomáš Chorý, jehož budoucnost se řeší. Chybět bude trenéru Jindřichu Trpišovskému i Lukáš Provod, který není po návratu z mistrovství světa plně fit. Zápas začíná v 19:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.