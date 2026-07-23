Chorý pokračuje ve Slavii! Dostal jsem příkaz od Tykače, popsal Tvrdík rozhodování
„Ani jeden už za Slavii nenastoupí,“ řekl na začátku května na adresu Davida Douděry a Tomáše Chorého šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Slova zněla definitivně, ale pak začala nová sága. K trestu útočníka se vyjadřovali hráči, trenéři, ale i majitel klubu Pavel Tykač. Nyní, o dva a půl měsíce později, je vše jinak. Zatímco Douděra je opravdu na odchodu, Chorý zpět v týmu. „Jsem rád, že mě majitel zbavil povinnosti rozhodnout,“ pravil Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.
Jaroslav Tvrdík neměl jednoduché mezidobí mezi koncem sezony a startem té nové, kromě situace Tomáše Chorého, musel řešit nová bezpečnostní pravidla v Edenu, udobřování Tribuny Sever, a zároveň se věnovat i přestupovému období v klubu. Jak to s Chorým dopadlo, bylo ale zřejmé, už když předseda představenstva ve svém úvodním monologu zmínil, že Adonija Ouanda bude plnit roli „třetího útočníka“.
Tudíž Tomáš Chorý pokračuje?
„Začnu u Davida Douděry, je to jednodušší. Už na konci sezony říkal, že by si rád vyzkoušel zahraničí. Objevují se nabídky a my mu poskytneme veškerou součinnost.“
Co se stane, když dobrou nabídku nesežene?
„Neměl to jednoduché, zažil si svoje. Klub mu v mnohých věcech pomáhal. Chová se slušně, korektně, trénuje. Jsme v pohodě. Neusiluje o to, pokračovat zde a nepochybuji, že zahraniční angažmá najde. Má jednu nabídku z prostoru MLS. Rozhodnutí odpovídalo tomu, že nešlo o jednu věc, ale o trend. V tu chvíli, kdyby to udělal kdokoliv jiný, také dostane trest. Že se o tom diskutuje dva měsíce, je také trest. Očekávání jsou taková, že do kabiny už nebudu nic vyhlašovat, zkrátka se věci změní.“
A Chorý?
„Co se týče Tomáše, vím, že někteří z vás to budou brát jako výmluvu či důkaz mé nespolehlivosti. Ale je to také jednoduché. Přivedl jsem do Slavie Pavla Tykače a v tomto kontextu mě do řízení klubu nijak nezasahuje. Stalo se tak dvakrát. Jednou, když se rozhodl nepustit Jindřicha Trpišovského k reprezentaci. Podruhé to bylo u oslav titulu. Byl jsem zdrcen z toho, co se tehdy stalo, a slavit jsem náladu neměl. Rozhodnutí udělat zahradní slavnost se ukázalo jako správné.“
A potřetí to byl návrat Tomáše Chorého do týmu...
„Dříve se vyjádřil ve stylu, že se o to pokusí. Dnes ráno změnil názor, opakovaně s Tomášem hovořil. Vymezili si pravidla v tom, jaká od něj má očekávání. Majitel oceňuje, jak Tomáš pomohl ke dvěma titulům. Zbavil mě povinnosti měnit své slovo a rozhodovat, obdržel jsem závazný akcionářský příkaz. Budeme vycházet z jeho platné smlouvy. Věřím, že si budeme užívat jeho sportovní výkony a ne excesy. Jak říkal Jindřich Trpišovský, potřebujeme ho na hřišti, ne před disciplinárkou.“
Kdyby záleželo na vás, tak už za Slavii nehraje?
„Já jsem rád, že mě majitel zbavil povinnosti rozhodnout, neuvedu ho do této situace. Je jasné, že situace nemění nic na směru, kterým chceme kráčet. Slavia si nemůže dovolit nic jiného než být absolutními sportovními vzory. Tomáš byl nějakým způsobem potrestán a bavíme se o určitých věcech, které už se stát nesmí. Naše vystupování musí být důstojnější. Brzy hrajeme derby a čekám, že po něm nebudu řešit žádný incident. “
Bude pokračovat jednání o smlouvě?
„Končí mu příští rok a s majitelem se shodujeme na tom, že k prodloužení smlouvy chceme vidět minimálně podzimní část bez jediného případu nesportovního chování. Momentálně to není na stole, ukázaná platí. Chceme ho vidět jako platného hráče.“
Jak tomu přistupoval sám Chorý? I pro něj mohlo jít o složité rozhodnutí....
„Mluvil s ním především pan Tykač, ale i já jsem s ním hovořil. Cítil jsem z něj, že je to jiné než v minulosti. Řekl, že ho ta situace tížila, nebagatelizoval to. Ani on nechce, aby to zažil znovu. Za sebe jsem měl pocit, že je připraven bojovat za klub a vyhrávat tituly. Vím, že má nabídky ze zahraničí, možná i finančně lukrativnější. V tomto kontextu je to na jeho rozhodnutí, já tady oznamuji jen rozhodnutí majitele klubu.“
|Kdy se to stalo
|Události kolem Chorého
|Červenec 2024
|Chorý přestoupil z Plzně do Slavie, se kterou uzavřel tříletou smlouvu. Podle spekulací médií za něj Pražané zaplatili částku sahající ke 100 milionům korun, takže šlo o jeden z nejdražších přestupů v lize.
|Prosinec 2024
|Po utkání Slavie v Evropské lize s Anderlechtem obvinil Chorého z rasismu dánský obránce tmavé pleti Mathias Jörgensen. UEFA nenašla žádný důkaz o provinění, takže s ním ani nezahájila řízení.
|Květen 2025
|Chorý se podílel na titulu Slavie 14 góly, díky čemuž byl třetím nejlepším střelcem soutěže. V evropských pohárech skóroval šestkrát.
|Srpen 2025
|Chorý v nastavení ligového utkání se Slováckem udeřil brankáře Milana Heču pěstí do rozkroku a poprvé v nejvyšší soutěži byl vyloučen. Disciplinární komise jej potrestala zákazem startu na šest zápasů.
|Duben 2026
|Chorý v utkání s Plzní nejprve nevybíravě fauloval Samsona Dweha a dostal žlutou kartu. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu jej ale hlavní sudí Marek Radina vyloučil za to, že podle něj útočník plivl na ležícího soupeře. Chorý úmysl odmítl a hájil se tím, že mu pouze ukáply sliny. Dostal trest na jeden zápas, protože podle disciplinární komise nešlo o úmyslné plivnutí.
|Květen 2026
|Chorý v nedohraném v ligovém derby se Spartou udeřil loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena, za což dostal už třetí červenou kartu v ligové sezoně, v níž se stal se 17 góly nejlepším střelcem soutěže a přispěl k obhajobě titulu. Spolu s Davidem Douděrou byl kvůli opakujícímu se nesportovnímu chování vyřazen z kádru a předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík prohlásil, že už si oba za Slavii nezahrají. Před startem nové sezony se ale Chorý vrátil do týmu po intervenci majitele klubu Pavla Tykače.