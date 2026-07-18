Předplatné

ONLINE: Slavia - Lyon 0:0. Odstartoval druhý poločas, sešívaní obměnili celou jedenáctku

Přípravný zápas Slavie s Lyonem
Přípravný zápas Slavie s LyonemZdroj: X / Olympique Lyonnais
Přípravný zápas Slavie s Lyonem
Přípravný zápas Slavie s Lyonem
Přípravný zápas Slavie s Lyonem
Toumani Diakité v dresu Slavie
Kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský
6
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (41)

Fotbalisty Slavie čeká v genrálce těžká zkouška. „Sešívaní“ se utkají s Lyonem, jehož dres obléká český reprezentant Pavel Šulc. Je to zápas na úrovni Ligy mistrů, do které se Pražané už probojovali, zatímco Olympique o ni bude bojovat v předkolech.Do Norimberku, kde se zápas odehraje bez přítomnosti diváků, neodcestoval Tomáš Chorý, jehož budoucnost se řeší. Chybět bude trenéru Jindřichu Trpišovskému i Lukáš Provod, který není po návratu z mistrovství světa plně fit. Zápas začíná v 19:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
00

Vstoupit do diskuze (41)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů