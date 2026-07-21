Mikloško o situaci na trhu: Šílená doba, ceny šly astronomicky nahoru. Co ambice Baníku?
Sympaticky říká, že na mizerné minulé sezoně měl svůj podíl viny. „Musíme si přiznat, že i my jsme udělali spoustu chyb,“ ví Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku. Legenda londýnského West Hamu chce vrátit Slezany do horní poloviny tabulky, měly by tomu napomoct i příchody Dantaye Gilberta, Jevhenije Skyby či Maksyma Djačuka. Těší ho i trvalý transfer brankáře Martina Jedličky, nového ostravského kapitána.
Pracujete ještě na nějakých příchodech, nebo je to konečný stav?
„Samozřejmě jsme rádi za to, že jsme mohli přivést nové tváře a že se mužstvo okysličí. Pracujeme na dalších možnostech, protože přestupní termín je ještě dlouhý. Uvidíme, co se podaří.“
Přicházeli hlavně cizinci. Čeští hráči jsou moc drazí?
„Jsou drazí. Je to šílená doba. Je to předražené tak moc, že si málokdo může českého hráče koupit. Samozřejmě jsme se museli dívat vedle, ale na druhou stranu to jsou kluci, kteří jsou tady ověření, což je aspoň taková útěcha. Měli jsme možnost je vídat naživo.“
Trenér Roman Skuhravý v dřívějším rozhovoru zmiňoval, že jste se opravdu snažili, obvolávali jste plno hráčů.
„Ale ty ceny jsou prostě... Astronomicky vyletěly nahoru a dneska vás hráč ze zahraničí vyjde mnohem levněji, než ho kupovat tady. V dnešní době je hráč z druhé ligy stejně drahý jako prvoligový fotbalista před čtyřmi možná pěti lety.“
Jaké ambice bude mít Baník v této sezoně?
„Po té loňské chceme stát nohama na zemi. Budeme rádi, když se nám podaří hrát horní polovinu tabulky, ale takhle bych to ani nedával. Stejně tak, jak jsme předtím měli dvě úspěšné sezony a najednou rychle sletěli dolů, se může stát, že poletíme nahoru. Ale je to fotbal, půjdeme zápas od zápasu. Věřím tomu, že mužstvo je velice silné. Bude ale potřeba trocha času, než si hráči zvyknou na nový herní styl a nového trenéra. Nicméně věřím, že horní polovina tabulky je minimum, co bychom chtěli.“
Rozhodně máte co napravovat, na klub bude velký tlak. Bude to tak i od vás směrem k hráčům?
„S minulou sezonou být spokojeni nemůžeme, ale i my jsme tam udělali spoustu chyb, to si musíme přiznat. Teď jsme vybrali trenéra, u kterého věříme, že z hráčů dostane maximum.“
V květnu přišel na pozici sportovního manažera Michal Kordula. Jak máte rozděleny kompetence?
„Bavíme se o všem, je to spíš takové zdvojení. Já mám rozhodovací slovo, ale co jsme tady spolu, ještě v ničem jsme se nerozešli. Zatím je naše spolupráce velice dobrá, což je jenom dobře.“
Novým kapitánem se stal Martin Jedlička. Překvapilo vás rozhodnutí kouče Skuhravého?
„Roman říkal, že si kapitána zvolí sám, takže nikdo jsme nic nevěděli. Když jsme se o tom bavili a šli do hloubky týmu, hráč po hráči, Jedla nám všem vyšel jako kapitán. Tím, jak tady přišel, jak žil pro mužstvo, jiná volba ani nebyla. Je to kluk, který v kabině dokáže zvýšit hlas, dokáže něco říct, nebojí se a všichni ho mají rádi. Za mě úplně ideální volba.“
Nemůže vadit, že je přece jen brankář?
„Ti tady už kapitáni byli. Naposledy Lašty (Jan Laštůvka), takže si myslím, že žádný problém to není. Kapitán je pro tým spíš v kabině. Na hřišti jde jen o to, kdo bude mluvit s rozhodčím, ale v dnešní době to už stejně nemá cenu.“ (usmívá se)
Zeptám se ještě na Davida Látala, který je dlouhodobě zraněný, ale v minulé sezoně byl vyšetřovaný Etickou komisí kvůli úplatkářství a match-fixingu. Počítáte s ním do budoucna?
„Teď je v rekonvalescenci po zranění, ještě má tak měsíc, možná dva, než bude plně fit. Potom uvidíme, v jakém bude stavu, jak se do toho bude dostávat herně a jak dlouho mu to bude trvat. Máme tady B-tým, kde by se mohl rozehrát, takže uvidíme.“
Vyšetřování neřešíte?
„Neřešíme, protože on z toho asi vyšel tak, že nedostal žádný trest, takže to ani neřešíme.“