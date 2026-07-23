Majitel Hradce Tomek: Končí éra vazalských klubů. Poháry? Reálné jednou za pět let
Devatenáctý nejbohatší Čech, další z miliardářů, kteří se rozhodli vstoupit do fotbalu. Dvaapadesátiletý Ondřej Tomek má u svého jména zapsáno, že je jedním ze spolumajitelů FC Hradec Králové. Fakticky je však rozhodující hybnou silou klubu, který si ve čtvrtek zase po třiceti letech zkusí v norském Tromsö evropské poháry. Investor však má s černobílým společenstvím výrazně dlouhodobější plány. „Hradec jako město roste a věřím, že fotbal na sebe může strhávat nějakou pozitivní emoci,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz a Ligu naruby. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Interview často nedává. Pokud už vystoupí, mluví o byznysu, burze, akciích. Po mnoha debatách udělal výjimku, sám pocítil, že jako majitel rostoucího klubu musí dát jeho fanouškům i celému fotbalovému tuzemsku vzkaz, co zamýšlí, proč se rozhodl naskočit na vlnu nových vlastníků místních klubů. „Ale sportovní věci neřeším,“ usměje se, když usedne do křesla v redakci Sportu.
Jen jsme se chtěli zeptat, jestli je Dan Horák lepší na wingbeku nebo na stoperu.
„To jsem čekal. (směje se) Netuším, nechci na to odpovídat. Nejsem fotbalista.“
Právě, hrál jste hokej. Proč jste se rozhodl vstoupit do fotbalu?
„Byla to taková kombinace faktorů, které se sešly v jednom čase. Moje děti hrají ragby, pak se přesunuly i na fotbal. Při tom jsem začal poznávat dnešní mládežnický sport, rozdíly oproti tomu, když jsem hrával já. A přišlo mi, že to jsou oba dva super sporty a na obou mají výborné trenéry. Začalo mi docházet, že fotbal jde hodně nahoru, minimálně u mládeže. A shodou okolností jsem vlastně už několik let přemýšlel nad tím, že se chci nějakým způsobem vrátit do Hradce.“
Proč?
„Vnímám to tak, že jsem Hradečák, který odešel do Prahy dělat byznys. Většina lidí, kteří mají podobnou trajektorii, z regionů odejde a skončí v Praze nebo ještě dál. A Praha z toho hrozně profituje, protože všechny velké charity se odehrávají tady. Když tu děláte byznys, jdete na charitu a necháte peníze v Praze. Já jsem to dělal taky, samozřejmě, ale pak v určité fázi můj brácha rozjel s kamarády Sport Hradec Cup, charitativní a sportovní projekt.“
I my ho v Lize naruby často propagujeme.
„Vím. Takže jsem se přes mého bráchu dostával zpátky do Hradce a do sportu. Přemýšlel jsem o tom, že už na sobě nemám tolik té exekutivy, a shodou okolností přišlo na přetřes, že Hradec prodává fotbalový klub. Spojili jsme se s Ivem Ulichem a bavili se o tom. Já sport miluju, Hradec prodává klub, město udělalo podle mě dobré strategické rozhodnutí. A přišlo mi, že to je pro mě fajn cesta, jak dávat peníze někam, do sektoru, který mám rád a který se může i pozitivně odrazit ve městě. Takže za tím není nějaká velká strategie, ale kombinace několika faktorů.“
Kdo je Ondřej Tomek (52)
Milovník hokeje, který vyrůstal v Hradci Králové. Zakladatel portálu Centrum, investor, jeden z nejbohatších Čechů. V žebříčku časopisu Forbes je devatenáctý s majetkem 34 miliardy korun. Věnuje se také charitě, jeho bratr je jednou z tváří hradecké organizace Sport Hradec Cup.
Takže nešlo o to, že další milionáři kupují kluby? Neinspiroval jste se, šlo vám o město?
„Čistě pragmaticky, pro každý klub, který konkuruje ostatním, kam ty peníze natekly, je to dneska těžší. Ale já bych šel do Hradce stoprocentně, i kdyby nikam jinam peníze nenatékaly. A upřímně, třeba jedna z věcí, nad kterou přemýšlím, je, že bych byl rád, kdyby se postupně ten narativ fotbalu aspoň trochu otáčel od peněz k nějakému budování.“
Zkuste to rozvést.
„Viděli jsme utkání reprezentace na mistrovství světa a v tom kontextu se pořád mluví o tom, kde kdo koupil koho a jak drahého hráče. Ale mně by přišlo