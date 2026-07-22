Sparta loví stopera u soupeře Hradce, hrál v klubu jako Haaland. Není spíš basketbalista?
Při čekání na hrotového útočníka řeší dalšího stopera. Fotbalová Sparta usiluje o příchod dvoumetrového Tobiase Guddala, který se momentálně připravuje s Tromsö na čtvrteční kvalifikaci Evropské ligy proti Hradci Králové. Jako první o tom informoval norský server Nordlys, redakční zdroje jednání potvrzují.
Už na první pohled vyčnívá nade všemi, v Chance Lize by byl vyšší snad akorát gólman Florian Wiegele z Plzně. Guddal, možná letenská posila, má přesně 201 centimetrů, což jsou až basketbalové parametry.
Třiadvacetiletý střední obránce, který zaznamenal v kariéře čtyři starty v reprezentační jednadvacítce, patří mezi klíčové hráče norského celku Tromsö. V této sezoně odehrál sedmnáct soutěžních zápasů (hraje se systémem jaro-podzim), v nichž vstřelil jeden gól.
Zajímavostí je, že dřív nastupoval za celek Bryne, jehož akademií prošel útočník světových parametrů Erling Haaland.
Další jeho štací může být Sparta. Podle norského serveru Nordlys poslala na Guddala nabídku ve výši až 4,6 milionu eur včetně bonusů (necelých 112 milionů korun).
Jenže sportovní ředitel Tomáš Rosický a spol. mají údajně konkurenci. O Nora se zajímá také francouzský celek Toulouse, který měl předložit už víc poptávek. Ta nejvyšší dosahovala 4 milionů eur (97 milionů korun). Tromsö požadovalo víc.
Výška není jediný důvod, proč Guddal zaujal vedení letenského klubu. Data z norské ligy totiž ukazují, že v případě uskutečnění přestupu do Sparty by se stal jejím nejrychlejším stoperem. Mezi přednosti pravonohého hráče patří také rozehrávka, minusem je fyzická stránka.
Sparta má k jeho zisku velmi blízko. Nejde ale o reakci na možnou ztrátu Asgera Sörensena, o něhož se zajímá Kodaň. Dánský klub už poslal do Prahy první oficiální nabídku, Sparta ji odmítla. „Není zatím jasné, jestli odejde,“ reagoval dobře obeznámený zdroj.
Každopádně stoperská řada se ještě před startem ligové sezony promění. Guddal, jehož odhadovaná tržní hodnota podle renomovaného serveru Transfermarkt dosahuje 3,5 milionu eur (asi 85 milionů korun), by měl zatlačit na Adama Ševínského či Emmanuela Uchennu (aktuálně zraněného).