Trpišovský po generálce: Blížíme se k tomu, co potřebujeme. Naznačil odchody, co marodka?
Byla to v Norimberku netradiční generálka. Bez diváků a se dvěma poločasy po šedesáti minutách. Slavia v ní porazila na krásu i na góly francouzský Lyon 2:0. Trenér Jindřich Trpišovský si poslední zápas před ostrým výkopem sezony pochvaloval. O čem hovořil?
O výkonu
„Výsledek je dobrý, super, ale každý jsme v jiné fází přípravy. Lyon začíná za tři nebo čtyři týdny. Nás spíš těší celkově výkon našich hráčů. Měli jsme dobré obě fáze, útočnou i obrannou. A hlavně pohyb. Na hráčích, kteří jsou tady od začátku, bylo vidět, že se blíží k tomu, co potřebujeme. Byli jsme organizovaní, živí i v dobré nabídce. Dařilo se nám otáčet hru. Jsme spokojení s tím, co oba naše týmy předvedly. I s tím, co předvedli někteří jednotlivci. Byli vidět hodně, to proti takovému soupeři potěší.“
O dvou týmech
„Vystřídali jsme dvě jedenáctky. Hledali jsme tam nějaké návaznosti. Ještě pořád držíme nějaké dvojice, jako třeba Angeho (N’Guessana) s Diakitém spolu. Nebo dvojice, které si třeba mohou víc pomoct. Jako v první partě Mojma (Chytil), který začínal, aby měl aspoň Mubaraka (Suleimana), se kterým hrál. Chtěli jsme ještě nějaké hráče vidět na nějakých postech, třeba Eliho Pitáka, který vypadá zatím dobře, a na té jeho pozici vlastně hledáme hráče, který to odstartuje. Byl to test některých hráčů. Hledali jsme spojitosti hráčů vedle sebe i nějakou zastupitelnost. A samozřejmě aby v každé té partě byl takový hráč, který je náběhový, a takový, který je schopný se v defenzivě stáhnout k té šestce. Což nás ve druhém poločase překvapil Ayaosi, který zvládal hybrid hráče v útočné fázi křídla a v obranné toho třetího polaře. Spíš takové věci jsme chtěli vidět. Nebylo to tak, že by nějaká sestava měla být silnější startovací.“
O marodech
„Od pondělí by se měla připojit trojice lehce zraněných, to znamená Mbodji, Kačor, Halinský. Měla by se přidat k týmu. Lukáš Provod měl nějaký problém s nohou už ze šampionátu a trošku ho to trápilo. V pátek byl na nějakém podrobném vyšetření, které naštěstí dopadlo pozitivně a dobře, takže by se měl v úterý zase zapojit. Trénuje v Praze individuálně. U Oskara Kubiaka s Davidem Juráskem je bohužel stejné zranění a u obou je to na delší dobu, minimálně šest týdnů. Spíš si myslím, že ani jeden z nich nebude do první reprezentační pauzy. I proto zkoušíme některé hráče na těch pozicích.“
O šíři kádru
„Zatím bude určitě širší. I teď tam jsou jména, o kterých víme, že by tady na podzim být neměla. Ale pak nastává ta fáze, že se ti hráči musí s někým domluvit. O nějakém kádru máme jasno. Máme jasno o hráčích, kteří by tady neměli být, ale určitě to nějakou dobu bude trvat, než se přemístí na jiný klub.“
O nové sezoně
„Je to rychlé. Jsme zase tady, ještě před chvílí jsme hráli poslední zápas s Plzní… Těšíme se všichni, nejvíc určitě hráči. Bylo vidět, že dneska hrajou s dobrým soupeřem a na perfektním hřišti, že se blíží zápasy a že to mají rádi. My tuhle práci bereme v podstatě jako přípravné věci, přípravné okno, které děláme proto, aby se hrály ty ostré zápasy. Začínáme doma (v neděli proti Slovácku) a doufám, snad to nezakřiknu, že protneme šňůru neúspěchů prvních kol z poslední doby. I když nás na druhou stranu vždycky odstartovaly do titulu… Věřím, že jsme i přes odchody, zranění a zapojování kluků z nároďáku nachystaní a v prvním kole odstartujeme vítězstvím.“