Trpišovský: Chorého nechci na tribuně, je to i můj úkol. Víme, jak náročná sezona bude
Na tiskové konferenci Slavie před novou sezonou hovořil desítky minut především Jaroslav Tvrdík. Ovšem i kouč Jindřich Trpišovský se dostal ke slovu. Promluvil o návratu Tomáše Chorého, ale také o sezonních cílech a výzvě v Lize mistrů. „V příštím ročníku musíme být efektivnější, pak budeme konkurenceschopnější. Věřím tomu, že se tak stane. Pořídili jsme si přímočařejší a náběhovější hráče,“ říká majitel pěti titulů.
O přestupovém období
„Bylo to specifické období. Doplnila nás spousta nových hráčů, přišli kluci z hostování i z B-týmu. Většina kluků ze základní sestavy se k nám připojila až na konci přípravného období. Postupně se dostávají do zátěže. Profiluje se nám kádr, s kterým chceme jít do sezony. Jsem rád, jaké hráče jsme získali. Panovala velká shoda ve sportovním úseku. Posily jsme měli rychle hotové. Většina je v mladém věku jako investice do budoucna. Mohly by doplnit nově vznikající páteř týmu. Většina hráčů přišla z českých ambiciózních klubů, což je dobře. Kvalitu ukazují v zápasech i v tréninku. Měli jsme priority, podařilo se nám to naplnit.“
O nové sezoně
„Víme, jak náročná bude. Obhajujeme dva tituly v řadě, také pozici týmu s nejvíce vstřelenými góly a nejnebezpečnějšího týmu z hlediska četnosti šancí. Všichni v lize posilují, konkurence zase roste. Je to vidět i na přestupovém trhu, jaké hráče kluby přivádějí. Čekají nás nejtěžší možné výzvy v kombinaci s nejtěžší klubovou soutěží na světě, Ligou mistrů. Snažili jsme se maximálně připravit. Věřím, že od neděle ukážeme, jak jsme nachystaní na největší výzvy v sezoně.“
O Lize mistrů
„Účastní se jí nejlepší hráči a trenéři. Je to nejprestižnější soutěž, proto tam chceme být. Víme, jak těžké je v Champions League vyhrávat, jak těžké je dávat góly. Šancí jsme si vytvářeli celkem dost, ale zakončení bylo z naší strany tristní. Je to o rozhodnutí na hřišti, o kvalitě hráčů. Není náhodou, že nejvíce gólů vstřelili naši obránci. V příštím ročníku musíme být efektivnější, pak budeme konkurenceschopnější. Věřím tomu, že se tak stane. Pořídili jsme si přímočařejší a náběhovější hráče, které musíme využívat za obranou soupeře. Oni toho umí využít. Když se dostaneme do situací jako v zápase s Lyonem, bude to dobré. Své možnosti jsme proměnili, nyní je musíme proměnit i v Lize mistrů.“
O Kanaďanovi Ouandovi
„Bedlivě jsme sledovali jeho rozvoj na Slovácku. Hrál velmi dobře. Osobně mám takové hráče rád. Má rychlost, akceleraci, může hrát hybridní pozice. Na hrotu může hrát sám, ale i v rozestavení s jedním i více útočníky. Disponuje kvalitní střelou z vápna, i zpoza něj. Věříme, že třeba v Lize mistrů nám může hodně pomoct. Nebudeme si lakovat věci na růžovo, nedostaneme se do devíti šancí za zápas. Musíme být efektivní, jedna střela rozhoduje o osudu zápasu i o historii výsledku v Lize mistrů. Právě Ouanda by mohl efektivitu zvýraznit.“
O návratu Chorého
„Když Tomáš přicházel, byl jsem jedním z těch, kteří na jeho případné excesy upozorňovali. V létě jsem se za něj přimlouval. Je to člen týmu. A já vždycky budu bojovat za každého hráče, který trénuje naplno a obětuje se pro mužstvo. Chci ho mít v módu jako v první slávistické sezoně. Na večeru LFA dostal cenu pro nejlepšího útočníka ligy. Zvolili ho kapitáni, trenéři a novináři. Chci Tomáše v nastavení, aby byl nepříjemný pro soupeře a nepostradatelný pro Slavii. Nechci ho na tribuně. Je to úkol pro všechny, i pro mě. Brával na sebe zodpovědnost, tohle z něj chceme zase dostat. To od něj chci.“