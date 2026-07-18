Slavia - Lyon 2:0. Sešívaní v generálce porazili zvučné jméno bez Šulce, posily v akci
Se čtyřmi reprezentanty z mistrovství světa, ovšem bez Provoda a Chorého, a se spoustou letních posil se Slavia postavila v generálce Lyonu. Víc než výhrou 2:0 poslala do české ligy vzkaz svým výkonem: Budeme hodně, hodně nepříjemný soupeř.
Se čtyřmi reprezentanty z mistrovství světa, ovšem bez Provoda a Chorého, a se spoustou letních posil se Slavia postavila v generálce Lyonu. Víc než výhrou 2:0 poslala do české ligy vzkaz svým výkonem: Budeme hodně, hodně nepříjemný soupeř.
Hrála se nějaká půlhodina a slávistický účet X vyťukal na své stránky: Press, press, press. Měl pravdu. Slavia opakovaně spouštěla silně nepříjemný presink vysoko na protivníkově půlce, v podstatě už od gólmana.
Výsledkem bylo, že Lyon – bez Pavla Šulce, který sice byl přítomen, ale neuveden ani mezi náhradníky – se dlouho nedostal za půlicí čáru. Slavia získávala míče rychle zpátky. Jediný nedostatek tohoto úseku hry? Sama si moc šancí nevytvářela.
Po téhle půlhodině přišla krátká pauza. Ne snad po vzoru té hydratační z mistrovství světa, jenom rozdělila netradiční hodinový poločas. Ano, hrálo se na 2x60 minut. A po téhle kratší přestávce se hra proměnila.
Lyon se nadechl a po dvojité chybě Štěpána Chaloupka, který se nechal hodně jednoduše obejít jeden na jednoho – to už se moc nevidí – a následně penaltově fauloval, mohl jít francouzský tým do vedení. Jenže Corentin Tolisso, s Bayernem pětinásobný šampion bundesligy a vítěz Ligy mistrů, selhal. Přesněji řečeno, Jakub Markovič byl na zemi včas a střelu vyrazil.
Ta samá dvojice si souboj zopakoval za chvíli a Tollisso zblízka Markoviče u bližší tyče znovu nenachytal.
Takhle hrála do půle tato slávistická sestava: Markovič - Konečný, N'Guessan, Chaloupek (52. Camara) - Piták, Diakité, Sadílek, Labík (52. Kolísek) - Suleiman, Šturm - Chytil.
Kvůli zdravotnímu problému s nohou chyběl Lukáš Provod. Denis Halinský, Pavel Kačor a Youssoupha Mbodji doléčují lehké zranění v Praze. David Jurásek a Oskar Kubiak budou absentovat zhruba šest týdnů se svalovým zraněním a Igoh Ogbu nebyl v nominaci kvůli zraněné achilovce. Jindřich Staněk a Oscar trénují v Praze individuálně. A Tomáš Chorý, to je jinačí příběh, který se rozsekne do půlky příštího týdne.
Ve druhém poločase přišly góly
Do druhé půle se Jindřich Trpišovský – tak trochu toulající se kolem hřiště - chystal vystřídat celou jedenáctku. Jenže to narazilo na odpor striktních německých sudích. Situace se dlouho řešila, zápas chytil zpoždění, ale nakonec se slávistická sestava přece výrazně proměnila.
Takto: Domčak - Holeš, Vlček, Camara - Isife, Moses, Nowak, Kolísek - Ouanda, Ayaosi - Schranz.
Co se týče obrazu hry, začalo se ve druhé půli stejně jako v první. Press, press, press. Slavia byla všude dřív. Navíc tentokrát převahu udržela po celou dobu a hlavně – přidala góly.
Ten první padl spíš netradičně. Zatímco se český obhájce titulu po celý zápas snažil o rozehrávku zezadu, spíš na kratší přihrávky, tentokrát brankář Nazar Domčak dlouhým nákopem vysunul Ivana Schrance, ten pod sebe shodil na Wiktora Nowaka, jehož centr přes vápna na zadní tyči uklidil za pomoci gólmanovy teče Samuel Isife.
Pak se po Chaloupkovi i jiný reprezentant Tomáš Holeš nechal jednoduše obejít a mohlo být zle, ale nebylo.
Na konci dvouhodinovky pak Bryan Ouanda po rychlé kombinaci prošel do šestnáctky a potvrdil výhru. Teprve druhou ze šesti přípravných zápasů, po nichž má Slavia vyrovnanou bilanci 2 – 2 – 2.
Ligu zahájí za týden v neděli proti Slovácku.