Sparta dotahuje příchod Haalandova bratrance, Raków promluvil o jednáních
Na poměry českého trhu půjde možná o druhou nákladnou posilu do útoku za poslední půlrok. Fotbalová Sparta má v současné chvíli blízko k dohodě s Jonatanem Brautem Brunesem z Rakówa Čenstochová, o něhož usilovala minulé léto také Slavia. Pětadvacetiletý Nor pravděpodobně nahradí na Letné kosovského reprezentanta Albiona Rrahmaniho, momentálně už hráče Benátek.
Sparta má naplánovanou předsezonní tiskovou konferenci na čtvrteční odpoledne, ale komentáře či dokonce představení Jonatana Brauta Brunese se rozhodně nedají očekávat. I když druhá strana, tedy Raków Čenstochová, už dala během dopoledních hodin jasný signál.
Přestupová jednání se mezi oběma kluby zkrátka hnula kupředu, i když ještě nadále pokračují. „Ano, máme opravdu blízko k dohodě se Spartou,“ prozradil Wojciech Cygan, šéf Rakówa, v rozhovoru pro Sports Channel.
Deník Sport a web iSport informovaly o počátečním kontaktu Sparty s Brunesovými zástupci už na začátku července. Mezitím polská média spekulovala o výši první oficiální nabídky, údajně pět milionů eur (v přepočtu zhruba 121 milionů korun) ale nestačilo.
Trvalo přes dva týdny, než se Sparta skutečně přiblížila k zisku norského útočníka, který je bratrancem Erlinga Haalanda, hráče Manchesteru City. „Jednáme a finalizujeme detaily. Včerejší den byl velmi intenzivní, čekáme na konečná jednání,“ sdělil Cygan.
Na kolik přestup vyjde?
Brunes si za Raków, jehož kmenovým hráčem se stal po ročním hostování teprve loni v létě, už zřejmě nezahraje. Podle novináře Kamila Glebockého totiž vynechá čtvrteční utkání kvalifikace Konferenční ligy proti Vallettě. „Jestli bude hrát, se fanoušci přesvědčí sami, až si zápas večer pustí,“ zůstal tajemný Cygan.
O Brunesovi se v Česku debatovalo už před rokem, kdy se na něj poptávala Slavia. Možný přestup ztroskotal kvůli stále se zvyšující cenovce. I v tomto případě jsou peníze velkým tématem. Nejlepší střelec uplynulé sezony polské ligy má podle renomovaného serveru Transfermarkt aktuální tržní hodnotu osm milionů eur (asi 194 milionů korun).
Dá se předpokládat, že Sparta za něj zaplatí nižší sumu. Přesto je zřejmé, že druhé transferové okno po sobě výrazně zainvestuje do útočníka. Už v zimě přivedla Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi s bonusy za víc než sto milionů korun.
Mládežnický reprezentant sice odehrál během jara dvanáct soutěžních zápasů, ale nijak zvlášť se neprosadil. Ani v letní přípravě (potkaly ho lehké zdravotní problémy) se zatím nepřihlásil o větší prostor na hřišti.
Brunes by nejen pro něj představoval výraznou konkurenci. V Polsku se vypracoval v elitního kanonýra a za poslední dvě sezony zaznamenal 40 gólů v 81 soutěžních zápasech. „Je variabilní a schopný operovat jako falešná devítka. Technicky je velice nadaný,“ řekl novinář Glebocki pro deník Sport a web iSport.
Pokud Brunes oblékne sparťanský dres, stane se na startu nové sezony hlavním adeptem na pozici útočné jedničky. Jak to nakonec dopadne?