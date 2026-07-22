Jak vypadají nové ligové dresy: Braillovo písmo, (ne)tradiční kombinace i památka UNESCO
Nová ligová sezona přináší na české trávníky pestrou paletu vizuálních novinek. Zatímco některé kluby sáhly po výrazném rebrandingu či neobvyklých barevných kombinacích, jiné vsadily na osvědčenou klasiku, charitativní přesah nebo odkaz na významná výročí ze své historie. Jak vypadají dresy klubů Chance Ligy pro sezonu 2026/27?
Sparta Praha
Domácí varianta sází na tradiční rudou, tentokrát s tmavým přechodem v dolní části. Hlavní novinka přichází u venkovní sady. Poprvé od roku 1992 zdobí dres Sparty „retro“ logo Adidas Originals (trojlístek), které německá značka poskytuje jen vybraným evropským klubům.
Venkovní dresy Sparty se pyšní retro variantou loga značky Adidas • Sparta Praha
Slavia Praha
Úřadující mistr u domácí sešívané sady upravil jen detaily v proporcích. Podobu venkovního dresu svěřil grafikovi Pavlu Fuksovi. Ten vsadil na černý podklad s červenými detaily, zjemněný límec a nový font čísel.
Obhájce ligového titulu vsadil u venkovní sady na černou s červenými prvky • SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň
Domácí varianta nikterak nepřekvapí. Zato venkovní sada přinesla netradiční tmavě hnědý základ s abstraktním vzorem v měděných, oranžových a zlatavých odstínech. Podle Viktorie symbolizují barvy plzeňský průmysl, barvu piva i pot a práci v regionu.
Hradec Králové
Na domácí trikot se vracejí svislé černo-bílé pruhy. Jejich vzor je inspirovaný opláštěním ikonických „lízátek“ v Malšovické aréně. Venkovní sada je výrazně žlutá, čímž klub navazuje na pohárový ročník 1995, kdy v těchto barvách hrál v Evropě. Přinesou „votrokům“ štěstí v blížícím se předkole Evropské ligy?
Domácí a venkovní sada Hradce Králové • FC Hradec Králové
Baník Ostrava
Dominantou bílé sady od značky Macron je plastický nápis v Braillově písmu. Baník tím vyjadřuje podporu nevidomým a část zisku z prodeje dresů míří na charitativní účely.
Baník okořenil své dresy netradiční ozdobou v podobě Braillova písma • FC Baník Ostrava
Teplice
„Skláři“ si novou kolekcí připomínají 50 let od prvního zisku Českého poháru v roce 1977. Domácí varianta drží tradiční barevnou kombinaci, ale modré znatelně ubývá.
Dresy Teplic příliš nepřekvapí • FK Teplice
Bohemians
Na první pohled každý pozná, o jaký klub se jedná. Bohemians neexperimentují, svislé zeleno-bílé pruhy jsou ověřenou klasikou. Zelená barva působí oproti předchozím ročníkům sytěji, na prsou zůstává logo s klokanem.
Bohemians na domácím dresu vsadili na jistotu • Bohemians Praha 1905
Zlín
Domácí varianta zachovává tradiční žluto-modrou kombinaci, tentokrát ve tvaru V. Venkovní dres sází na minimalistcký tmavě modrý základ a kontrastní prvky.
Dresy, ve kterých budou fotbalisté Zlína nastupovat v sezoně 2026/27 • FC Zlín
Sigma Olomouc
Tmavě modrá barva se objevuje i na dresech hanáckého klubu. Tím se znatelně liší od sad z minulých sezon. Přehlédnout nelze ani změnu generálního partnera. Do samotného dresu je pak na pravém boku zapracovaná silueta ikonické olomoucké památky UNESCO – sloupu Nejsvětější Trojice.
Sigma se převlékla do tmavšího odstínu modré, než bývalo zvykem • SK Sigma Olomouc
Pardubice
Pardubice do sezony vstupují s novou vizuální identitou a tradičního půlkoně nahradily logem se stylizovaným písmenem „P“. Samotné dresy značky Joma jsou řešeny střídmě a bez složitých vzorů, čímž dávají prostor vyniknout i novému klubovému emblému. Ten ovšem vyvolává velmi rozpačité reakce napříč republikou...
Nejkontroverznějším prvkem pardubických dresů je nové logo • FK Pardubice
Jablonec
Podobné rozpaky vyvolalo také nové minimalistické logo fotbalistů Jablonce. Klub zatím odtajnil pouze třetí sadu dresů a překvapil fanoušky oranžovou barvou.
Jablonec ve třetí sadě dresů vsadil na oranřovou barvu • FK Jablonec
Slovan Liberec
Liberec se v obou sadách od značky Castore drží tradiční modré. V té černo-modré bude Slovan nastupovat doma, bílá je venkovní.
Nove dresy Slovanu Liberec • Slovan Liberec
Zbrojovka Brno
Brno opustilo venkovní žlutou barvu z minulého ročníku. Druhý dres je nově čistě bílý a jako třetí alternativu představila „flinta“ sytě modrou sadu se stříbrnými detaily. Společně s červeno-bílým pruhovaným dresem pro domácí zápasy tak klub kompletuje tradiční brněnskou trikolóru. Navíc s celkovou novou vizuální identitou.
Všechny tři sady Zbrojovky dohromady tvoří tradiční klubovou trikolóru • Zbrojovka Brno
Slovácko
V Uherském Hradišti představili nové dresy společně s příchodem Lukáše Vorlického. Klub se drží tradičních barev, u nové sady od značky Puma je ale modro-bílá kombinace doplněna o pruhy v dolní části dresu.
Slovácko společně s novým dresem představilo i zvučnou posilu • 1. FC Slovácko