Slavia hlásí: Příchody do klubu jsou uzavřené. Na Slovácko s odchovanci, kdo nastoupí nalevo?
Má Slavia hotovo na přestupovém trhu? Ten dotaz mířil na předsezonní tiskové konferenci na Jindřicha Trpišovského, ale ještě než zazněl otazník, o slovo už se hlásil muž po jeho pravici – Jaroslav Tvrdík. Dobře věděl, že kouč by si možná veřejně řekl o dalšího hráče. „Investovali jsme mimořádně, další příchody nepřipravujeme,“ dal všem na vědomí. Do prvního kola tak může Slavia jít s osmnáctiletým odchovancem v základní sestavě. Startuje nová sezona iSport Fantasy >>>
Jindřich Trpišovský bezprostředně po konci soustředění v Rakousku nezmínil, že klub hledá útočníka, překvapivě připustil angažování hráče na pozici wingbeků. „Je tam jedno jméno, které si umíme představit, ale není to akutní. Kádr je skvěle doplněn, velká konkurence. Trápí nás jen ty krajní prostory,“ zamyslel se.
Při pohledu na současný stav kádru je jasné, jak to myslel. Zatímco některé posty jsou předimenzované kvalitou (podhroty, stopeři), na beky má kouč v tuto chvíli zdravé čtyři hráče, většině ale chybí zkušenost.
David Jurásek se vrátí po zranění stehna na hřiště zřejmě až v září, David Douděra je jednou nohou ven z klubu a další krajní hráče Slavia pustila na hostování (Glossoa, Javorček). Součástí týmu je stále Youssoupha Mbodji, tomu se ale nepovedla příprava, kde se i mírně zranil. A tak přijde řada na odchovance, kterých se na startu sezony sešlo v kádru nebývale mnoho.
„Tři dny před zahájením ligy máme v A týmu šest odchovanců. Pokud se nestane nic mimořádného, věřím, že budou i v neděli na hřišti a především tu stráví téměř jistě celý podzim. Dostanou prostor v lize, dostanou prostor v Lize mistrů,“ řekl Tvrdík na adresu Jakuba Markoviče, Tomáše Vlčka, Mikuláše Konečného, Alberta Labíka, Jakuba Kolíska a Eliáše Pitáka.
Čistě dle generálky s Lyonem by se dala usoudit rostoucí pravděpodobnost, že se na levém kraji obrany proti Slovácku objeví Kolísek, ročník 2007. Osmnáctiletý mladík měl před dvěma lety na stole nabídku z Wolfsburgu, zrovna v době, kdy mládež Slavie opouštěl další talent Kryštof Čížek. Už tehdy se vědělo, že jde o klenot, a všichni si oddychli, když se rozhodl rozvíjet se dále ve Slavii.
Jeho možná konkurence? Opět odchovanec Labík. Dvaadvacetiletý univerzál má sice v lize odkopáno už 65 zápasů, ale na úrovni Teplic a Karviné. Navíc v přípravě nezářil údajně tolik, jak trenéři čekali, přesto i on zůstane. Klub vyhlíží i Ligu mistrů, kam bude s odchovanci moct zapsat více hráčů.
Zbylí zdraví borci na kraj? Nová jednička na post pravého beka Samuel Isife a záda mu bude krýt mladičký odchovanec Eliáš Piták. Ten do května hrál pouze druhou ligu. Je tak logické, že na otázku o dalším doplnění tohoto postu měl Trpišovký připraven jinou odpověď, ale Tvrdík mu do toho skočil.
„Žádný trenér nemůže říct, že má dostatečně kvalitní kádr. Za mě není důležité, co si myslí trenér, my jako vedení další příchody do kádru nepřipravujeme. Na transferech jsme dokázali vydělat, byli jsme roky ziskoví. Letos jsme investovali mimořádně, v tomto kontextu jsou příchody do klubu uzavřené. Lehko se to říká, někteří naši hráči jsou předmětem zájmu, ale myslím, že jsme se na to připravili. Je to tak Jindro?“ obrátil se na kouče, který pobaveně pokýval hlavou.
Dle jeho výrazu by ale klasického pravého beka rozhodně uvítal. Na Isifem, coby kometě minulého jara, nyní leží obří zodpovědnost.
Krajní obránci Slavie:
- Pravá strana: Samuel Isife (22), Eliáš Piták (20)
- Levá strana: David Jurásek (25), Albert Labík (22), Jakub Kolísek (18)