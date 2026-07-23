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Trpišovský: Chorého nechci na tribuně, je to i můj úkol. Víme, jak náročná sezona bude

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Chorý se vrací do týmu Slavie. Tvrdík: Nařídil mi to Tykač. Co reakce Trpišovského? • Zdroj: iSport.cz
Jaroslav Tvrdík a Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci
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Radek Špryňar
Chance Liga
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Na tiskové konferenci Slavie před novou sezonou hovořil desítky minut především Jaroslav Tvrdík. Ovšem i kouč Jindřich Trpišovský se dostal ke slovu. Promluvil o návratu Tomáše Chorého, ale také o sezonních cílech a výzvě v Lize mistrů. „V příštím ročníku musíme být efektivnější, pak budeme konkurenceschopnější. Věřím tomu, že se tak stane. Pořídili jsme si přímočařejší a náběhovější hráče,“ říká majitel pěti titulů.

O přestupovém období

„Bylo to specifické období. Doplnila nás spousta nových hráčů, přišli kluci z hostování i z B-týmu. Většina kluků ze základní sestavy se k nám připojila až na konci přípravného období. Postupně se dostávají do zátěže. Profiluje se nám kádr, s kterým chceme jít do sezony. Jsem rád, jaké hráče jsme získali. Panovala velká shoda ve sportovním úseku. Posily jsme měli rychle hotové. Většina je v mladém věku jako investice do budoucna. Mohly by doplnit nově vznikající páteř týmu. Většina hráčů přišla z českých ambiciózních klubů, což je dobře. Kvalitu ukazují v zápasech i v tréninku. Měli jsme priority, podařilo se nám to naplnit.“

O nové sezoně

„Víme, jak náročná bude. Obhajujeme dva tituly v řadě, také pozici týmu s nejvíce vstřelenými góly a nejnebezpečnějšího týmu z hlediska četnosti šancí. Všichni v lize posilují, konkurence zase roste. Je to vidět i na přestupovém trhu, jaké hráče kluby přivádějí. Čekají nás nejtěžší možné výzvy v kombinaci s nejtěžší klubovou soutěží na světě, Ligou mistrů. Snažili jsme se maximálně připravit. Věřím, že od neděle ukážeme, jak jsme nachystaní na největší výzvy v sezoně.“

O Lize mistrů

„Účastní se jí nejlepší hráči a trenéři. Je to nejprestižnější soutěž, proto tam chceme být. Víme, jak těžké je v Champions League vyhrávat, jak těžké je dávat góly. Šancí jsme si vytvářeli celkem dost, ale zakončení bylo z naší strany tristní. Je to o rozhodnutí na hřišti, o kvalitě hráčů. Není náhodou, že nejvíce gólů vstřelili naši obránci. V příštím ročníku musíme být efektivnější, pak budeme konkurenceschopnější. Věřím tomu, že se tak stane. Pořídili jsme si přímočařejší a náběhovější hráče, které musíme využívat za obranou soupeře. Oni toho umí využít. Když se dostaneme do situací jako v zápase s Lyonem, bude to dobré. Své možnosti jsme proměnili, nyní je musíme proměnit i v Lize mistrů.“

O Kanaďanovi Ouandovi

„Bedlivě jsme sledovali jeho rozvoj na Slovácku. Hrál velmi dobře. Osobně mám takové hráče rád. Má rychlost, akceleraci, může hrát hybridní pozice. Na hrotu může hrát sám, ale i v rozestavení s jedním i více útočníky. Disponuje kvalitní střelou z vápna, i zpoza něj. Věříme, že třeba v Lize mistrů nám může hodně pomoct. Nebudeme si lakovat věci na růžovo, nedostaneme se do devíti šancí za zápas. Musíme být efektivní, jedna střela rozhoduje o osudu zápasu i o historii výsledku v Lize mistrů. Právě Ouanda by mohl efektivitu zvýraznit.“

O návratu Chorého

„Když Tomáš přicházel, byl jsem jedním z těch, kteří na jeho případné excesy upozorňovali. V létě jsem se za něj přimlouval. Je to člen týmu. A já vždycky budu bojovat za každého hráče, který trénuje naplno a obětuje se pro mužstvo. Chci ho mít v módu jako v první slávistické sezoně. Na večeru LFA dostal cenu pro nejlepšího útočníka ligy. Zvolili ho kapitáni, trenéři a novináři. Chci Tomáše v nastavení, aby byl nepříjemný pro soupeře a nepostradatelný pro Slavii. Nechci ho na tribuně. Je to úkol pro všechny, i pro mě. Brával na sebe zodpovědnost, tohle z něj chceme zase dostat. To od něj chci.“

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