Jádro Sparty z odchovanců: skupina bobtná, podobnost se slavnou partou kolem Novotného
Je jich šest, k nim přidejme jednoho Slováka, který zapadl - a také klubový pojem, takového „taťku“ grupy mladých odchovanců hlásících se o silnější slovo, o odpovědnost při vyžadovaném posunu Sparty směrem ke Slavii. V týmu se postupně tvořilo a nyní je jasně zřetelné jádro z odchovanců, produktů strahovské akademie. „Bobtná to,“ usměje se stoper Adam Ševínský v rozhovoru pro Ligu naruby.
Prakticky se od sebe nehnou. Vidíte je spolu klábosit na letišti, při videu z letního teambuildingu sedí vedle sebe. Matěj Ryneš, Patrik Vydra, Adam Ševínský, Jakub Surovčík a Martin Suchomel, to je základ skupiny. Čtyři odchovanci, plus brankář Surovčík, Slovák, který vyrostl v Praze a přes Jablonec dorazil na Letnou ze Slavie.
Kolonie se však nadále rozrůstá. Během jara do ní začal nakukovat zelenáč Hugo Sochůrek, v létě se vrátil Adam Karabec a ihned se infiltroval. Plus se občas k debatám přidá Pavel Kadeřábek. „Má víc povinností, hlavně rodinných, my to tak nemáme. Kadeř je velký srdcař, je to znát. Občas s námi taky zajde na kafe - a my si toho velmi vážíme,“ popisuje Ševínský.
Právě káva je tak trochu spojuje, možná se zjevuje duch staré party kolem Horsta Siegla, Jiřího Novotného či Martina Frýdka, který každý den zahajovali setkáním na „kafi“ v takzvaném Parkáči, tedy v Parkhotelu kousek pod Letnou. Pak tvořili základ úspěšného mančaftu devadesátých let, kupříkladu Novotný se vyšplhal až ke čtrnácti titulům.
A Sparta se nyní po dvouleté odmlce opět pokusí sesadit Slavii z trůnu. Srdce z odchovanců by mělo už podle přípravných střetnutí hrát důležitou roli.
„Za mě je velmi důležité, že jsme odchovanci. My jsme ti, kteří rozumíme kultuře, jak říká Brian Priske. Víme, co je sparťanství, vyvíjíme se,“ říká obránce Suchomel. „Je strašně příjemné, že jsou tady hráči, kteří jsou dva, maximálně tři roky od sebe, hráli jsme spolu,“ připomene, že on už se kupříkladu v žácích potkával ve středu pole s Karabcem „Rozumíme si mimo hřiště i na něm. Víme, že každý jeden z nás prostě pro toho druhýho klidně umře,“ vyhlásí.
To jsou silná slova, která však vlastně potvrdí i stoper Ševínský, jenž je blízko základu. „Řekl bych, že mám slušnou pozici. S tím jde ruku v ruce i zodpovědnost za výsledky, kterou budu muset nést ve větší míře než doteď,“ ví dobře.
Samozřejmě, hlavně se výraznější postavení musí projevit na trávníku. Proto si projděme role jednotlivých členů „komanda“.
Brankář Surovčík: Na jaře zaskočil za zraněného Petera Vindahla a postupně přesvědčil, že může být sparťanskou jedničkou. Nyní to však musí potvrdit, což je sakra složitější.
Stoper Ševínský: Ve druhé části minulé sezony se tvrdě prosadil do startovací jedenáctky a určitě bude mít silnou pozici, i když sám říká: „Já se jako čistý člen základu necítím.“
Bek Suchomel: Jaro začal zlomeninou ruky, pak hrál velmi dobře na hostování v Hradci Králové. Nyní se bude tahat o pozici na pravé straně s matadorem Kadeřábkem. Už to, že nepřišel třetí adept na toto místo, naznačuje zvýšenou důvěru v Suchomela.
Dělostřelec Ryneš: Hráč s možná nejtvrdší ránou v kádru (konkuruje mu zejména John Mercado) je zdravý a hlásí se o místo na levém beku. Patří mezi adepty reprezentace, měl by dál růst.
Záložník Vydra: Má potíž, zlomeninu z derby musela dořešit nedávná operace, proto nebude připraven na začátek ročníku. Postupně by se však měl propracovat do nejužší rotace na místo ve středu zálohy.
Objev Sochůrek: I po návratu z mistrovství světa přesvědčuje, že patří na plac. Jak je tichý mimo něj, s míčem u nohy předhazuje světu nemalý potenciál. Navíc je jasné, že ho Priske podrží, odpustí mu i menší zakolísání.
Omlácený Karabec: Jaro v Lyonu sice neměl dobré, ale ze dvou štací v cizině se vrací viditelně posílený, fyzicky i mentálně. Je pro něj připraven post centrální desítky, jeho nejoblíbenější. Další záležitosti jsou už pouze na něm.
K této části týmu lze přidat další, už zavedenou, trošku nevděčně ji můžeme nazvat starousedlíky. Patří sem už několikrát zmíněný Kadeřábek plus další zkušení jako Lukáš Haraslín, Jan Kuchta, Jaroslav Zelený, Asger Sörensen. Tito šéfové jsou pořád hlavní silou kabiny, ale Karabec a spol. už jim musí čím díl víc sekundovat.
Jak? „Cítím, že tu zodpovědnost musíme převzít my mladší, co pomalu dorůstáme do věku, kdy to máme brát na sebe,“ upozorní Ševínský. „Určitě musíme i cizince táhnout s sebou. Oni chtějí, nejsou to žádní lenoši, ale musíme je naučit, že dva roky bez trofeje jsou ve Spartě neakceptovatelné. Letos musíme udělat všechno pro to, aby se to povedlo,“ vyzývá Surovčík. „Zásadní jsou detaily, můžeme začít třeba dochvilností,“ přidá Suchomel.
Mladí pánové, zdá se, tuší, jak na to. Teď to dokázat.