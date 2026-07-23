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Footcast: Liga je zpět a s ní i nevyzpytatelné první kolo. Ztratí body některý z favoritů?

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Footcast: Liga je zpět a s ní i nevyzpytatelné první kolo. Ztratí body některý z favoritů? • Zdroj: iSport.tv
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Ebrima Singhateh se poprvé prosadil v dresu Sparty
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Fotbalisté Zbrojovky se radují z gólu v přípravě
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Chance Liga
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Po více než dvou měsících se vrací česká nejvyšší fotbalová soutěž na obrazovky Oneplay Sport a do vašich obýváků. Se startem nového ročníku je tu také Footcast Preview! V aktuální epizodě přivítali David Sobišek s Jakubem Podaným redaktora deníku Sport a webu iSport Bartoloměje Černíka.

Zápas kola

Zbrojovka Brno - Sparta Praha 
Ligový nováček přivítá na vyprodaném stadionu aspiranta na titul. Zbrojovka na trhu nelenila a získala spoustu zajímavých fotbalistů jako například Daniela Vašulína, Jaromíra Zmrhala, Petra Ševčíka nebo Danteho.

Spartě se nepovedla generálka na ligu, když prohrála s Nordsjaellandem 1:5. První kola bývají zrádná a pro nováčka je určitě lepší potkat Spartu hned v úvodu sezony, kdy tým není kompletní a vyladěný. Na druhou stranu, v kádru hostů je obrovská kvalita. 

Hráč ke sledování

Danijel Šturm (Slavia Praha)
Nová ofenzivní star sešívaných by neměla chybět v základní sestavě a kouč Jindřich Trpišovský se na něj bude hodně spoléhat. V dresu Sigmy nasbíral v minulém ročníku osm kanadských bodů ve třinácti zápasech!

Slavia přivítá nově rodící se tým Slovácka. Domácí budou herně dominovat a očekává se, že by mohli dát klidně i větší počet branek. Ústřední postavou ofenzivy by mohl být právě slovinský fotbalista.

Je před námi první ligové kolo! Kdo zvládne východočeské derby, potvrdí roli favorita Slavia i Sparta? Jak si povede titulový aspirant Viktoria Plzeň s ambiciózním Slovanem Liberec? Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport ve čtvrtek od 20.00.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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