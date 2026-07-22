Po šesti měsících v Baníku je z Jedličky kapitán. Kouč: Až mě šokoval, jak na sobě maká
Při příchodu na tiskovou konferenci to okamžitě praštilo do očí. Cedulka brankáře Martina Jedličky vedle nového kouče Romana Skuhravého a šéfa sportovního úseku Luďka Mikloška? Nečekané. Copak Michal Frydrych, jeden z klíčových mužů při jarní cestě z bláta, už kapitánem nebude? Odpověď zní ano. Právoplatným šéfem kabiny Slezanů se nově stává osmadvacetiletý brankář, jenž v lednu dorazil na Bazaly z Plzně. Jména jeho zástupců překvapí rovněž.
Jedličkovu inauguraci na ostře sledovanou pozici zdůvodnil trenér Roman Skuhravý takto: „Když něco chcete změnit, měl byste to měnit od základu. Martinova volba, i dalších dvou kapitánů, byla součástí toho, co jsem měl připravené. Martin si dennodenně o to říkal. Nemá smysl se bavit o sportovní kvalitě, ale řekl bych, že mě až šokoval tím, jakým způsobem na sobě maká mimo fotbal. Tohle všechno dohromady byly důvody, proč má volba byla jednoznačná.“
Ano, skutečně se jednalo čistě o rozhodnutí jednapadesátiletého kouče. Dlouho nic netušil ani Luděk Mikloško. „Roman říkal, že si kapitána zvolí sám, takže nikdo jsme nic nevěděli. Když jsme se o tom bavili a šli do hloubky týmu, hráč po hráči, Jedla nám všem vyšel jako kapitán. Tím, jak tady přišel, jak žil pro mužstvo, jiná volba ani nebyla. Je to kluk, který v kabině dokáže zvýšit hlas, dokáže něco říct, nebojí se a všichni ho mají rádi. Za mě úplně ideální volba,“ líčila brankářská legenda.
Sama si v minulosti vyzkoušela, jaké to je Baníku přímo na hřišti šéfovat. „Brankáři už tady kapitáni byli. Naposledy Lašty (Jan Laštůvka), takže si myslím, že žádný problém to není. Kapitán je pro tým spíš v kabině. Na hřišti jde jen o to, kdo bude mluvit s rozhodčím, ale v dnešní době to už stejně nemá cenu,“ zaculil se Mikloško.
Podle Skuhravého budou kapitáni tři. Těmi alternujícími se stanou Filip Kubala a Vlasij Sinjavskij. Překvapivě se tak nedostalo na Michala Frydrycha, Jiřího Boulu či Daniela Holzera.
„Měli jsme asi sto padesát videí a zraněný Kubala byl na každém z nich, i když jsme je třeba měli jen s gólmany. Je to obrovsky inteligentní kluk s velkým vlivem na kabinu. Co se týče Vlasije, tam to je proto, že skupina zahraničních hráčů je nedílnou součástí týmu. Siňa má na ně velký vliv. To, jakým způsobem zareagoval na mou kritiku po asi osmi hodinách, co byl v klubu, na mě udělalo obrovský dojem,“ liboval si Skuhravý.
Jsem spíš takový divočák
Jak sám Jedlička zavzpomínal, kapitánskou pásku nosil naposledy v dorostu. Nová role v Baníku ho proto překvapila. „Jsem tady pět měsíců, takže jsem to určitě nečekal. Ale trenér se mě zeptal, co bych na to řekl. Mám rád tlak, rád výzvy, takže pro mě je to další zkušenost. Jsem připravený, aby byla úspěšná,“ zdůraznil gólman.
„Když něco říkám, jde to ze mě a není to nic připraveného. Jde to od srdce. Je to ale jenom páska. Na hřišti máme dost zkušených hráčů, že by mohli s rozhodčím diskutovat i oni. Když to bude sudí dobře vidět, že to mám daleko, dopustí to,“ tušil Jedlička.
V blízké době ho čeká i příspěvek do týmové kasy, možná podobně jako Sinjavského a Kubalu. „Já jsem spíš takový divočák, Filda je chytrý kluk a Siňa umí česky a perfektně anglicky, umí se bavit s Ukrajinci (Skybou a Djačukem), takže nám přeloží cokoliv, co bude potřeba,“ věděl brankář, kterého získal FCB natrvalo ihned po konci minulého ročníku.
A to opravdu nepovedeného, vždyť Baník se strachoval o sestup až do posledního kola skupiny o udržení. Nejvyšší soutěž pak zachránil v barážovém dvojutkání s Táborskem. „Když se písknul konec, za pět minut to z vás spadne. Pomohla i pauza, která nebyla tak krátká, ale odpočinuli jsme si. Teď je nová sezona, takže co bylo, je historie. Musíme si z toho vzít jenom pozitivní věci, které nám pomůžou,“ zakončil Jedlička před sobotní partií ve Zlíně.