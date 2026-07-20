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Vystřelí Sigma a Pardubice, divoká karta Baník. Hyský pod tlakem, co Svědík? Z ligy spadne…

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Vystřelí Sigma a Pardubice, divoká karta Baník, Hyský pod tlakem, co Svědík? Z ligy spadne… • Zdroj: iSport.cz
Kouč Zbrojovky Brno Martin Svědík
Trenér Zbrojovky Brno Martin Svědík
Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
Přípravný zápas Slavie s Lyonem
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Chance Liga
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Ligová sezona 2026/2027 doslova buší na dveře a tým Ligy naruby ve složení Radek Špryňar, Jiří Fejgl, Bartoloměj Černík a Adam Nenadál nabízí v PREVIEW díle své tipy na následující měsíce. Kdo doplní Slavii, Spartu a Plzeň v TOP 6 skupině? Co letos čekat od ostravského Baníku a jeho nevyzpytatelného kouče Romana Skuhravého? Bude Martin Hyský v Plzni pod titulovým tlakem? Co brněnská Zbrojovka pod zkušeným Martinem Svědíkem? Který klub se má obávat sestupu a kde by měli ještě posílit?

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

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