Šádek vyzývá Slavii i Spartu: Máme stejnou munici. Bláznoviny s kádrem i útok na titul
Po nástupu Michala Strnada se po ekonomické stránce cítí všichni v Plzni mnohem komfortněji. Klub je dle vyjádření všech důležitých osob připravený na to, aby jako rovný s rovným bojoval o titul se Slavií i Spartou. „Ale přihlásí se ještě někdo další,“ tipuje generální ředitel klubu Adolf Šádek. Na úterní předsezonní tiskové konferenci mluvil o skladbě kádru, maximálních ambicích, spolupráci s movitým majitelem i situaci na vybrakovaném českém hráčském trhu. Vše o startu Chance Ligy 2026/27 ZDE >>>
Plzeňské vedení v předchozích sezonách odpovídalo na dané ambice vesměs podobně – cílem jsou evropské poháry, pozice do třetího místa a pokus vyhrát ligový pohár. Po příchodu majitele Michala Strnada, realizačního týmu Martina Hyského a sestavení silného, kvalitního kádru se úkoly ještě posouvají. „Jsme ready to win,“ usmíval se na úterní tiskové konferenci klubový boss Adolf Šádek.
Dostali lidé v klubu za úkol přivést do Plzně titul?
„Trenér (vedle sedící Martin Hyský) to v předsezonním rozhovoru během soustředění v Rakousku už avizoval, já to můžu jenom zopakovat. Důležité je, že se nám povedlo udržet a neprodat ani jednoho z klíčových hráčů. Naše ambice nemohou být jiné, než ty nejvyšší – pokusit se do Plzně přivést mistrovský titul. Jsem si vědomý tlaku, co vytvářím na sebe, na trenéra, na celý tým. Z mých úst a od mých kolegů nemůže zaznít nic jiného, než přivést mistrovský pohár.“
Většinou jste vyhlašovali jako hlavní cíl evropské poháry a v lize do třetího místa. Co se změnilo?
„Máte pravdu, že poslední roky to bylo do top tři a evropské poháry. Ale bylo na čase mít ty ambice ještě vyšší. Také po příchodu nového majoritního akcionáře (Michal Strnad) mám konečně v klubu pro všechny potřebné zázemí. Takže jsme schopni a musíme ze sebe vymáčknout ještě víc. V uplynulé sezoně jsme skončili třetí, vcelku se dá hodnotit jako úspěšná. Cítím ze sebe, od kolegů i od hráčů, že jsme v ní mohli dosáhnout i větších úspěchů. Hráči na sebe mají vytvořený vyšší tlak, ale jsou to zkušení borci, kterým to nesváže nohy. Nemůžeme se před sezonou uspokojit a říct, že jdeme obhájit třetí místo.“
Na Spartu se Slavií jste v minulosti šli v Plzni s klackem na tanky, jak zazněl váš legendární výrok. Nyní už také sedíte v tanku?
„Výrok to byl tenkrát dobrý. Teď to můžeme upgradovat tak, že máme srovnatelnou munici, abychom bojovali se stejnými zbraněmi. Nechci kór v dnešní době něco přirovnávat k tankům, ale vyzbrojeni jsme tak, abychom mohli konkurovat Spartě, Slavii i ostatním klubům. Mluvím i o dalších adeptech na titul, protože prostředí v českém fotbale se maličko mění.“
Zapojte se do diskuze
Posílili jste před sezonou dostatečně?
„Naším největším posílením bylo, že jsme zůstali pohromadě. Kádr jsme drobně zredukovali a poté přivedli kvalitní hráče. V optice fanoušků to možná bylo tak, že po vstupu Michala Strnada asi počítali s tím, že budeme nakupovat v Premier League. Ale my se to snažíme v klubu dělat pořád stejně, byť zároveň i malinko jinak. Máme vlastní filozofii, jak se na sezonu připravit. Z mého pohledu jsme posílili dobře. Opakuji, že jsme zůstali pohromadě a kádr vhodně doplnili, někteří hráči se vrátili dobře rozehraní z hostování (Christophe Kabongo z Mladé Boleslavi). Taková optimalizace kádru je někdy lepší, než nesmyslně vynaložit vysoké finanční prostředky.“
Přijde ještě nějaký hráč?
„Pořád se očkem koukám, kde se mužstvo dá doladit. Pro případ, když v úvodu sezony zjistíme, že ještě máme někde díru, jsme schopni na to zareagovat a případně ještě někoho přivést.“
Díváte se hodně na ostatní týmy za sebou?
„Už jsem to lehce zmiňoval. Tahle sezona v každém případě nebude jen o Spartě a Slavii. Troufnu si říct, že ambice na titul vyhlásí i někdo čtvrtý. Věřím, že nebudeme sami a nebude to od nás považované jako drzost. Když vidíme, jak se mění transferová politika, filozofie některých klubů a investice majitelů, ambice si budou dělat i další kluby. Objeví se i jiní, co budou chtít atakovat špičku.“
Blíží se konec velkého, mnohdy až nesmyslného utrácení klubů za posily v rámci české ligy?
