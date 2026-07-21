Skuhravý perlil: Djačuk jako kamikaze, pře*ebal Škrkoně. Co je pro něj červeným hadrem?
Po sobotní generálce v Trenčíně si nebral servítky. V rozhovoru pro klubový web hráče ostře zkritizoval za přístup a práci. Tři dny po tvrdé facce na Slovensku usedl nový kouč Baníku Roman Skuhravý ke stolu při předsezonní tiskové konferenci a upřímně povídal: „Věřte mi, že motivaci mám v Baníku velkou. Nedokážu si představit, že za tři měsíce přijdu za manželkou a řeknu: ‚Mámo, stěhujeme se zpátky do Prahy.‘ To je pro mě jako červený hadr na bejka.“
Před sobotní ligovou premiérou ve Zlíně poslal směrem do kabiny jasný vzkaz: „Pánové, takhle teda ne!“ Poslední přípravné utkání, které Baník v Trenčíně prohrál 2:3, se Romanu Skuhravému ani trochu nelíbilo.
„Nechci, aby to vyznělo jako degradace výkonu domácích, ale poprvé, co jsem v Baníku, jsem na*raný. A to velmi silně za to, jakým způsobem jsme se tady prezentovali, jakým způsobem jsme byli sebevědomí a jakým způsobem jsme pracovali,“ čertil se po zápase.
„Bylo to krásné zrcadlo toho, co nefunguje a nestačí. Kdo chce hrát za Baník a chce hrát tímto způsobem, buď to bude hrát jinak, nebo hrát nebude vůbec. Klidně si vezmu mladé hráče, mně je to úplné jedno,“ pokračoval naštvaný Skuhravý. „V tomhle jsem nekompromisní a věřte mi, že to dostanu z jakéhokoliv hráče. Mě zajímají argumenty, mě zajímají fakta a nezajímá mě talent nebo výška smlouvy.“
Ostré hodnocení mělo efekt
Při úterní tiskové konferenci na Bazalech své poznatky z nepovedeného duelu v Trenčíně dovysvětlil. „Myslím si, že kdo mě sleduje dlouhodobě, tak ví, že obzvlášť v takové fázi, jako je příprava, je to hra a informace primárně pro mužstvo. Proč jsem zvolil takhle razantní hodnocení? Je to nasnadě, prostě to nebyl dobrý výkon a zároveň to byla ideální příležitost znovu vrátit chlapce do nastavení, které jsme měli do sobotního utkání,“ uvedl Skuhravý.
„Vůbec nepochybuju, že efekt to mít bude. Už jsem viděl na tréninku i na videu, že mužstvo zareagovalo. Chlapci hodnocení přijali, protože sami věděli, že výkon to dobrý nebyl,“ dodal jednapadesátiletý trenér.
Patří mezi temperamentní a upřímné chlapíky. Řídí se heslem: „Co na srdci, to na jazyku.“ Když se mu něco znelíbí, nebojí se to říct napřímo. I když to některé zabolí. Přesvědčit se o tom mohli všude, kde působil. Naposledy na Slovácku, nyní už v Baníku.
Výška pomůže
Skuhravý se v průběhu letní přípravy pozastavil nad složením mužstva. Obzvlášť po odchodu Ondřeje Kričfalušiho do Belgie mu v týmu scházela výška i ideální somatotyp. Alespoň částečně to mohou zalátat bezmála 190 centimetrů vysocí ukrajinští stopeři Jevhenij Skyba s Maksymem Djačukem, jenže druhý jmenovaný start sezony kvůli nataženému postrannímu vazu v koleni nestihne.
„Maksym vlítnul do prvního tréninku jako kamikaze, až jsme nedýchali, protože to vypadalo úžasně. Ale z přemíry snahy pře*ebal Škrkoně, který to ustál, ale on si naopak otočil koleno. V této chvíli už běhá a věřím tomu, že za týden dva ho budeme mít zpátky,“ přál si Skuhravý.
Pořádného habána si Slezané pořídili do ofenzivy, kde se o místo v sestavě popere Dantaye Gilbert, jenž strávil jarní část uplynulé sezony v pražské Dukle. „Takhle musí přemýšlet každý tým, protože fotbal se vyvíjí a trendy jsou jasné. Vyváženost v somatotypu prostě musí být. Byl to jeden z důležitých faktorů v přestavbě a doplnění mužstva,“ pokývl trenér.
„Věřím, že všichni tři (Skyba, Djačuk a Gilbert) to přinesou. Jsme s tím maximálně spokojení, protože jsme tomu dali nemalé úsilí. Děkuju tím klubu, že to dotáhl. Věřím tomu, že to budou hráči, kteří můžou významně zasáhnout do základní sestavy. Mě zajímá jen výkonnost, takže mi je jedno, jestli je hráč malý nebo velký, ale somatotyp jsme určitě hledali,“ zopakoval Skuhravý.
Nicméně přípravné období se Baníku nevydařilo. Porazil jen Kroměříž a Lubin, remizoval s Wislou Plock a postupně nestačil na Gliwice, Legnici a už zmíněný Trenčín. Deka z minulé sezony, v níž se slavná značka zachraňovala až za pět minut dvanáct, zřejmě nepůjde tak snadno odhodit.
Nového kapitána vybral trenér
Pokusí se o to nový kapitán Martin Jedlička. Vybírala ho kabina? „To je dobrá otázka. Ani šatna, ani realizační tým, ale Roman Skuhravý,“ glosoval ostravský trenér. Zástupci nového lídra taky překvapí, budou jimi Filip Kubala a Vlasij Sinjavskij.
„Měli jsme asi sto padesát videí a zraněný Kubala byl na každém z nich, i když jsme je měli jen s gólmany. Je to obrovsky inteligentní kluk s velkým vlivem na kabinu. Co se týče Vlasije, tam to je proto, že skupina zahraničních hráčů je nedílnou součástí týmu. Siňa má na ně velký vliv. To, jakým způsobem zareagoval na mou kritiku po asi osmi hodinách, co byl v klubu, na mě udělalo obrovský dojem,“ těšilo trenéra.
„Je to pro mě velká čest, ale zároveň i zodpovědnost. Kapitán má mít na starost celou kabinu, aby fungovala. Teď je moji úlohou, aby byla hladová po výsledcích. Těším se na to, mám rád výzvy,“ komentoval Jedlička.