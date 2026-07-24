Pravděpodobné sestavy: Slavia s mladíkem na wingbeku, Sochůrek v základu Sparty?
O víkendu startuje nová sezona fotbalové Chance Ligy. Plzeň na domácím hřiští vyzve Liberec, Slavii čeká Slovácko a Sparta se představí na půdě Zbrojovky Brno. Dostane se do sestavy sešívaných Jakub Kolísek, který uchvátil v přípravě? Nasadí Brian Priske od první minuty Huga Sochůrka? A co ostatní kluby? Projděte si v tradičním článku pravděpodobné sestavy všech týmů, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport. Startuje nová sezona iSport Fantasy >>>
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- Plzeň v úvodním domácím zápase sezony nedokázala už tři roky po sobě vstřelit více než jeden gól. Dvakrát remizovala 1:1, jednou zvítězila 1:0.
- S připočtením závěru minulé sezony je Liberec na pětizápasové šňůře proher, nejdelší ve své historii. Součástí je i prohra v Plzni, trefil se Touré a Sojka.
- Útočník Tomáš Zlatohlávek bude chtít nechat zapomenout na minulou sezonu. V té byl s 28 pokusy nejčastěji střílejícím bezgólovým hráčem v lize.
- Klokani měli s Teplicemi dlouho dobrou sérii (6 výher, 4 remízy, 2 prohry). V posledních dvou utkáních ale se Severočechy vždy padli a nevstřelili ani gól.
- Zlín odehrál osm přípravných zápasů, vyhrál pouze tři. V generálce skóroval Daniel Šmiga, společně s Frankem Appiahem nejlepší střelec přípravy (2 góly).
- Ostravská tradice je prohrát úvodní zápas sezony, stalo se tak v posledních pěti případech. Ve čtyřech z pěti případů šlo o venkovní zápas.
- Zbrojovka prolétla minulou sezonou druhé ligy jen se dvěma prohrami a průměrem dvou vstřelených branek na zápas. Nejvíc gólů dal Vachoušek (11).
- Sparta začínala v Brně sezonu i v ročníku 2020/21, tehdy na Srbské zvítězila 4:1. Z tehdejšího týmu už je v kádru jen Adam Karabec.
- Slavia zvládla proti Slovácku udržet nulu v 17 z posledních 25 případů, včetně posledních čtyř zápasů. V nich si Moravané připisovali v průměru 2 střely na bránu v utkání.
- Jan Jelínek se vrací na pozici prvoligového trenéra po čtyřech letech. Naposledy vedl Zlín, se kterým hrál v Edenu třikrát. Pokaždé prohrál, a to 0:3, 1:3 a 1:4.
- Když Jablonec naposledy hrál předkola evropského poháru (2021), žádné ze čtyř následujících ligových utkání nevyhrál. Doma dvakrát remizoval, venku dvakrát prohrál.
- Pavel Hapal se utká s Lubošem Kozlem poosmé. Jde o jeho jméně oblíbené soupeře, bilanci 2–2–3 podtrhává skóre 7:10. Naposledy s Baníkem prohrál 1:2.
- Hradec bude překonávat extrémní sezonu. V ní podle dat inkasoval o 12 gólů méně, než mohl. Podobně se překonával v ofenzivě, kdy vstřelil o 7 brankek víc oproti xG.
- Byť se to do tabulky nepromítlo, lepší bilanci z posledních derby mají Pardubice (bilance 2–1–1). Ve třech z nich navíc dostal stoper Hradce červenou kartu.
- Žádný z posledních pěti celků zažívající historický debut v první lize, při své premiéře nevyhrálo (0–2–3). Naposledy se to povedlo Baníku Most (2005).
- Mladá Boleslav má v týmu Artisu výraznou stopu. Bude čelit Dominiku Preislerovi, Davidu Šimkovi či Jakubu Fulnekovi, kteří za Středočechy nedávno hráli.