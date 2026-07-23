Moje sestava pro iSport Fantasy: restart dribléra i chyba analytiků. Na koho nezbyly prašule?
S novou sezonou fotbalové ligy je zpět i iSport Fantasy. Je nejvyšší čas si vytvořit tým a soutěžit! Jsou tu ale noví hráči, nové ceny i nové ambice týmů, tudíž poskládat tým může být trochu oříšek. Jaké tahouny pražských „S“ vybrat? Koho upřednostnit v obraně? A jak se vejít do stomilionového rozpočtu? Podívejte se, koho doporučuje redaktor webu iSport Radek Špryňar.
Co teď zkazíte, to budete za pár týdnů hasit jen velmi těžko. Složit sestavu před startem sezony je suverénně nejdůležitější část každého ročníku iSport Fantasy. Zásadním bodem je pro mě pozice gólmana a pak hráči, kteří s vysokou pravděpodobností nastoupí v základu a ještě mají nadání bodovat. Ať to jsou obránci, nebo záložníci. Trochu jsem se lekl, že mám v sestavě dva Zbrojováky, jednoho pak na lavičce. Obzvlášť před duelem se Spartou. Ale já Svědíkově partě věřím. Stejně tak plzeňskému Višinskému. Novému ročníku iSport Fantasy bude dominovat.
Brankáři
Jakub Markovič (Slavia)
- Cena: 8 milionů
- Los: SLO (d), BAN (v), PCE (d), LIB (v), BOH (d)
Vyšší cena nevadí. Mít ve Fantasy stabilní jedničku, co bude sbírat nuly po hrstech, je základ úspěchu. V každém z ročníků jsem volil gólmany Slavie, vždy se mi to bohatě vyplatilo.
Adam Hrdina (Zbrojovka)
- Cena: 4,4 milionu
- Los: SPA (d), PLZ (v), LIB (d), HKR (d), TEP (v)
Mladík ze Zbrojovky je talentovaný, ale především levný. V případě nenadálé zdravotní indispozice Markoviče může udělat hodně parády. Brno bude organizované, týmy Martina Svědíka příliš neinkasují.
Obránci
Jaroslav Harušťák (Teplice)
- Cena: 5,6 milionu
- Los: BOH (d), LIB (v), PLZ (d), SPA (v), ZBR (d)
Kolega Fejgl v něm vidí kometu sezony, dám tedy na něj. Někoho ze stáje Zdenka Frťaly jsem v sestavě mít chtěl. Původně jsem cílil na Michala Bílka, ale nezbyly prašule. Takže Harušťák!
Lukáš Hůlka (Liberec)
- Cena: 6,1 milionu
- Los: PLZ (v), TEP (d), ZBR (v), SLA (d), ZLN (v)
Tady asi analytici naší Fantasy udělali chybu. Cenovka 6,1 milionu za Lukáše Hůlku je fantastická. Každý manažer po něm musí skočit. Stabilní hráč, co umí gólově udeřit. Snad s ním Fodrek počítá do základu stejně jako já.
Vlasij Sinjavskij (Baník)
- Cena: 5,8 milionu
- Los: ZLN (v), SLA (d), HKR (v), ART (d), JBL (v)
Na skvělé výkony v Bohemians sice v Baníku nenavázal, ale to mi život nekomplikuje. Pod Romanem Skuhravým zase rozkvete. Že s ním má kouč vážné plány, dokazuje prestižní role asistenta kapitána.
Jakub Uhrinčať (Hradec)
- Cena: 5,4 milionu
- Los: PCE (d), BOH (v), BAN (d), ZBR (v), PLZ (d)
Na jaře hrál fantasticky, našel si pozici na pravém stoperu a zodpovědnými výkony pomohl Hradci k historické sezoně. Nyní v sestavě zůstane, i proto s ním počítám. Sice u mě začne na lávce, ale brzy přijde jeho čas.
