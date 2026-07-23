Šéf Sigmy: Kvalitní Češi na trhu nejsou, chceme wingbeka. Cílem je šestka, co Kliment?
Ambic se rozhodně nezříkají, zároveň ale zůstávají nohama na zemi. „Samozřejmě bychom si rádi znovu zahráli poháry, ale v tuto chvíli je našim krátkodobým cílem elitní šestka,“ hlásil předseda představenstva olomoucké Sigmy Ondřej Navrátil na předsezonní tiskové konferenci. Tam také prozradil, proč Hanáci nakupují převážně v cizině, jak vypadá jejich interes o levého wingbeka či jak je na tom zdravotně útočník Jan Kliment.
Sigma stojí na prahu sezony, jež může být pro klub průlomová. Předloni se vklínila do elitní šestky a vyhrála MOL Cup, v minulém ročníku skončila navzdory osmifinálovému úspěchu v Konferenční lize sedmá.
„Loňskou sezonu jsme si užili, udělali jsme obrovský úspěch v pohárech, ale bohužel jsme doplatili na nezkušenost nováčka v Evropě a TOP 6 nám utekla. Ambice rozhodně máme, chceme skončit do top šestky a pak uvidíme, popereme se tam o co nejlepší umístění. Samozřejmě bychom rádi si poháry znovu zahráli, ale v tuto chvíli je našim krátkodobým cílem elitní šestka,“ měl jasno Ondřej Navrátil.
V souvislosti s olomouckým klubem se často mluví i o nejlepší čtyřce. Může to být reálné už v této sezoně?
„Vnímám to s pokorou, stále celý klub přebudováváme. Změn je pod naším vedením mnoho, takže všechno si musí sednout. Musíme být trpěliví,“ vzkázal.
„Rozhodně nemáme rozpočet typu Slavie, Sparty nebo Plzně, takže si myslím, že za těmito týmy budeme stále zaostávat. Náš rozpočet je úměrný ambicím, které máme, konkrétní číslo ale vynecháme,“ usmál se.
Také na přestupovém poli Sigma znovu zbrojila. Z Lille přivedla talentovaného obránce Stephane Noumbissieho, z Vikingu Stavenger Hilmira Mikaelssona a z Dinama Záhřeb třeba Marka Solda, o kterého se zajímal i polský Raków či rakouský Sturm Graz.
„V zimě jsme měli, co se týče přestupů i díky pohárům, trošku jinou pozici, ale furt jsme hráčům schopni poskytnout to, co potřebují. To je herní vytížení nebo projekt, na který rádi slyší,“ uvědomoval si Navrátil.
Příchod Solda podle šéfa nebyl tolik o penězích. Chorvata zaujaly další faktory v čele s vizí, stylem hry, realizačním týmem nebo referencemi od krajana Fabijana Krivaka.
„Je to hráč, od kterého očekáváme, že nám kvalitu přinese hned,“ prozradil Pavel Hapal, trenér a současně i generální sportovní manažer.
Cizince je těžké získat, protože...
Sigma by ráda získala ještě levého wingbeka, nedávno se psalo o jejím zájmu o Ira Willa Ferryho. „Obecně pro všechny české týmy je obtížné hráče jako Ferry přesvědčit, aby šli do české ligy, protože ve chvíli, kdy si něco přečtou, zjistí, že je to pouze běhání, intenzitě, soubojích a podobně,“ poukázal Navrátil.
Co by měl podle něj hanácký klub podniknout, aby se tohle změnilo? „Atraktivní herní pojetí je cesta, v níž bychom chtěli být v rámci ligy odlišní. Víme, že v české lize se umí týmy nejlépe připravit fyzicky, odbojovat to a odsoubojovat to. Bude to obrovská výzva pro trenérský tým, ale věřím, že si s tím poradí,“ uvedl Navrátil.
Zatím tak Sigma přiváděla primárně cizince. Hlavně z důvodu toho, že kvalitní Češi zkrátka na trhu nejsou. „Proč si Slavia vzala Šturma?“ tázal se Navrátil.
„Taky bych rád koupil Čecha podobné kvality do ofenzivy, což jsme udělali v zimě, kdy přišel Venda Sejk, ale další nemáme. To jsme viděli na mistrovství světa. My bychom Čechy nechtěli kupovat, ale vychovávat, bude to chtít ale trpělivost.“
Pro mladší hráče by mohlo být výhodné i hostování v druholigovém Prostějově, Sigma navíc spolupracuje i s prvoligovým Slováckem, kam mají namířeno na hostování Tihomir Kostadinov, Artur Dolžnikov a Tomáš Huk. Nemohlo by to v budoucnu vypadat například jako nedávná spolupráce Slavie s Karvinou?
„Slavia a Karviná je mód, který je příliš optimistický. Všechny síly směřujeme k tomu, abychom se postarali sami o sebe. Se Slováckem rádi spolupracujeme, ať už na bázi vedení nebo ultras,“ doplnil Navrátil.
Pro nově sestavený realizační tým Pavla Hapala je důležitou zprávou, že zdravotně se dal dohromady Jan Kliment. Dvaatřicetiletý útočník v květnu absolvoval zákrok, při kterém mu byla vyoperována destička z levé nohy.
Ačkoliv původně měl, tiskové konference se nakonec nezúčastnil. „Šel na kontrolní vyšetření. Všechno odtrénoval lépe než v závěru sezony, sám se cítí trošku lépe. Už ho ten kotník tak neomezuje, takže s ním počítáme,“ uzavřel Hapal.