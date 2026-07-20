Vystřelí Sigma a Pardubice, divoká karta Baník. Hyský pod tlakem, co Svědík? Z ligy spadne…
Ligová sezona 2026/2027 doslova buší na dveře a tým Ligy naruby ve složení Radek Špryňar, Jiří Fejgl, Bartoloměj Černík a Adam Nenadál nabízí v PREVIEW díle své tipy na následující měsíce. Kdo doplní Slavii, Spartu a Plzeň v TOP 6 skupině? Co letos čekat od ostravského Baníku a jeho nevyzpytatelného kouče Romana Skuhravého? Bude Martin Hyský v Plzni pod titulovým tlakem? Co brněnská Zbrojovka pod zkušeným Martinem Svědíkem? Který klub se má obávat sestupu a kde by měli ještě posílit?
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