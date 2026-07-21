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Když vidím problém, vyřeším ho, říká Ševínský o lídrovství. Jsou sparťané namachrovaní?

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Když vidím problém, vyřeším ho, říká Ševínský o lídrovství. Jsou sparťané namachrovaní? • Zdroj: iSport.tv
Sparťanský obránce Adam Ševínský
Gólová hlavička Adama Ševínského
Adam Ševínský burcuje spoluhráče
Adam Ševínský v souboji s Tomášem Chorým
Adam Ševínský během semifinále Mol cupu proti Plzni
Adam Ševínský během utkání Ligy mistrů proti Leverkusenu
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Jiří Fejgl
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Traduje se o něm, že je lídr. „Kariéru na tom nechci stavět,“ naznačí však Adam Ševínský, obránce Sparty, který by měl v sezoně utrhnout zase větší roli v týmu Briana Priskeho. Našlápnuto má, ambice vidí jasné, titul je pro něj víc než případný postup do Ligy mistrů. „Musíme být pokorní,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a Ligu naruby. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Jeho táta František je mistrem ligy, aktuálně analytik ve Zbrojovce Brno (Sparta se s ní potká hned v prvním ligovém kole), pracoval i pro národní mužstvo. „Ale já čísla tolik nesleduju,“ usměje se Ševínský junior. Dvaadvacetiletý Adam se během jara prodral mezi důležité muže Sparty, na stoperu rozhodně tvrdě atakuje základní sestavu. „Táta je v datech položený, ale nikdy vlastně nebyl můj rádce,“ popíše.

To jste neřešili a neřešíte vaše výkony?
„Táta vždycky spíš chtěl znát můj pocit ze zápasu, co jsem v dané situaci viděl, na čem bych mohl zapracovat. Ale nikdy to nebylo takové, že by odmalička říkal: ,Teď budeš hrát takhle.‘ Nebo: ,Hrál jsi úplně špatně.‘ Od toho jsou tu trenéři, s ním to bylo kamarádské.“

I teď když jste v základní sestavě Sparty?
„Já si úplně nemyslím, že v ní jsem, to zaprvé. Zadruhé je to pořád o mých pocitech nebo třeba jednotlivých situacích, co mu utkvěly v hlavě. Pokazím třeba přihrávku do středu, ptá se mě, co se mi honilo v hlavě. Ale nikdy to není tak, že by říkal: ,To nedělej, tady jsi měl jít doprava, doleva.‘“

Oba jste prošli akademií Sparty, on jako trenér, vy jako hráč. Co je nejtěžší pro odchovance na cestě do prvního mužstva?

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