„Přiznám se, že zatím nevidím světlo na konci tunelu, ještě jsme všichni trošku vybláznění. My se nechceme nechat strhnout do závodů. Nechci fungovat tak, že musím kupovat dražší hráče. Český trh je přebraný, je nás na něm hodně, co mají fungující skauting. Máme vlastní strategii a ceny, kam si na hráče sáhnout. Do žádných bláznovin se pouštět nebudeme.“
Zvyšujete kvůli situaci na trhu cenové stropy na hráče?
„Neřeknu vám přesné číslo, hned by mi někdo dal cedulku na záda, kolik mám dávat za jaké hráče. Není u nás žádný cenový strop, ale máme v klubu všichni rozum. Víme, že hráči, když stojí o tolik víc, určitě neumí o tolik víc.“
Také proto investujete do akademie a rozvoje vlastních mladých hráčů?
„Vlastní výchova hráčů a investice do rozvoje akademie se nám v čase může vrátit. V klubu chceme zapracovávat co nejvíc našich hráčů. Vždycky nejde úplně o odchovance, hledáme hráče napříč republikou, vybíráme si ty nejlepší mládežníky a snažíme se je připravit pro profesionální fotbal. Jde o jednu z cest, jak eliminovat bláznoviny na přestupovém trhu.“
Souvisí s tím nově uzavřená spolupráce s Pískem?
„Je to jedna z dalších věcí a segmentů, jak výrazně sílit, je spolupráce s regionálními i mimoregionálními kluby. Písek je jihočeskou baštou, výborně dělají mládež, pracují tam naši trenéři. Mají ambice na postup do druhé ligy, takové cíle v třetiligovém béčku my nemáme. Potřebujeme partnerské kluby. Stejně se takhle koukáme na západočeský Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov a mnoha dalšími směry. Změnili jsme systém tréninků přípravek, to má na starosti Zdeněk Psotka (šéf plzeňské mládeže). Děláme spousty změn a věříme, že v čase budeme pracovat s ještě větší kvalitou mládeže. Pak roste pravděpodobnost, že uspějí v profi fotbale a nám to dává větší portfolio hráčů, které postupně rozvíjet.“
Už jste si zvykl na práci pod majitelem Michalem Strnadem?
„On se mě na tohle ještě neptal, jak jsem si zvykl (úsměv). Majitel má vysoké ambice. Každý z nás je dost chytrý na to, abychom věděli, jak pracujeme. Michal Strnad je úspěšný v byznyse. Ale žádný tlak v podobě musíš, musíte, na nás přenášený není. Jsme si vědomi toho, v jakém jsme klubu, kdo ho vlastní a jaké má Michal celoživotní krédo. Všichni v klubu včetně zaměstnanců chceme být úspěšní, to se slučuje s filozofií Michala Strnada. Ale pořád je to sport, tak je třeba k tomu přistupovat.“
Jsme hladoví, jdeme po titulu
Jak zařídit, abyste se vyhnuli loňským selháním doma s Pardubicemi nebo venku v Karviné či ve Zlíně?
„Po sportovní stránce na tohle musí odpovědět trenér. Pokud chceme splnit naše cíle, podobným zápasům se musíme vyhnout. Šíří kádru, kvalitou i mentální připraveností hráčů na jednotlivá utkání, což jsme zmiňovali při hodnocení minulé sezony. Bylo tam několik zranění nebo zápasy, které se nám hluboce nevydařily. Musíme se soustředit na svou práci a udělat všechno pro to, aby se to neopakovalo. Zejména když ztrácíme takové zápasy doma, nemůžeme pomýšlet na nejvyšší ambice.“
Vyděsilo vás v přípravě pět gólů od Young Boys Bern?
„My jsme si řekli, že zkusíme prohrávat nula tři a pak to dotáhneme. Takhle to bylo v plánu (úsměv).“
Jak v týmu zapálíte potřebný oheň, aby šel hladově po titulu?
„Problémy v klubu ani v kabině s tímhle nemáme, hráči jsou hladoví. Každé ráno, když jdou do práce, zahýbají do chodby, kde je milion obrázků z našeho působení v Lize mistrů. V kabině není jediný hráč, co by si tuhle soutěž nechtěl zažít a ochutnat nejvyšší možné ocenění. Pro většinu také platí možná ambice se přesunout do vyšších lig a kráčet ve stopách Pavla Šulce nebo Robina Hranáče. Plzeň nemusí být finální destinací, mají možnost se posouvat výš. Není to jenom o penězích a výplatě, ale ambicích a tlaku. Není třeba v nich zažehávat nějaký oheň. Dlouho jsme v Plzni nezvedli žádný pohár. Být třetí a hrát v Evropě je fajn, skvělé, ale také kluci chtějí být úspěšnější, získat placku na krk a zvednout pohár.“
Patty