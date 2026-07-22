Permanentky v lize: Artis dražší než Zbrojovka, kluby lákají na dárky. Za kolik na pražská S?
Nová sezona Chance Ligy je za dveřmi, deník Sport a web iSport připravil velký přehled cen permanentek napříč celou soutěží. Kolik dáte za fotbal v nadcházejícím ročníku? Na vrcholu ceníku stojí pražská Slavia, naopak nejlevněji pořídíte celosezonní vstupenku v Teplicích a Pardubicích. V Hradci Králové fanouškům k permici rovnou přibalili i malý kopačák. Projděte si kompletní srovnání klub po klubu. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Slovácko
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (výměna)
Prémiová (Tribuna A)
4500 Kč
4000 Kč
Standardní (Tribuna C – střed)
4000 Kč
3500 Kč
Nejlevnější (Tribuna B, C – kraje)
3750 Kč
3250 Kč
Fanoušci Slovácka si musejí předem rozmyslet, zda chtějí vstupenku v mobilu, nebo plastovou kartičku – obojí mít nelze. Na pokladně si navíc volí ze tří designových motivů karty. Nejlepší klubová sedadla na tribuně A jsou dostupná výhradně pro věrné.
Mladá Boleslav
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek
Plošná cena (všechny tribuny)
2996 Kč
2996 Kč
Mladá Boleslav drží v lize unikátní přístup: plošnou cenu 2 996 Kč na všechny tribuny bez ohledu na věrnost či kvalitu místa. Jedinou výjimkou je sektor G (kotel) pro členy organizovaného fanklubu, kteří mají permici za polovic (1 498 Kč). VIP permanentky klub do volného prodeje vůbec nedává.
Zlín
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek
Prémiová (Hlavní tribuna)
3000 Kč
3000 Kč
Standardní (Východní tribuna)
2600 Kč
2600 Kč
Nejlevnější (Jižní tribuna)
2200 Kč
2200 Kč
Zlín nerozlišuje nové a stávající permanentkáře, ceny jsou pro všechny stejné. Nejdražší je Hlavní tribuna, nejlevnější Jižní. Klub navíc výrazně preferuje digitální verzi do mobilu – za tradiční fyzickou plastovou kartičku si fanoušci na všech tribunách připlatí rovných 200 Kč.
Teplice
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (27+ bodů)
Prémiová (GOLD balíček)
3800 Kč
2800 Kč
Standardní (Základní)
2000 Kč
1400 Kč
Nejlevnější (Základní)
2000 Kč
1400 Kč
Teplice odměňují věrnost přes systém Sklář ID: kdo nasbíral aspoň 27 bodů, ušetřil 600 korun. Ceny permanentek se nemění podle různých částí stadionu, ale oproti zbytku ligy vytvořili žlutomodří speciální GOLD permanentku, ke které je na každém domácím utkání pivo a klobása zdarma.
Bohemians
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (zvýhodněná)
Prémiová (Tribuna A)
4600 Kč
4200 Kč
Standardní (Tribuna B)
3300 Kč
3000 Kč
Nejlevnější (Tribuna B)
3300 Kč
3000 Kč
Klokani kvůli rekonstrukci stadionu neprodávají permanentky do sektoru C a v Ďolíčku jsou tedy jen dvě kategorie. Už v průběhu sezony by měla začít růst Jižní tribuna směrem do Vršovické ulice. Oproti minulému ročníku se ceny lístků na celou sezonu mírně zvýšily.
Pardubice
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (stávající/eFKarta)
Prémiová (C3, C4)
4400 Kč
3520 Kč
Standardní (B+D)
3250 Kč
2600 Kč
Nejlevnější (P12)
1600 Kč
1400 Kč
Pardubice zrušily klubové eFKarty a většinu jejich výhod převedly přímo na permanentkáře. Stávající majitelé permic i bývalí držitelé eFKaret získávají dvacetiprocentní slevu. Celosezonní vstupenka platí kromě zápasů áčka i na utkání B-týmu a mládežnických reprezentací.
Olomouc
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (stávající)
Prémiová (1. kategorie)
5300 Kč
4800 Kč
Standardní (2. kategorie)
4000 Kč
3400 Kč
Nejlevnější (4. kategorie)
2400 Kč
1800 Kč
Olomouc ponechává stejné ceny jako v předchozím ročníku. Změna přijde u poskytovatele vstupenek a především ve vzniku nového spolku aktivních fanoušků Sigma fans. Jeho členové budou mít slevu 20 % a na jižní tribunu dokonce 50 %. Permice platí i na zápasy B-týmu v MSFL.
Liberec
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek
Prémiová (Severní – TOP sektory)
3600 Kč
3600 Kč
Standardní (Hlavní tribuna)
3200 Kč
3200 Kč
Nejlevnější (Kotel)
1600 Kč
1600 Kč
Oproti většině klubů nerozlišuje mezi novými a dlouholetými permanentkáři, cena je pro všechny stejná. Kdo si pořídí celosezonní vstupenku, získá kromě místa na stadionu také přístup ke klubové videoplatformě Slovan+ a další výhody. Mimojiné také speciální dárek na prvním domácím zápase sezony.
