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Moje sestava pro iSport Fantasy: Šetřit v útoku! Karabec je nutnost, ze Slavie beru posily

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Nový ročník iSport Fantasy: podceněná Zbrojovka a bodový kanón Šturm. Co zkusit Karabce? • Zdroj: iSport.cz
Adam Karabec na sparťanském tréninku
Sparťanský obránce Adam Ševínský
Ve Spartě se tvoří jádro z odchovanců
Gólová hlavička Adama Ševínského
Sparťané inkasují v přípravě proti Bialystoku
Hugo Sochůrek v přípravném utkání proti Bialystoku
Hugo Sochůrek v přípravném utkání proti Bialystoku
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Petr Fantyš
Chance Liga
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S novou sezonou fotbalové ligy je zpět i iSport Fantasy. Je nejvyšší čas si vytvořit tým a soutěžit! Jsou tu ale noví hráči, nové ceny i nové ambice týmů, tudíž poskládat tým může být trochu oříšek. Jaké tahouny pražských „S“ vybrat? Koho upřednostnit v obraně? A jak se vejít do stomilionového rozpočtu? Podívejte se, koho doporučuje redaktor iSport.cz Petr Fantyš.

Co teď zkazíte, to budete za pár týdnů hasit jen velmi těžko. Složit sestavu před startem sezony je suverénně nejdůležitější část každého ročníku iSport Fantasy. Já jsem postupoval podle jasného klíče: chci hlavně hráče, kteří budou prakticky s jistotou nastupovat v základní sestavě. Sázím na ofenzivu Plzně a Sparty, ze Slavie beru nové posily. Haraslín za obrovskou sumu stojí, peníze se dají šetřit v útoku, kde je spousta levnějších variant.

Brankáři

Jan Koutný (Olomouc)

  • Cena: 7,8 milionů

  • Los: JAB (v), MBL (d), ART (v), SLO (v), PAR (d)

Olomouc si upevní místo v top 6 a půjde po pohárech, má jistou obranu a Koutný za poslední dva roky ukázal, že je na něj spoleh. Jistější pozici nemá možná žádný brankář v lize.

Klemen Mihelak (Jablonec)

  • Cena: 5,7 milionů

  • Los: OLO (d), PAR (v), SLO (d), BOH (v), BAN (d)

U druhého gólmana chci šetřit a Mihelak není bez šance. V minulé sezoně odchytal 10 zápasů a hlavně v úvodu si vedl skvěle. Stárnoucího Hanuše by mohl z branky dostat a obrana Jablonce vždy dělá body.

Obránci

Caumenan Ange Emmanu N'Guessan (Slavia)

  • Cena: 7,7 milionů

  • Los: SLO (d), BAN (v), PAR (d), LIB (v), BOH (d)

Defenziva Slavie slibuje velký přísun bodů, někoho ze zadní řady obhájců titulu potřebujete! Já vsadím na novou posilu. Především kvůli tomu, že nikdo nemá jistější místo v základu než on.

Ryan Mahuta (Pardubice)

  • Cena: 6,2 milionů

  • Los: HRK (v), JAB (d), SLA (v), MBL (d), OLO (v)

Pardubice se posunou do horní poloviny tabulky a budou atakovat evropské příčky. Vzadu budou sbírat čistá konta a Mahuta vypadá na levém kraji výborně. Navíc umí zahrozit i vepředu.

Aziz Abdu Kayondo (Liberec)

  • Cena: 5,5 milionů

  • Los: PLZ (v), TEP (d), ZBR (v), SLA (d), ZLN (v)

Podobný příběh jako Mahuta. Levý kraj obrany a kvalitní výkony dva roky po sobě. Nový kouč Fodrek navíc sází na defenzivu. Problém je nižší produktivita a hlavně 3 červené karty, snad se v tomto ohledu uklidní.

