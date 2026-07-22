Hráč sezony Provod o útoku na hattrick i nezdaru na MS: Nebylo to jen o trenérovi
Se Slavií získal druhý titul v řadě, byl jejím klíčovým hráčem. Přesto Lukáš Provod přemýšlel během dvoutýdenní dovolené také o nezdaru na mistrovství světa v Americe s českou reprezentací. „Nebylo to jen o trenérovi, snažil se udělat maximum,“ zmínil 29letý ofenzivní záložník, který přebral individuální ocenění pro nejlepšího hráče minulé ligové sezony.
Na slavnostním vyhlášení ankety Ligové fotbalové asociace se potkal i s parťáky ze Slavie. Ceny si kromě Lukáše Provoda odnesli také kouč Jindřich Trpišovský, obránce Štěpán Chaloupek a útočník Tomáš Chorý. „Z toho mám největší radost, jsem hrdý na celou Slavii. Poslední dvě sezony byly úspěšné,“ vykládal ofenzivní hráč.
Je možné je zopakovat?
„Věřím, že klíč k tomu známe. Kultura ve Slavii je nastavená tak, aby celý klub byl úspěšný. Musíme být disciplinovaní a vyhrávat zápasy. Pokud se budeme soustředit na každý zápas jako ve finále nadstavby, dovede nás to zase k nadstandardnímu výsledku.“
Proč jste jako první klíč zmínil disciplínu?
„Neměl jsem na mysli žluté nebo červené karty, ale abychom ze sebe vymáčkli každý den maximum a byli stejně motivovaní. Získali jsme dva tituly a hattrick by byl neuvěřitelný. Ještě navíc v konkurenci, která v české lize je. Hlad a motivace jsou nejdůležitější.“
Očekáváte náročnější sezonu?
„Určitě, protože do fotbalu se obecně lije hodně peněz a je pryč doba, kdy o titul bojovaly tři týmy. Nejsou už zápasy, že bychom byli dopředu přesvědčení, že vyhrajeme a získáme jednoduché body. Na druhou stranu pro fanoušky je to zajímavější.“
Změna herního stylu Slavie
Posunete se i herně, abyste uspěli v Lize mistrů?
„Vím, že nás lidi do toho často tlačí. Na druhou stranu zastávám názor, že když se získají dva tituly, je složité se posouvat nebo měnit. Když za rok získáme třetí, ale bude to herně v některých zápasech skřípat, stejně budu nadšený a rád, že jsme zase vyhráli. Znovu se vrátím, že liga se zkvalitnila, co se týče fyzična, běhání a napadání, a to jde potom proti fotbalovosti a krásným akcím.“
A upraví Slavia herní projev?
„Cítím, že vždycky je největší hon na mistra a určitě je otázka, jakým stylem se prokousat ke třetímu titulu. Samozřejmě uděláme všechno, abychom bavili lidi a dobře se na nás koukalo, ale na druhou stranu jsme ve Slavii od toho, abychom vyhrávali. Věřím, že budeme a jakým stylem, se musíte nechat překvapit (usmál se).“
Jste odpočatý na novou sezonu?
„Bojím se počítat, kolik zápasů jsem za poslední dva roky odehrál. Bylo jich hodně. Klepu si na zuby, aby mi zdraví vydrželo. Měl jsem dva týdny volno a jsem vděčný, že jsem nemusel naskočit do posledního přípravného zápasu, protože jsem cítil lehký diskomfort.“
Co vás trápí?
„Mám za sebou už dva tréninky a je to pryč.“
Přemýšlel jste během volna, proč se vám nepovedl světový šampionát?
„Těch důvodů může být mnoho. Nerad bych se k tomu negativně vracel, napsalo se toho už dost. Měli bychom koukat spíš dopředu a na to, co zlepšit a posunout. Nejen týmově a co se týče trenéra, ale každý u sebe. Tam je gró problému, když to budeme nazývat.“
Jak tedy vidíte budoucnost české reprezentace?
„Jsem velký optimista. Mistrovství světa se z několika důvodů nepovedlo a neseme za to obrovskou vinu my hráči. Na druhou stranu věřím, že to nebylo zrcadlo českého fotbalu. Když se podíváme na ligu, věřím, že se posouvá dobrým směrem. I hráči jsou v zahraničí. Myslím, že jsme prostě nenaplnili potenciál, který jsme měli. Věřím tomu, že jsme schopni reprezentaci posunout na jinou úroveň. Kdyby ne, tak na srazy ani nejezdím.“
Reprezentace je ale momentálně bez trenéra. Jak jste reagoval na konec trenéra Miroslava Koubka?
„Jak bych reagoval… Být reprezentační kouč a ještě v České republice není úplně vděčný post. Myslím, že to nebylo jenom o trenérovi. Snažil se udělat absolutní maximum, stejně jako hráči. Ti se ale vyhodit nedají. Reprezentace jede dál a jsem pozitivní, snažím se koukat do budoucna. Fotbal je krásný v tom, že v dalším zápase to můžeme odčinit a zase nakopnout. Neúspěchy k tomu patří, i když mi toho bylo líto, a ještě dlouho bude.“
Výsledky ankety LFA za sezonu 2025/26
Hráč sezony
1. Lukáš Provod (Slavia) – 147 hlasů
2. Vladimír Darida (Hradec Králové) – 101 hlas
3. Lukáš Haraslín (Sparta) – 50 hlasů
Trenér sezony
1. Jindřich Trpišovský (Slavia) – 135 hlasů
2. David Horejš (Hradec Králové) – 117 hlasů
3. Luboš Kozel (Jablonec) – 37 hlasů
Hráč sezony podle fanoušků
1. Vladimír Darida (Hradec Králové)
2. Lukáš Provod (Slavia)
3. Lukáš Haraslín (Sparta)
Osobnost sezony
1. Vladimír Darida (Hradec Králové) – 173 hlasů
2. Lukáš Provod (Slavia) – 49 hlasů
3. Jiří Fleišman (Karviná) – 29 hlasů
Objev sezony
1. Ermin Mahmič (Liberec) – 94 hlasů
2. Hugo Sochůrek (Sparta) – 73 hlasů
3. Pavel Kačor (Karviná) – 61 hlas
Cizinec sezony
1. Lukáš Haraslín (Sparta) – 112 hlasů
2. Dávid Krčík (Plzeň) – 65 hlasů
3. Amar Memič (Plzeň) – 52 hlasů
Brankář sezony
1. Adam Zadražil (FC Hradec Králové) – 156 hlasů
2. Florian Wiegele (FC Viktoria Plzeň) – 56 hlasů
3. Jakub Markovič (SK Slavia Praha) – 52 hlasů
Obránce sezony
1. Štěpán Chaloupek (SK Slavia Praha) – 153 hlasů
2. Dávid Krčík (FC Viktoria Plzeň) – 121 hlasů
3. Ange N’Guessan (FC Slovan Liberec) – 28 hlasů
Záložník sezony
1. Lukáš Provod (SK Slavia Praha) – 152 hlasů
2. Vladimír Darida (FC Hradec Králové) – 122 hlasů
3. Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha) – 52 hlasů
Útočník sezony
1. Tomáš Chorý (SK Slavia Praha) – 117 hlasů
2. Vojtěch Patrák (FK Pardubice) – 94 hlasů
3. Mojmír Chytil (SK Slavia Praha) – 53 hlasů
Chance Národní Liga
Hráč sezony: Quadri Adediran (Artis Brno)
Trenér sezony: Martin Svědík (Zbrojovka Brno)