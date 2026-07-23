Ligový speciál Sport Magazínu: rozhovory s Mercadem a Svědíkem, novinky i los na 76 stranách
Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k nové sezoně fotbalové Chance Ligy. Speciál přináší na 76 stranách kompletní soupisky a přehled klubových změn včetně programu. Rozhovory potěší nejen fanoušky Sparty a Zbrojovky: ekvádorský rychlík John Mercado už si zvykl na Letné, Martin Svědík odkrývá ambice brněnského nováčka. Nechybějí předpovědi tvůrců podcastu Liga naruby. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co také najdete v páteční příloze deníku Sport:
Ligový speciál / 76 stran
Rozhovor: John Mercado / rychlík Sparty
Soupisky: novinky ve všech klubech Chance Ligy
Rozhovor: Martin Svědík / kouč Zbrojovky Brno
Tipy na umístění: kdo postoupí do Skupiny o titul? / Kdo sestoupí?
Co se (ne)stane: trio z Ligy naruby / 11 jarních otázek
Los: program sezony
Statistiky: rekordy i čísla z posledního ročníku
TV program: všechny sportovní stanice
V pátek vychází speciální Sport Magazín Plus k fotbalové Chance Lize • iSport