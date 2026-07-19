Mladá sparťanská letka: čekání na šanci, Surovčík jedničkou? Karabec musí ukázat, že...
Postupně se derou do popředí, samozřejmě o moc dřív to nešlo. Dorůstají věkově, tudíž fotbalově i mentálně. Ale brzy to bude na nich, aby fotbalová Sparta opět výrazně čelila supersilné Slavii. Skupina mladých odchovanců ze Strahova (plus jeden exslávista Jakub Surovčík) drží při sobě a ráda by převzala větší díl odpovědnosti. Jak jsou na tom její členové? Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Jakub Surovčík (24)
Minulá sezona v Chance Lize
Zápasy: 14
Minuty: 1 363
Inkasované góly: 14
Čistá konta: 6
Věří si, že uzme post jedničky, přesto bude muset čekat, jak se vyvine situace ve chvíli, kdy se uzdraví Peter Vindahl. Sám ji však může ovlivnit, „stačí“ mu, aby na začátku sezony chytal bezchybně, spolehlivě. Rozhodně to však není jednoduchá úloha.
Adam Ševínský (22)
Minulá sezona v Chance Lize
Zápasy: 19
Minuty: 1 690
Góly: 1
Asistence: 0
Páteční generálka mu nevyšla, byl u prohry 1:5, přesto patří s Jaroslavem Zeleným a Asgerem Sörensenem do trojice stoperů, z nichž se bude vybírat ideální dvojka pro ligový začátek na Zbrojovce. V minulé sezoně totiž zvýraznil vliv na tým, kvalitativně se zlepšil.
Patrik Vydra (23)
Minulá sezona v Chance Lize
Zápasy: 21
Minuty: 1 536
Góly: 3
Asistence: 5
Kdyby se nezranil v jednom z jarních derby, mohl velmi výrazně pomýšlet na nominaci na mistrovství světa. Místo toho však řeší, že zlomenina v kotníku zlobí, musel ještě na operaci. Start sezony nestihne, zatím se připravuje individuálně. Ale po návratu se zařadí mezi důležité.
Matěj Ryneš (25)
Minulá sezona v Chance Lize
Zápasy: 27
Minuty: 2 089
Góly: 0
Asistence: 1
Má za sebou dlouhá období, kdy se musel vracet po zraněních, v poslední sezoně to bylo celkem třikrát. Sám letos v zimě na soustředění v Marbelle přiznal, že se stále učí, jak najít znovu výkonnost. Pokud se však zdravotně ustálí, měl by držet pozici levého beka.
Hugo Sochůrek (18)
Minulá sezona v Chance Lize
Zápasy: 8
Minuty: 539
Góly: 0
Asistence: 2
Ve středu hřiště si zvyká na nižší pozici, než zvládal na jaře při nečekaném vpádu do sestavy. I tady ale uplatní hru jeden na jednoho a zásadní myšlenku jít s míčem vždy vpřed. Sparta si ho bude piplat, to je jasné, proto mu budou odpuštěny i logické mírné výkyvy formy.
Martin Suchomel (23)
Minulá sezona v Chance Lize
Zápasy: 14
Minuty: 1 018
Góly: 2
Asistence: 0
Čekatel na šanci je nyní nejblíže splnění snu. Na post pravého beka už je v kádru „pouze“ společně s Pavlem Kadeřábkem, minulý podzim jim dělal garde ještě Ángelo Preciado, na jaře přišel Oliver Sonne. Suchomel má dodat vášeň, fyzično, ale také sparťanskou náturu, to vše má v sobě.
Adam Karabec (23)
Minulá sezona v Chance Lize
Zápasy: 21
Minuty: 1 020
Góly: 1
Asistence: 0
Ne, tady už nelze opakovat slova o talentu, zlatém chlapci Sparty. V této sezoně musí levák se šikovnou kličkou i přihrávkou demonstrovat, jak vyrostl na dvou angažmá v cizině, v Hamburku a Lyonu. Musí být herním lídrem. Sportovní ředitel Tomáš Rosický to v něm vidí, jinak by ho pustil.