Jablonec
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (stávající)
Plošná cena (všechny tribuny)
2800 Kč
2300 Kč
Jablonec drží ceny z loňska a zachovává jednotnou částku pro hlavní i západní tribunu. Na Střelnici se snaží nalákat více studentů a s ISIC kartou stojí permice tisíc korun. Severočeši nabízejí také permanentky pouze na podzimní část sezony za 1 300 Kč a pro studenty za 600 Kč.
Hradec Králové
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (stávající)
Prémiová (1. kategorie)
4990 Kč
4530 Kč
Standardní (2. kategorie)
3960 Kč
3600 Kč
Nejlevnější (3. kategorie)
3140 Kč
2780 Kč
Votroci stejně jako v minulé sezoně potěšili fanoušky a balení se vstupenkou na všechny zápasy v sezoně obsahuje také dárek v podobě speciálního malého míče s různými klubovými nápisy a symboly. Speciální slevu oproti věrným mají členové klubového fanklubu.
Zbrojovka Brno
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (stávající)
Prémiová (1. kategorie)
4000 Kč
3600 Kč
Standardní (2. kategorie)
3600 Kč
3200 Kč
Nejlevnější (3. kategorie)
2800 Kč
2500 Kč
Zbrojovka omezila kapacitu permic na 4 000 kusů a k nákupu účtuje poplatek 35 Kč (plastová karta vyjde na 250 Kč). Kdo si obnovil vstupenku z minulé sezony, dostal od klubu šálu s limitovaným designem. I v Brně hlídají docházku: kdo vynechá maximálně dvě utkání, dostane odměnu.
Artis Brno
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (stávající)
Prémiová (1. kategorie)
4400 Kč
3800 Kč
Standardní (2. kategorie)
3900 Kč
3300 Kč
Nejlevnější (3. kategorie)
3500 Kč
2900 Kč
Možná překvapí, že ze dvou brněnských nováčků nastavil vyšší cenovou politiku fanouškovsky méně populární Artis. Rivalové hrají na totožném stadionu, nicméně permanentky má Artis zhruba o deset procent dražší. I v první lize klub pro fanoušky zachová speciální autobus z Líšně.
Baník Ostrava
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (stávající)
Prémiová (Kategorie A)
4999 Kč
3900 Kč
Standardní (Kategorie B)
4399 Kč
3700 Kč
Nejlevnější (Kategorie C, D)
3699 Kč
3100 Kč
Baník zavádí přísnější kontroly na turniketech: zneužití slevových permic bude systém ihned signalizovat pořadatelům a hrozí jejich zabavení. V ceně celosezonní vstupenky je MOL Cup i zápasy B-týmu. Pro přeposlání lístku nebo jeho uvolnění do prodeje slouží klubová aplikace Chachar Pass.
Plzeň
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (stávající)
Prémiová (1. kategorie)
5750 Kč
4800 Kč
Standardní (2. kategorie)
5000 Kč
4200 Kč
Nejlevnější (4. kategorie)
3250 Kč
2800 Kč
Plzeň přechází na digitální systém Viktoria Key, permanentky chce distribuovat primárně elektronicky. Za fyzickou plastovou kartičku si zájemci připlatí 150 Kč. Viktorka dál nabízí dva druhy permic: levnější verze standard je bez nadstavby, verze extra platí na všechny ligové zápasy.
Sparta
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (sleva 10 %)
Prémiová (Kategorie 1)
7000 Kč
6300 Kč
Standardní (Kategorie 3)
5900 Kč
5310 Kč
Nejlevnější (Kategorie 5)
4700 Kč
4230 Kč
Sparta má kapacitu permic opět nekompromisně vyprodanou a prodej byl ukončen. Noví zájemci se musejí zapsat na Waiting list, který v klubu funguje od léta 2023, a sbírat body za účast na jednotlivých utkáních. Majitelé permanentek mají výhodnější předkupní právo na evropské poháry.
Slavia
Sektor
Nový fanoušek
Věrný fanoušek (0 absencí)
Prémiová (Kategorie A)
7100 Kč
5800 Kč
Standardní (Kategorie B)
6400 Kč
5200 Kč
Nejlevnější (Kategorie C)
5300 Kč
4100 Kč
Slavia žehlí divoký závěr sezony: za zápasy bez diváků po derby dává permanentkářům kompenzaci 11 %. Ke změnám dojde i na Tribuně Sever, která bude mít nově samostatný vstup a nebude průchozí se zbytkem stadionu, aby se skalní fanoušci oddělili od ostatních diváků.
Ceny permanentek ligových klubů pro sezonu 2026/27
Klub
Nejdražší dospělá
Nejlevnější dospělá
Slavia
7100 Kč
4100 Kč
Sparta
7000 Kč
4230 Kč
Plzeň
5750 Kč
2800 Kč
Olomouc
5300 Kč
1800 Kč
Baník
4999 Kč
3100 Kč
Hradec Králové
4990 Kč
2780 Kč
Bohemians
4600 Kč
3000 Kč
Slovácko
4500 Kč
3250 Kč
Artis
4400 Kč
2900 Kč
Pardubice
4400 Kč
1400 Kč
Zbrojovka
4000 Kč
2500 Kč
Teplice
3800 Kč
1400 Kč
Liberec
3600 Kč
1600 Kč
Zlín
3000 Kč
2200 Kč
Mladá Boleslav
2996 Kč
2996 Kč
Jablonec
2800 Kč
2300 Kč