Jakub Klíma (Zbrojovka)
- Cena: 5,6 milionu
- Los: SPA (d), PLZ (v), LIB (d), HKR (d), TEP (v)
Aby měl kapitán Zbrojovky cenu 5,6 milionu? Pak musí být v mé Fantasy. I proto, že Svědík s ním počítá do různých rolí. Očekává se, že Klíma nesleze ze hřiště, v minulém ročníku ukázal i dosud skryté gólové nadání. Beru ho všemi deseti.
Záložníci
Vasil Kušej (Liberec)
- Cena: 7,7 milionu
- Los: PLZ (v), TEP (d), ZBR (v), SLA (d), ZLN (v)
Restart sebevědomého dribléra beru jako samozřejmost, konstantu tohoto ročníku. Bude řídit ofenzivu Slovanu, do statistik zapíše slušnou porci bodů. V mé Fantasy nesmí chybět.
Denis Višinský (Plzeň)
- Cena: 7,7 milionu
- Los: LIB (d), ZBR (d), TEP (v), ZLN (d), HKR (v)
Vzpomínáte, jak točil s Mexičany? Ve stejné ráži očekávám plzeňského středopolaře i v úvodu Chance Ligy. Sebedůvěra dělá divy, zvedá výkon o desítky procent a v kombinaci se solidním losem Viktorky čekám od Višinského přísun kanadských bodů.
John Mercado (Sparta)
- Cena: 7,4 milionu
- Los: ZBR (v), ZLN (d), MBL (v), TEP (d), ART (v)
Lukáš Haraslín se mi nevešel do budgetu, tak jsem zvolil dalšího produktivního borce z Priskeho sparťanské rodiny – Ekvádorce s tahem na branku. Letenští nemají komplikovaný los, Mercado bude bodovat.
Danijel Šturm (Slavia)
- Cena: 8,2 milionu
- Los: SLO (d), BAN (v), PCE (d), LIB (v), BOH (d)
Přiznávám trochu pochyby. Běhavého Slovince jsem chtěl nechat nejdříve rozehrát a až poté koupit. Nicméně ve Slavii jsou z něj tak unešení, že jsem změnil původní plány. Udělal jsem dobře?
Fabijan Krivak (Olomouc)
- Cena: 7,6 milionu
- Los: JBL (v), MBL (d), ART (v), SLO (v), PCE (d)
Na Hané se umí trefovat do zahraničních hráčů, proto se v mé sestavě objevuje chorvatský šikula se skvělým vedením míče. Měl by navázat na Šturma a pomáhat produktivitou. Když mu to nepůjde, půjde na lavičku.
Útočníci
Mojmír Chytil (Slavia)
- Cena: 7,6 milionu
- Los: SLO (d), BAN (v), PCE (d), LIB (v), BOH (d)
Z ekipy ligových útočníků je z pohledu ceny až na šestém místě, nicméně účastník mistrovství světa patří mezi nejstabilnější zakončovatele. Třináct, devět, šestnáct a dvanáct gólů! To je vizitka posledních čtyř sezon. Jasná volba.
Daniel Vašulín (Zbrojovka)
- Cena: 6,8 milionu
- Los: SPA (d), PLZ (v), LIB (d), HKR (d), TEP (v)
Martin Svědík o vysokém střelci pronesl, že bude na startu ročníku útočné číslo jedna. V pořádku. Tak se mi to líbí. Nyní už stačí maličkost: upevnit si pozici pár přesnými ranami. Tu první očekávám už v sobotu proti Spartě.
Václav Drchal (Pardubice)
- Cena: 5,7 milionu
- Los: HKR (v), JBL (d), SLA (v), MBL (d), OLO (v)
Předpokládám, že se mi vysměje půlka Vršovic, ale já očekávám životní sezonu bývalého sparťanského kvítka. Změna prostředí bude hrát zásadní roli, stejně tak přístup trenéra Trousila. Cena je fajn, ve Fantasy dobrý doplněk útočné roty.