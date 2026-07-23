Chorý má pokračovat ve Slavii! Dopoledne se jednalo, důležité slovo měl Tykač
Tomáš Chorý by měl i v příští sezoně hrát za Slavii. Podle informací serveru idnes.cz sehrál v rozhodování důležitou roli majitel Pražanů Pavel Tykač, vše se řešilo ve čtvrtek dopoledne před předsezonní tiskovou konferencí obhájce titulu, kde by mělo dojít k oficiální komunikaci. Do prvních tři zápasů nové sezony Chorý ještě kvůli disciplinárnímu trestu nezasáhne.
Předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil Tomáše Chorého s Davidem Douděrou po derby nedohraném kvůli řádění fanoušků z kádru za opakované disciplinární prohřešky. Šéf klubu uvedl, že ani jeden z nich si už za Slavii nezahraje. Především v případě Chorého mnohé naznačovalo, že by nakonec vedení mohlo změnit názor.
„Rád bych vám odpověděl, kde budu hrát, ale na tu otázku ještě sám neznám odpověď. Myšlenek mám strašně moc. V brzkých hodinách by se to mělo oznámit. Uvidíme, co a jak bude,“ řekl Chorý na včerejším slavnostním večeru Ligové fotbalové asociace před novou sezonou, kde převzal trofej pro nejlepšího střelce minulého ročníku nejvyšší soutěže. V Edenu má smlouvu ještě na rok.
Naopak Douděra Slavii spíše opustí, mluví se o odchodu do ciziny. „David by preferoval nějaký odchod do zahraničí, který by si, myslím, zasloužil. Ty možnosti měl i v minulosti. Chtěl se Slavií získat titul, což se mu teď povedlo dvakrát. Osobně si myslím, že skončí touhle cestou,“ uvedl ve středu trenér Jindřich Trpišovský.