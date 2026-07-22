Pilař nechtěl o Hradci ani mluvit, naštvaný je na trenéra. Nové angažmá si zařídil sám
Nemá agenta, proto zvednul telefon a zavolal trenérovi Jaroslavu Veselému. Klaplo to, údajně vcelku rychle. Záložník Václav Pilař si natáhne profesionální kariéru u fotbalistů Bohemians. „Tak hezké chování jsem dlouho nezažil,“ vyjádřil se 37letý bývalý reprezentant k vyjednávání se zástupci vršovického klubu. Zřejmě tím narážel rovněž na bolestivý rozchod s Hradcem Králové.
Na úterní tiskovou konferenci dorazil jako dosud nejzvučnější posila Bohemians. Pilař mluvil o zdravé kabině, a že nový klub mu vrátil drajv. Byl viditelně šťastný a spokojený. „Po tom všem, co u mě proběhlo, jsem rád, že mi Bohemka dala to, co jsem chtěl,“ zmínil ofenzivní hráč.
Jakmile se ale přítomní novináři začali vyptávat na předchozí angažmá, maličko se zakabonil. „No, já jsem nechtěl o tom mluvit, nechci se k tomu vracet,“ sdělil Pilař, který strávil poslední tři roky v Hradci Králové. I tiskový mluvčí Petr Koukal žádal dotazy výhradně na Bohemians.
Nejsem naštvaný na Hradec, spíš na trenéra
Bylo to citlivé téma, u Votroků totiž skončil překvapivě. Po minulé sezoně mu vedení neprodloužilo stávající kontrakt a nabídlo pouze roli mentora s tím, že by se postupně zapracovával do pozice skauta či kouče. „Nejsem naštvaný na Hradec, spíš na trenéra (Davida Horejše),“ odvětil aspoň krátce Pilař.
Najednou byl bez angažmá. „Bylo to těžké a nečekané, ale přepnul jsem v hlavě,“ líčil hráč s 259 ligovými starty. „Nemám manažera, a tak jsem situaci začal řešit. Volal jsem trenérovi (Veselému) a tak hezké chování jsem nezažil dlouho,“ pochvalovat si.
Podobně hovořil také trenér Veselý. „Jsme oba Hradečáci,“ zavtipkoval o důvodu, proč Pilař posílil právě Bohemians. „Nemá agenta a ani ho nepotřebuje. Věřil Hradci, že bude pokračovat. Byl v šoku, stejně jako já. Nenapadlo by mě, že skončí, myslel jsem si, že si ze mě dělá srandu,“ dodal.
Vytrhnul trn z paty
Vršovičtí po něm sáhli, posila do ofenzivy se náramně hodila, protože se jim zranil v přípravě krajní hráč Dominik Pleštil. Problémy má i nadále Vladimír Zeman. „Spadl nám z nebe,“ připustil Veselý. „Musím mu poděkovat, že vzal naši nabídku, trochu nám vytrhnul trn z paty,“ poznamenal sportovní ředitel klubu Miroslav Držmíšek.
Je předpoklad, že Pilař se stane posilou na levé straně hřiště. „Přinese do týmu lidskou i fotbalovou zkušenost. Hrál v evropských pohárech, v bundeslize i za reprezentaci. Moc kvalitnějších hráčů jsem netrénoval,“ uvedl Vesleý.
Jenže Pilařovi je už 37 let, navíc během jara dlouho marodil. „S Vaškem jsme komunikovali, že se mu bude předhazovat věk a zdraví. Oba jsme to čekali, jsme na to připravení,“ namítl Veselý. „Je kvalitní hráč, a když bude zdravý a ve formě, tak si myslím, že moc takhle kvalitních hráčů nemáme. Kdybychom ho nevzali my, stály o něj dva tři kluby, které by ho braly s chutí,“ prozradil. Spekulovalo se třeba o brněnském Artisu.
Pikantní souboj ve druhém kole
Připojil se ale k Bohemians, a to už na začátku soustředění v Polsku, kde naskočil do dvou utkání. V generálce na ligu proti Zaglebie Lubin (2:0) odehrál necelých šedesát minut. „Nesouhlasím s tím, že v Hradci skončil z výkonnostních důvodů. Já bych takového hráče neukončil. Kdybychom ho měli minulou sezonu, je mezi třemi nejproduktivnějšími hráči,“ narážel Veselý na Pilařovu bilanci 4+3 ve 24 odehraných zápasech.
Pilař by na to rád navázal a dokázal Hradci, že se v případě jeho odchodu spletl. Ideální příležitost dostane ve druhém kole Chance Ligy. Do Ďolíčku přijede právě jeho bývalý zaměstnavatel. „Bude to pikantní, ale teď mě zajímají Teplice,“ zdůraznil Pilař. „Už dneska vyprodal všechny lístky na Hradec. Přijede tribuna Pilařů. Doufám, že na mou rodinu taky něco zbude,“ smál se Veselý.