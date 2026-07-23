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Ligový speciál Sport Magazínu: rozhovory s Mercadem a Svědíkem, novinky i los na 76 stranách

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Chance Liga
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Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k nové sezoně fotbalové Chance Ligy. Speciál přináší na 76 stranách kompletní soupisky a přehled klubových změn včetně programu. Rozhovory potěší nejen fanoušky Sparty a Zbrojovky: ekvádorský rychlík John Mercado už si zvykl na Letné, Martin Svědík odkrývá ambice brněnského nováčka. Nechybějí předpovědi tvůrců podcastu Liga naruby. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co také najdete v páteční příloze deníku Sport:

Ligový speciál / 76 stran

  • Rozhovor: John Mercado / rychlík Sparty

  • Soupisky: novinky ve všech klubech Chance Ligy

  • Rozhovor: Martin Svědík / kouč Zbrojovky Brno

  • Tipy na umístění: kdo postoupí do Skupiny o titul? / Kdo sestoupí?

  • Co se (ne)stane: trio z Ligy naruby / 11 jarních otázek

  • Los: program sezony

  • Statistiky: rekordy i čísla z posledního ročníku

  • TV program: všechny sportovní stanice

V pátek vychází speciální Sport Magazín Plus k fotbalové Chance LizeV pátek vychází speciální Sport Magazín Plus k fotbalové Chance Lize • iSport

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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