West Ham se ptal na Chorého, jednání se ale nevedou. Pořád se řeší Slavia
Pět dní zbývá do premiéry fotbalistů Slavie v nové sezoně a situace okolo Tomáše Chorého je stále nečitelná. Útočník, který jednatřiceti góly v uplynulých dvou ročnících pomohl sešívaným ke dvěma titulům, byl po excesu v nedohraném derby se Spartou vyřazen Jaroslavem Tvrdíkem z kádru. Jednání o návratu probíhají, ale táhnou se. Čtvrtek měl být konečným dnem v celém příběhu. Jenže na definitivní oznámení to v tuto chvíli nevypadá. Mezitím české i zahraniční kluby sondují situaci. Podle portálu inFotbal se měl přihlásit do řady zájemců West Ham United. Deník Sport přináší další detaily.
Ve třetím velkém derby sezony trefil Tomáš Chorý loktem do obličeje sparťanského stopera Asgera Sörensena. Byl vyloučen. Za pár desítek minut, za slávistického vedení 3:2, vtrhly na hřiště stovky diváků. Někteří s úmyslem napadnout hráče a fanoušky rivala. V divoké atmosféře došlo druhý den na vynesení interních trestů. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík rozhodl o okamžité suspendaci Chorého a dalšího vyloučeného Davida Douděry. „Ani jeden si za Slavii už nezahraje,“ prohlásil.
Podle zdrojů Sportu s tím už tehdy nesouhlasil nikdo v klubu. Proti exemplárnímu verdiktu se postavil jak trenérský štáb v čele s Jindřichem Trpišovským, tak i osazenstvo kabiny. Později i majitel klubu Pavel Tykač. Všichni údajně proto, že v chování Chorého neshledali úmysl.
V té době, někdy od počátku dubna, se dle zdrojů redakce v kancelářích Edenu vážně probírala budoucnost nejlepšího ligového střelce. V diskusích s klubem a manažerskou agenturou Nehoda Sport se řešila nová tříletá smlouva, jelikož ta současná končí Chorému v létě příštího roku. K pohodlné dohodě prý nemělo být daleko.
Podpora trenéra a kabiny trvá
Bezprecedentní události v derby však předpokládaný podpis čerstvého kontraktu zastavily. V podcastu Odbor přátel Slavie Tvrdík prohlásil, že vyřazení hráči si mohou hledat nové angažmá. Zatímco Douděra to pojal smrtelně vážně a dokonce měl dát vedení Slavie najevo, že pod současným bossem už hrát nehodlá, situace okolo Chorého tak vyostřená nebyla.