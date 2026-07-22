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Permanentky v lize: Artis dražší než Zbrojovka, kluby lákají na dárky. Za kolik na pražská S?

Za kolik kluby v Chance Lize prodávají permanentky na novou sezonu?
Za kolik kluby v Chance Lize prodávají permanentky na novou sezonu?Zdroj: koláž iSport
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Petr Fantyš
Chance Liga
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Nová sezona Chance Ligy je za dveřmi, deník Sport a web iSport připravil velký přehled cen permanentek napříč celou soutěží. Kolik dáte za fotbal v nadcházejícím ročníku? Na vrcholu ceníku stojí pražská Slavia, naopak nejlevněji pořídíte celosezonní vstupenku v Teplicích a Pardubicích. V Hradci Králové fanouškům k permici rovnou přibalili i malý kopačák. Projděte si kompletní srovnání klub po klubu. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>

Slovácko

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (výměna)

Prémiová (Tribuna A)

4500 Kč

4000 Kč

Standardní (Tribuna C – střed)

4000 Kč

3500 Kč

Nejlevnější (Tribuna B, C – kraje)

3750 Kč

3250 Kč

Fanoušci Slovácka si musejí předem rozmyslet, zda chtějí vstupenku v mobilu, nebo plastovou kartičku – obojí mít nelze. Na pokladně si navíc volí ze tří designových motivů karty. Nejlepší klubová sedadla na tribuně A jsou dostupná výhradně pro věrné.

Mladá Boleslav

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek

Plošná cena (všechny tribuny)

2996 Kč

2996 Kč

Mladá Boleslav drží v lize unikátní přístup: plošnou cenu 2 996 Kč na všechny tribuny bez ohledu na věrnost či kvalitu místa. Jedinou výjimkou je sektor G (kotel) pro členy organizovaného fanklubu, kteří mají permici za polovic (1 498 Kč). VIP permanentky klub do volného prodeje vůbec nedává.

Zlín

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek

Prémiová (Hlavní tribuna)

3000 Kč

3000 Kč

Standardní (Východní tribuna)

2600 Kč

2600 Kč

Nejlevnější (Jižní tribuna)

2200 Kč

2200 Kč

Zlín nerozlišuje nové a stávající permanentkáře, ceny jsou pro všechny stejné. Nejdražší je Hlavní tribuna, nejlevnější Jižní. Klub navíc výrazně preferuje digitální verzi do mobilu – za tradiční fyzickou plastovou kartičku si fanoušci na všech tribunách připlatí rovných 200 Kč.

Teplice

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (27+ bodů)

Prémiová (GOLD balíček)

3800 Kč

2800 Kč

Standardní (Základní)

2000 Kč

1400 Kč

Nejlevnější (Základní)

2000 Kč

1400 Kč

Teplice odměňují věrnost přes systém Sklář ID: kdo nasbíral aspoň 27 bodů, ušetřil 600 korun. Ceny permanentek se nemění podle různých částí stadionu, ale oproti zbytku ligy vytvořili žlutomodří speciální GOLD permanentku, ke které je na každém domácím utkání pivo a klobása zdarma.

Bohemians

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (zvýhodněná)

Prémiová (Tribuna A)

4600 Kč

4200 Kč

Standardní (Tribuna B)

3300 Kč

3000 Kč

Nejlevnější (Tribuna B)

3300 Kč

3000 Kč

Klokani kvůli rekonstrukci stadionu neprodávají permanentky do sektoru C a v Ďolíčku jsou tedy jen dvě kategorie. Už v průběhu sezony by měla začít růst Jižní tribuna směrem do Vršovické ulice. Oproti minulému ročníku se ceny lístků na celou sezonu mírně zvýšily.

Pardubice

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (stávající/eFKarta)

Prémiová (C3, C4)

4400 Kč

3520 Kč

Standardní (B+D)

3250 Kč

2600 Kč

Nejlevnější (P12)

1600 Kč

1400 Kč

Pardubice zrušily klubové eFKarty a většinu jejich výhod převedly přímo na permanentkáře. Stávající majitelé permic i bývalí držitelé eFKaret získávají dvacetiprocentní slevu. Celosezonní vstupenka platí kromě zápasů áčka i na utkání B-týmu a mládežnických reprezentací.

Olomouc

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (stávající)

Prémiová (1. kategorie)

5300 Kč

4800 Kč

Standardní (2. kategorie)

4000 Kč

3400 Kč

Nejlevnější (4. kategorie)

2400 Kč

1800 Kč

Olomouc ponechává stejné ceny jako v předchozím ročníku. Změna přijde u poskytovatele vstupenek a především ve vzniku nového spolku aktivních fanoušků Sigma fans. Jeho členové budou mít slevu 20 % a na jižní tribunu dokonce 50 %. Permice platí i na zápasy B-týmu v MSFL.

Liberec

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek

Prémiová (Severní – TOP sektory)

3600 Kč

3600 Kč

Standardní (Hlavní tribuna)

3200 Kč

3200 Kč

Nejlevnější (Kotel)

1600 Kč

1600 Kč

Oproti většině klubů nerozlišuje mezi novými a dlouholetými permanentkáři, cena je pro všechny stejná. Kdo si pořídí celosezonní vstupenku, získá kromě místa na stadionu také přístup ke klubové videoplatformě Slovan+ a další výhody. Mimojiné také speciální dárek na prvním domácím zápase sezony.

