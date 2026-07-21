Sparto, pozor! Zbrojovka nechce doma ztrácet body. Koho ještě chce Svědík?
Metropole je na nohou a v očekávání věcí příštích. Na Moravě se píše fotbalová historie. Dva brněnské týmy jsou součástí nového ročníku Chance Ligy - ambiciózní Zbrojovka a podceňovaný Artis. Dělit se budou o jeden stadion. „Nechceme si ale dělat naschvály,“ upozorňuje Jiří Sabou, výkonný ředitel Zbrojovky.
Brutálně dominantním způsobem zvládli minulý ročník druhé nejvyšší soutěže, s předstihem slavili postup mezi smetánku, aby v létě občerstvili kabinu dodávkou osmi nových jmen. Faktury se kupily na hromadu, účetní úpěl, ale ve Zbrojovce věděli, že zvýšení hráčské kvality je bezpodmínečně nutné pro životaschopné fungování v lize.
„Všichni nově příchozí jsou charakterově dobře nastavení, ale jak to bude vypadat, se ukáže až na hřišti. Ale já jsem v klidu, přivedli jsme kvalitní hráče. Hodně dám na partu, a v kabině to máme skvělé,“ pochvaluje si sportovní ředitel Martin Jiránek.
Do Brna dorazili zkušení harcovníci Petr Ševčík s cestovatelem Jaromírem Zmrhalem, vysoký útočník Daniel Vašulín, někdejší talentovaný syn českého fotbalu Antonín Vaníček a pak mladí výtržníci Eric Hunal, Lucky Ezeh a Lukáš Penxa. Největší očekávání se však koncentrují do levého beka Amadou Danteho, posily z portugalské Arouky a reprezentanta Mali. Je jediným hráčem Zbrojovky, který má transferovou hodnotu přesahující jeden milion eur.
„Ale to nerozhoduje. Důležité jsou výkony na hřišti,“ říká Jiránek.
Náročný trenér Martin Svědík je s nákupy spokojen. „Máme osm nových hráčů. Jestli budou i posilami, to si řekneme s odstupem. Vašulín je útočník číslo jedna. Na startu ligy takovou pozici má. Ale musí si ji budovat a prokazovat výkonnost. Vy víte, že nikomu nedám nic zadarmo. Každý musí pracovat na maximum,“ říká.
Přesto ještě po managementu chce další dva přírůstky. Do stoperské formace a do středu pole. „Ale nechci specifikovat, kam přesně. Cítím, že nám uprostřed něco chybí. Potřebovali bychom typologicky odlišného hráče,“ připustil Svědík.
Start ročníku nestihnou zranění Jiří Texl, Jan Juroška (zhruba měsíc a půl pauzy) a Filip Večeřa, u kterého se doba absence odhaduje na čtyři měsíce. Místo Jurošky by měl na pravém beku alternovat nový kapitán Jakub Klíma.
„Jsem hrozně vděčný kabině, že mě zvolila. Jsem vážně hrdý, že mohu být kapitánem Zbrojovky. Ukázalo se, kolik energie do kabiny dávám,“ hlásí.
Chceme se hlavně zahránit
Poprvé si pásku navlékne v sobotu v osm večer. Vyprodaná Srbská se hned na úvod dočká hitu se Spartou. Přes deset tisíc diváků bude v nervech, jak domácí parta zahájí ligovou pouť. „Skvělý start, víc jsme si nemohli přát,“ těší se Klíma.
Co překvapí? Ambiciózní vedení v čele s trenérem Svědíkem se drží při zemi. „Chceme se hlavně zachránit,“ vyhrkne kouč. Přitom v odhadech expertů i médií je ukotvená zhruba v prostředku tabulky. „Neklademe si cíle, co se týče umístění. Záchrana je naší prioritou. V lize se chceme adaptovat, rozvíjet hráče a zároveň je selektovat. Máme spoustu kluků, co hráli druhou ligu. Nadcházející sezona je testem, s kým můžeme počítat.“
Do ligy Zbrojovka vyběhne bez Lukáše Vorlického. Se Slavií ani s hráčem se nedomluvila na podmínkách. „Lukáš má svoje kvality, ale také všichni víme, že tam jsou zdravotní rizika. Udělali jsme proto všechno, ale nedopadlo to. Fotbalový život jde dál,“ nezoufá Jiránek.
„Nakonec jsme dospěli do bodu, že do toho nejdeme. Podmínky do sebe nezapadly. Na Lukáše nikdy neřeknu nic špatného. I díky němu jsme v první lize. Přeju mu, ať je zdravý,“ doplnil Jiří Sabou.
Nyní už se v Brně koncentrují na Spartu a Svědík na dálku Letenské varuje. „Doma nechceme ztrácet body.“