Ligový rekordman Petržela (43) končí kariéru: Fotbal už mi nepřinášel takové potěšení
Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Třiačtyřicetiletý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů.
„Měl jsem sice ještě nějaké nabídky z druhé ligy, ale rozhodl jsem se, že dnešní fotbal je o něčem jiném než před čtvrtstoletím, kdy jsem na vrcholovou scénu v dresu Drnovic vstoupil. Proměna mezilidských vztahů ve společnosti se promítla i do fotbalového života a fotbal už mi nepřinášel stejné potěšení, jako v době plzeňské éry i závěru kariéry ve Slovácku,“ uvedl Petržela v tiskové zprávě.
Největší úspěchy slavil s Plzní, s níž získal čtyři ligové tituly. Do nejvyšší soutěže nakoukl v září 2003 v dresu Slovácka, kam se vloni vrátil po krátkém hostování v druholigové Viktorii Žižkov. Působil také ve Spartě a Jablonci, v barvách Augsburgu si vyzkoušel bundesligu. Za reprezentaci nastoupil v 19 zápasech, zahrál si i na Euru 2012.
„Samozřejmě nejvýraznější stopu ve mně zanechala zlatá éra Viktorky Plzeň. V ní jsem poznal, že když klub s hráči táhnou za jeden provaz, mohou uspět i proti mnohem bohatším klubům. Podobný příběh jsem zažil i ve Slovácku, kde jsme se z průměrného klubu dostali do evropských pohárů,“ řekl Petržela, jenž byl jedním ze symbolů nejúspěšnější éry Viktorie, s kterou si zahrál i Ligu mistrů.
„Měl jsem to štěstí, že jsem nastoupil proti Realu Madrid, Barceloně, Bayernu Mnichov a vlastně všem nejprestižnějším klubům Evropy. Díky této konfrontaci s nejlepšími fotbalisty jsem nasbíral nejcennější zkušenosti. Uvědomil jsem si, že přestože patříme doma k tomu nejlepšímu, musím na sobě stále pracovat, protože evropský fotbal byl už tehdy úplně jinde,“ uvedl Petržela.
Ligovým rekordmanem se Petržela stal v listopadu 2022, kdy 465. startem překonal tehdejšího trenéra české reprezentace Jaroslava Šilhavého. V podzimní části uplynulé sezony byl nejstarším fotbalistou nejvyšší soutěže a pravidelně nastupoval, na jaře ale naposledy zasáhl do hry v dubnu.
„Fotbal je celý můj život a určitě jej budu chtít hrát ještě pár let pro zábavu svou i fanoušků,“ prohlásil Petržela, jenž se hodlá věnovat i své fotbalové akademii, kterou založil. „Jsem ale otevřený všem výzvám, které přede mě postaví život po skončení profesionální kariéry a těším se na ně,“ doplnil ambasador Klubu legend, kam LFA uvádí hráče s 300 a více duely v české lize.