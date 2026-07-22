Moje sestava pro iSport Fantasy: Šetřit v útoku! Karabec je nutnost, ze Slavie beru posily
S novou sezonou fotbalové ligy je zpět i iSport Fantasy. Je nejvyšší čas si vytvořit tým a soutěžit! Jsou tu ale noví hráči, nové ceny i nové ambice týmů, tudíž poskládat tým může být trochu oříšek. Jaké tahouny pražských „S“ vybrat? Koho upřednostnit v obraně? A jak se vejít do stomilionového rozpočtu? Podívejte se, koho doporučuje redaktor iSport.cz Petr Fantyš.
Co teď zkazíte, to budete za pár týdnů hasit jen velmi těžko. Složit sestavu před startem sezony je suverénně nejdůležitější část každého ročníku iSport Fantasy. Já jsem postupoval podle jasného klíče: chci hlavně hráče, kteří budou prakticky s jistotou nastupovat v základní sestavě. Sázím na ofenzivu Plzně a Sparty, ze Slavie beru nové posily. Haraslín za obrovskou sumu stojí, peníze se dají šetřit v útoku, kde je spousta levnějších variant.
Brankáři
Jan Koutný (Olomouc)
Cena: 7,8 milionů
Los: JAB (v), MBL (d), ART (v), SLO (v), PAR (d)
Olomouc si upevní místo v top 6 a půjde po pohárech, má jistou obranu a Koutný za poslední dva roky ukázal, že je na něj spoleh. Jistější pozici nemá možná žádný brankář v lize.
Klemen Mihelak (Jablonec)
Cena: 5,7 milionů
Los: OLO (d), PAR (v), SLO (d), BOH (v), BAN (d)
U druhého gólmana chci šetřit a Mihelak není bez šance. V minulé sezoně odchytal 10 zápasů a hlavně v úvodu si vedl skvěle. Stárnoucího Hanuše by mohl z branky dostat a obrana Jablonce vždy dělá body.
Obránci
Caumenan Ange Emmanu N'Guessan (Slavia)
Cena: 7,7 milionů
Los: SLO (d), BAN (v), PAR (d), LIB (v), BOH (d)
Defenziva Slavie slibuje velký přísun bodů, někoho ze zadní řady obhájců titulu potřebujete! Já vsadím na novou posilu. Především kvůli tomu, že nikdo nemá jistější místo v základu než on.
Ryan Mahuta (Pardubice)
Cena: 6,2 milionů
Los: HRK (v), JAB (d), SLA (v), MBL (d), OLO (v)
Pardubice se posunou do horní poloviny tabulky a budou atakovat evropské příčky. Vzadu budou sbírat čistá konta a Mahuta vypadá na levém kraji výborně. Navíc umí zahrozit i vepředu.
Aziz Abdu Kayondo (Liberec)
Cena: 5,5 milionů
Los: PLZ (v), TEP (d), ZBR (v), SLA (d), ZLN (v)
Podobný příběh jako Mahuta. Levý kraj obrany a kvalitní výkony dva roky po sobě. Nový kouč Fodrek navíc sází na defenzivu. Problém je nižší produktivita a hlavně 3 červené karty, snad se v tomto ohledu uklidní.
Tomáš Wiesner (Hradec Králové)
Cena: 5,2 milionů
Los: PAR (d), BOH (v), BAN (d), ZBR (v), PLZ (d)
Víc než rok prakticky nehrál takže je to trochu risk, ale v přípravě nastupoval a pravý kraj obrany by si mohl přivlastnit podobně jako na jaře Suchomel. Jako wingbek bude určitě hrozit i kolem vápna.
Kauan Carneiro da Silva (Zbrojovka Brno)
Cena: 4,0 milionů
Los: SPA (d), PLZ (v), LIB (d), HRK (d), TEP (v)
Nutnost do každého fantasy týmu. Za čtyři miliony ho prostě nemůžete nechat ležet bokem. Odkopal prakticky celou postupovou sezonu a zapsal i tři góly. Potenciál bodovat určitě má.
Záložníci
Lukáš Haraslín (Sparta)
Cena: 9,7 milionů
Los: ZBR (v), ZLN (d), MBL (v), TEP (d), ART (v)
Nejdražší muž ve hře, ale vyplatí se. Jisté místo v základu Sparty, exekutor penalt, to je prostě zaručená produktivita. Haraslín bude v mém týmu nejčastějším kapitánem. Snad mu bude držet zdraví.
Danijel Šturm (Slavia)
Cena: 8,2 milionů
Los: SLO (d), BAN (v), PAR (d), LIB (v), BOH (d)
Na jaře ukázal, co umí, a ve Slavii půjde ještě o krok výš. Při absencích na začátku ročníku bude produktivita z velké části na něm a Šturm doručí. Los Slavie na startu navíc vypadá slibně.
Tomáš Ladra (Plzeň)
Cena: 7,3 milionů
Los: LIB (d), ZBR (d), TEP (v), ZLN (d), HRK (v)
Obraně Viktorie nevěřím a čekám velké přestřelky. Proto se nadšeně dívám do ofenzivní linie. Ladra by měl nastupovat na desítce, většina útočných akcí projde přes jeho nohy a bude bodovat.
Adam Karabec (Sparta)
Cena: 6,7 milionů
Los: ZBR (v), ZLN (d), MBL (v), TEP (d), ART (v)
Čekal se odchod, ale šikovný záložník zůstává a dostane velkou roli. Za velmi přijatelnou cenu ho nelze opomenout. Geniální finální přihrávky i skvělé zakončení, výsledkem rovnice musí být ranec bodů.
Josef Kolářík (Mladá Boleslav)
Cena: 5,4 milionů
Los: ART (v), OLO (d), SPA (D), PAR (v), SLO (d)
Za mě nejlepší z levných variant. Po odchodu Ševčíka s Kabongem dostane větší roli a teenager, schopný zahrát na obou křídlech i na hrotu, splatí důvěru. Už v závěru minulé sezony mu to pálilo.
Útočníci
Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno)
Cena: 6,8 milionů
Los: SPA (d), PLZ (v), LIB (d), HRK (d), TEP (v)
Nováček bude stavět na vysokém útočníkovi, který se vrátí do podobné formy, jakou měl na podzim v Olomouci. Nedivil bych se, kdyby usiloval o korunu krále střelců.
Matěj Vydra (Plzeň)
Cena: 6,8 milionů
Los: LIB (d), ZBR (d), TEP (v), ZLN (d), HRK (v)
Plzeňský lídr v přípravě příliš nebodoval, ale v ligové sezoně bude ofenziva Viktorie fungovat. V domácí soutěži by měl zkušený Čech dostávat větší prostor, než zahraniční konkurence.
Ladislav Almási (Bohemians)
Cena: 5,5 milionů
Los: TEP (v), HRK (d), ZLN (v), JAB (d), SLA (v)
Má za sebou několik horších sezon, ale přesně tyhle hráče umí Jaroslav Veselý nakopnout a dostat zpět do staré formy. Reinkarnace v Ďolíčku by mohla fungovat, risk za 5,5 milionů se určitě vyplatí.