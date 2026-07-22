Plzeň rozvíjí akademii. Začlenění bývalých opor, Kopic hrajícím mentorem
Vedle nákupu posil a zkvalitňování kádru prvního týmu, se kterým chce Plzeň v nové sezoně fotbalové Chance Ligy zaútočit na titul, investuje pod majitelem Michalem Strnadem vydatně i do rozvoje mládeže. Výrazné změny klub spustil po lednovém návratu Zdeňka Psotky, který plní roli sportovního ředitele klubové akademie. Viktoria do ní začleňuje i své výrazné hráče z minulosti – k práci s mládeží se připojují Martin Fillo nebo Martin Zeman.
Klubová akademie Plzně přináší řadu změn, které jsou navázány i na lednový návrat jejího aktuálního šéfa Zdeňka Psotky. Před startem nové sezony veřejnosti představil čtyři základní pilíře, na kterých chce Plzeň při práci s mládeží stavět. „Nazýváme je Viktoria next generations, rozšířený skauting, efektivnější tréninkový proces, a high performance system,“ vyjmenoval Psotka v nedávném rozhovoru pro klubový web.
Viktoria upravila model u nejmenších hráčů, v klubu zrušila kategorii mladších přípravek (U7, U8). U začínajících dětí využívá spolupráci se šesti partnerskými kluby z Plzně (první pilíř). Druhým pilířem je rozšířený skauting i směrem do mládeže. „Máme jasnou vizi, jak v tomto segmentu postupovat. A nebavíme se jen o Plzeňském kraji, ale i přidružených krajích. Od šestnácti let se chceme zaměřit na celou republiku i na území Slovenska,“ upřesnil Psotka.
Zbylé dva pilíře se zaměřují na lepší kvalitu tréninkového procesu a speciální práci s vybranými nejlepšími hráči z mládežnické kategorie. „Zjednodušeně lze říct, že jde o platformu pro nejtalentovanější hráče. Vyjmout je ze skupinového tréninku a nabídnout jim servis navíc, který jim v jejich rozvoji podpoří,“ vysvětlil Psotka pojem high performance system.
Výrazným klubovým rysem je zapojení bývalých významných hráčů. Někdejší kapitán Lukáš Hejda se od nové sezony zaměřuje na skauting, Jan Kopic přijal roli hrajícího mentora třetiligového béčka, navíc pomáhá i s trénováním v kategorii U16, studuje céčkovou licenci.
Ofenzivnímu záložníkovi se na jaře v rezervě dařilo – v sedmnácti zápasech nastřílel šest branek, v klubu s ním jsou velmi spokojeni a s hraním za béčko bude pokračovat. Kopic měl nabídky z jiných klubů v lize, ale nakonec se v 36 letech rozhodl zůstat v Plzni.
Šádek o bývalých hráčích: Není to za odměnu
Ve Viktorii trénuje i někdejší člen reprezentace Jan Sýkora, který ukončil kariéru po minulé sezoně kvůli vleklým zdravotním problémům. Věnoval se trénování v kategorii U14, nyní přechází do sekce high performance, kde pomáhá rozvíjet největší talenty Viktorie.
Plzeň do svých řad během jara začlenila i další dvojici bývalých hráčů – Martina Filla a Martina Zemana. Fillo, který už vlastní B licenci a v budoucnu plánuje i studium vyšší A licence, působí v kategorii U18, u Zemana jde o mladší hráče.
„Nejde o žádné pozice za odměnu. Kluci se patřičně vzdělávají v segmentech, kde jsou schopni to Plzni vracet. Jsem moc rád, že všichni zmínění byli výborní hráči, jsou to skvělí kluci. Pro klub odváděli skvělou práci na hřišti, našim mladým hráčům mohou zkušenosti předávat a být jejich vzorem,“ reagoval na úterní tiskové konferenci při dotazu Sportu generální ředitel klubu Adolf Šádek. „Pro mládežníky není nic lepšího, než trénovat s klukama, kteří si v Plzni sáhli na těžké zápasy a úspěchy. Ale znovu říkám - není to za odměnu. Je zde tvrdý tlak na jejich vzdělávání, jazykovou vybavenost, aby se zlepšovali ve všech podstatných atributech. Tohle je jejich cesta.“
U plzeňského áčka dlouhodobě působí bývalý útočník Marek Bakoš na pozici asistenta trenéra Martina Hyského, brankářům se věnuje Matúš Kozáčik. Roli sportovního ředitele (ve spolupráci s Martinem Vozábalem) plní Daniel Kolář.