Tomáš Wiesner (Hradec Králové)

  • Cena: 5,2 milionů

  • Los: PAR (d), BOH (v), BAN (d), ZBR (v), PLZ (d)

Víc než rok prakticky nehrál takže je to trochu risk, ale v přípravě nastupoval a pravý kraj obrany by si mohl přivlastnit podobně jako na jaře Suchomel. Jako wingbek bude určitě hrozit i kolem vápna.

Kauan Carneiro da Silva (Zbrojovka Brno)

  • Cena: 4,0 milionů

  • Los: SPA (d), PLZ (v), LIB (d), HRK (d), TEP (v)

Nutnost do každého fantasy týmu. Za čtyři miliony ho prostě nemůžete nechat ležet bokem. Odkopal prakticky celou postupovou sezonu a zapsal i tři góly. Potenciál bodovat určitě má.

Záložníci

Lukáš Haraslín (Sparta)

  • Cena: 9,7 milionů

  • Los: ZBR (v), ZLN (d), MBL (v), TEP (d), ART (v)

Nejdražší muž ve hře, ale vyplatí se. Jisté místo v základu Sparty, exekutor penalt, to je prostě zaručená produktivita. Haraslín bude v mém týmu nejčastějším kapitánem. Snad mu bude držet zdraví.

Danijel Šturm (Slavia)

  • Cena: 8,2 milionů

  • Los: SLO (d), BAN (v), PAR (d), LIB (v), BOH (d)

Na jaře ukázal, co umí, a ve Slavii půjde ještě o krok výš. Při absencích na začátku ročníku bude produktivita z velké části na něm a Šturm doručí. Los Slavie na startu navíc vypadá slibně.

Tomáš Ladra (Plzeň)

  • Cena: 7,3 milionů

  • Los: LIB (d), ZBR (d), TEP (v), ZLN (d), HRK (v)

Obraně Viktorie nevěřím a čekám velké přestřelky. Proto se nadšeně dívám do ofenzivní linie. Ladra by měl nastupovat na desítce, většina útočných akcí projde přes jeho nohy a bude bodovat.

Adam Karabec (Sparta)

  • Cena: 6,7 milionů

  • Los: ZBR (v), ZLN (d), MBL (v), TEP (d), ART (v)

Čekal se odchod, ale šikovný záložník zůstává a dostane velkou roli. Za velmi přijatelnou cenu ho nelze opomenout. Geniální finální přihrávky i skvělé zakončení, výsledkem rovnice musí být ranec bodů.

Josef Kolářík (Mladá Boleslav)

  • Cena: 5,4 milionů

  • Los: ART (v), OLO (d), SPA (D), PAR (v), SLO (d)

Za mě nejlepší z levných variant. Po odchodu Ševčíka s Kabongem dostane větší roli a teenager, schopný zahrát na obou křídlech i na hrotu, splatí důvěru. Už v závěru minulé sezony mu to pálilo.

Útočníci

Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno)

  • Cena: 6,8 milionů

  • Los: SPA (d), PLZ (v), LIB (d), HRK (d), TEP (v)

Nováček bude stavět na vysokém útočníkovi, který se vrátí do podobné formy, jakou měl na podzim v Olomouci. Nedivil bych se, kdyby usiloval o korunu krále střelců.

Matěj Vydra (Plzeň)

  • Cena: 6,8 milionů

  • Los: LIB (d), ZBR (d), TEP (v), ZLN (d), HRK (v)

Plzeňský lídr v přípravě příliš nebodoval, ale v ligové sezoně bude ofenziva Viktorie fungovat. V domácí soutěži by měl zkušený Čech dostávat větší prostor, než zahraniční konkurence.

Ladislav Almási (Bohemians)

  • Cena: 5,5 milionů

  • Los: TEP (v), HRK (d), ZLN (v), JAB (d), SLA (v)

Má za sebou několik horších sezon, ale přesně tyhle hráče umí Jaroslav Veselý nakopnout a dostat zpět do staré formy. Reinkarnace v Ďolíčku by mohla fungovat, risk za 5,5 milionů se určitě vyplatí.

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