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Chorý má pokračovat ve Slavii! Dopoledne se jednalo, důležité slovo měl Tykač

Utkání s Plzní sleduje i útočník Tomáš Chorý, který byl vyloučen z kádru Slavie
Utkání s Plzní sleduje i útočník Tomáš Chorý, který byl vyloučen z kádru SlavieZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Pavel Tykač se na pódiu bavil i s Tomášem Chorým
Pavel Tykač se na pódiu bavil i s Tomášem Chorým
Tomáš Chorý s manažerem Davidem Nehodou (vpravo)
Tomáš Chorý sleduje zápas Slavie s Jabloncem
Útočník sezony Tomáš Chorý
Útočník Slavie Tomáš Chorý při utkání proti Plzni
Útočník Slavie Tomáš Chorý při utkání proti Plzni
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iSport.cz
Chance Liga
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Tomáš Chorý by měl i v příští sezoně hrát za Slavii. Podle informací serveru idnes.cz sehrál v rozhodování důležitou roli majitel Pražanů Pavel Tykač, vše se řešilo ve čtvrtek dopoledne před předsezonní tiskovou konferencí obhájce titulu, kde by mělo dojít k oficiální komunikaci. Do prvních tři zápasů nové sezony Chorý ještě kvůli disciplinárnímu trestu nezasáhne.

Předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil Tomáše Chorého s Davidem Douděrou po derby nedohraném kvůli řádění fanoušků z kádru za opakované disciplinární prohřešky. Šéf klubu uvedl, že ani jeden z nich si už za Slavii nezahraje. Především v případě Chorého mnohé naznačovalo, že by nakonec vedení mohlo změnit názor.

„Rád bych vám odpověděl, kde budu hrát, ale na tu otázku ještě sám neznám odpověď. Myšlenek mám strašně moc. V brzkých hodinách by se to mělo oznámit. Uvidíme, co a jak bude,“ řekl Chorý na včerejším slavnostním večeru Ligové fotbalové asociace před novou sezonou, kde převzal trofej pro nejlepšího střelce minulého ročníku nejvyšší soutěže. V Edenu má smlouvu ještě na rok. 

Naopak Douděra Slavii spíše opustí, mluví se o odchodu do ciziny. „David by preferoval nějaký odchod do zahraničí, který by si, myslím, zasloužil. Ty možnosti měl i v minulosti. Chtěl se Slavií získat titul, což se mu teď povedlo dvakrát. Osobně si myslím, že skončí touhle cestou,“ uvedl ve středu trenér Jindřich Trpišovský.

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