Jablonec

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (stávající)

Plošná cena (všechny tribuny)

2800 Kč

2300 Kč

Jablonec drží ceny z loňska a zachovává jednotnou částku pro hlavní i západní tribunu. Na Střelnici se snaží nalákat více studentů a s ISIC kartou stojí permice tisíc korun. Severočeši nabízejí také permanentky pouze na podzimní část sezony za 1 300 Kč a pro studenty za 600 Kč.

Hradec Králové

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (stávající)

Prémiová (1. kategorie)

4990 Kč

4530 Kč

Standardní (2. kategorie)

3960 Kč

3600 Kč

Nejlevnější (3. kategorie)

3140 Kč

2780 Kč

Votroci stejně jako v minulé sezoně potěšili fanoušky a balení se vstupenkou na všechny zápasy v sezoně obsahuje také dárek v podobě speciálního malého míče s různými klubovými nápisy a symboly. Speciální slevu oproti věrným mají členové klubového fanklubu.

Zbrojovka Brno

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (stávající)

Prémiová (1. kategorie)

4000 Kč

3600 Kč

Standardní (2. kategorie)

3600 Kč

3200 Kč

Nejlevnější (3. kategorie)

2800 Kč

2500 Kč

Zbrojovka omezila kapacitu permic na 4 000 kusů a k nákupu účtuje poplatek 35 Kč (plastová karta vyjde na 250 Kč). Kdo si obnovil vstupenku z minulé sezony, dostal od klubu šálu s limitovaným designem. I v Brně hlídají docházku: kdo vynechá maximálně dvě utkání, dostane odměnu.

Artis Brno

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (stávající)

Prémiová (1. kategorie)

4400 Kč

3800 Kč

Standardní (2. kategorie)

3900 Kč

3300 Kč

Nejlevnější (3. kategorie)

3500 Kč

2900 Kč

Možná překvapí, že ze dvou brněnských nováčků nastavil vyšší cenovou politiku fanouškovsky méně populární Artis. Rivalové hrají na totožném stadionu, nicméně permanentky má Artis zhruba o deset procent dražší. I v první lize klub pro fanoušky zachová speciální autobus z Líšně.

Baník Ostrava

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (stávající)

Prémiová (Kategorie A)

4999 Kč

3900 Kč

Standardní (Kategorie B)

4399 Kč

3700 Kč

Nejlevnější (Kategorie C, D)

3699 Kč

3100 Kč

Baník zavádí přísnější kontroly na turniketech: zneužití slevových permic bude systém ihned signalizovat pořadatelům a hrozí jejich zabavení. V ceně celosezonní vstupenky je MOL Cup i zápasy B-týmu. Pro přeposlání lístku nebo jeho uvolnění do prodeje slouží klubová aplikace Chachar Pass.

Plzeň

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (stávající)

Prémiová (1. kategorie)

5750 Kč

4800 Kč

Standardní (2. kategorie)

5000 Kč

4200 Kč

Nejlevnější (4. kategorie)

3250 Kč

2800 Kč

Plzeň přechází na digitální systém Viktoria Key, permanentky chce distribuovat primárně elektronicky. Za fyzickou plastovou kartičku si zájemci připlatí 150 Kč. Viktorka dál nabízí dva druhy permic: levnější verze standard je bez nadstavby, verze extra platí na všechny ligové zápasy.

Sparta

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (sleva 10 %)

Prémiová (Kategorie 1)

7000 Kč

6300 Kč

Standardní (Kategorie 3)

5900 Kč

5310 Kč

Nejlevnější (Kategorie 5)

4700 Kč

4230 Kč

Sparta má kapacitu permic opět nekompromisně vyprodanou a prodej byl ukončen. Noví zájemci se musejí zapsat na Waiting list, který v klubu funguje od léta 2023, a sbírat body za účast na jednotlivých utkáních. Majitelé permanentek mají výhodnější předkupní právo na evropské poháry.

Slavia

Sektor

Nový fanoušek

Věrný fanoušek (0 absencí)

Prémiová (Kategorie A)

7100 Kč

5800 Kč

Standardní (Kategorie B)

6400 Kč

5200 Kč

Nejlevnější (Kategorie C)

5300 Kč

4100 Kč

Slavia žehlí divoký závěr sezony: za zápasy bez diváků po derby dává permanentkářům kompenzaci 11 %. Ke změnám dojde i na Tribuně Sever, která bude mít nově samostatný vstup a nebude průchozí se zbytkem stadionu, aby se skalní fanoušci oddělili od ostatních diváků.

Ceny permanentek ligových klubů pro sezonu 2026/27

Klub

Nejdražší dospělá

Nejlevnější dospělá

Slavia

7100 Kč

4100 Kč

Sparta

7000 Kč

4230 Kč

Plzeň

5750 Kč

2800 Kč

Olomouc

5300 Kč

1800 Kč

Baník

4999 Kč

3100 Kč

Hradec Králové

4990 Kč

2780 Kč

Bohemians

4600 Kč

3000 Kč

Slovácko

4500 Kč

3250 Kč

Artis

4400 Kč

2900 Kč

Pardubice

4400 Kč

1400 Kč

Zbrojovka

4000 Kč

2500 Kč

Teplice

3800 Kč

1400 Kč

Liberec

3600 Kč

1600 Kč

Zlín

3000 Kč

2200 Kč

Mladá Boleslav

2996 Kč

2996 Kč

Jablonec

2800 Kč

2300 Kč

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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