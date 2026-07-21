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Bohemians měli problémy: s hráči jednají i dva měsíce, Veselý o Hejkalově kritice

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý s letní posilou Václavem Pilařem
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý s letní posilou Václavem PilařemZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Předseda představenstva Bohemians Darek Jakubowicz
Sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek.
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý s letní posilou Václavem Pilařem
Tisková konference Bohemians před startem nové sezony
Rekonstrukce Ďolíčku stále probíhá
Rekonstrukce Ďolíčku stále probíhá
Rekonstrukce Ďolíčku stále probíhá
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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Prozatím poslední posilou Bohemians se stal slávista Dominik Javorček. „Splňuje můj požadavek,“ zdůraznil trenér Jaroslav Veselý na úterní tiskové konferenci. Jinak nebyl až tolik pozitivní. Vršovičtí řešili během soustředění v Polsku personální nouzi. „Dostali jsme se do svízelné situace,“ připustil sportovní ředitel Miroslav Držmíšek s tím, že vedení klubem v současné době pracuje ještě na dalších dvou až třech hráčích.

Už na konci minulé sezony měl jasnou představu, co Bohemians potřebují udělat s kádrem přes letní přestupové období. Trenér Jaroslav Veselý žádal o posily, aby měl k dispozici šestnáct hráčů prvoligových parametrů, zbytek by složil z nadějných odchovanců.

Na tiskové konferenci jen pár dnů před startem nového soutěžního ročníku popsal realitu následovně: „Doufám, že až začne liga, budu jich mít dvaadvacet plus tři gólmany.“ Jinými slovy: teď je nemá, kádr čekají v nejbližších dnech změny. „Určitě není tajemství, že ho potřebujeme doplnit. Vedení o tom ví, a věřím, že intenzivně pracuje,“ doplnil trenér Veselý.

Největší krize nastala během herního soustředění v Polsku, kam Bohemians odcestovali s dvaadvaceti hráči a třemi brankáři. Následně potkala Veselého tým zranění, k týmu se připojil akorát Václav Pilař po konci v Hradci Králové.

Hejkalův emotivní výstup

Vršovičtí odehráli na kempu tři utkání, největší emoce vzbudila prohra proti Wisle Plock (0:2). „Zápas se mi nelíbil a nic nám nepřinesl. Říkám to zcela otevřeně,“ spustil asistent Stanislav Hejkal v rozhovoru pro klubové kanály. „Dohráváme zápasy v sestavě, ve které se nikdy neobjevíme. Čekáme i na posily, protože s šířkou kádru a kvalitou hráčů od dvanáctého do dvacátého místa nejsme spokojení,“ pokračoval.

Věřte, že Hejkalova slova hodně rezonovala. A Veselý s odstupem času jen přikývnul. „V tu chvíli to bylo stanovisko celého realizačního týmu. Neřekl bych to jinak, jen Standa do toho dal emoční rozměr. Bál jsem se, aby se neoběsil v lese, sebral jsem mu tkaničky od bot, aby nebyl malér,“ vtipkoval Veselý.

Přesto se situace v klubu řešila, na kritiku zareagoval i sportovní ředitel Miroslav Držmíšek. „Už v zimě jsme věděli, že léto bude pro nás trochu bolestivé,“ připustil s tím, že jednání o posilách nejsou vždy snadná. „Když řeknu, že o příchodu jednoho hráče jednáme dva měsíce, nebudete tomu věřit. Jsme s nimi dlouhodobě v kontaktu, ale všechno má svůj čas a cenu. Šli jsme do rizika a měli podstav. Jarda a realizační tým to neměli jednoduché, aby to odtrénovali,“ dodal.

Kouč se ještě na zahraničním soustředění pustil do ostřejší diskuze se sportovním vedením a možná i díky tomu se během úterý připojil do přípravy s týmem Dominik Javorček z pražské Slavie. Oba kluby se dohodly na hostování.

Bohemka místo Ligy mistrů

V minulé sezoně marodil. „Splňuje můj požadavek, že atakuje základní sestavu. Hrál v národním týmu, chce se do něj vrátit. Líbí se mi jeho motivace,“ připustil Veselý. „Mohl zůstat ve Slavii a vysedět si Champions League. Měl ale zájem hrát za Bohemku, což je pro mě důležité,“ doplnil.

Do Ďolíčku zatím dorazila pětice nováčků. Kromě Pilaře s Javorčekem také Ladislav Krobot (Pardubice), Ladislav Almási (Baník) a David Heidenreich (volný hráč), jenž má nahradit bývalého kapitána Lukáše Hůlku. „Nepovedla se mu operace a je vnímaný jako chronicky nemocný hráč. Když s ním budeme dobře pracovat, může se časem stát posilou,“ vysvětlil Veselý.

Proto Bohemians ještě plánují dotáhnout dva až tři nové hráče. Konkrétně stopera, středního záložníka a útočníka. „Vnímám, že se dostáváme pod časový tlak a chce to hráče do základní sestavy. Pokud přijdou, ten diskomfort za to stál,“ usmál se Veselý.

Pochopitelně se vyjádřil i k ambicím mužstva, které v minulém ročníku skončilo po základní části na desátém místě. „Majitel říkal, že chce být šestý, tak jsem se šel opláchnout a málem jsem se počůral strachy,“ zmínil trenér. „Chci vyhrát každý další zápas, v tuhle chvíli je těžké dohlédnout dál,“ zakončil.

Jak se Bohemians nakonec oklepají ze složité přípravy?

Hráč (Pozice)PohybKlub / Detaily
Ladislav Almási (útočník)PříchodBaník (přestup)
David Heidenreich (obránce)PříchodVolný hráč
Dominik Javorček (obránce)PříchodSlavia (hostování)
Ladislav Krobot (útočník)PříchodPardubice (přestup)
Václav Pilař (záložník)PříchodHradec Králové (volný hráč)
Šimon Černý (záložník)PříchodPříbram (návrat z host.)
Matěj Šurýn (záložník)PříchodBohemians B (přeřazení)
Václav Drchal (útočník)OdchodPardubice (přestup)
Lukáš Hůlka (obránce)OdchodLiberec (volný hráč)
Robert Hrubý (záložník)OdchodŽižkov (volný hráč)
Ondřej Kukučka (obránce)OdchodSparta (konec hostování)
Milan Ristovski (útočník)OdchodVolný hráč
Gibril Sosseh (záložník)OdchodSlavia (konec hostování)
Júsuf Hilál (útočník)OdchodAl Salmiya (volný hráč)

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