Chaloupek o Slavii i reprezentaci: Měl jsem info, že trenér zůstává. Zarazilo mě to
Několikrát zopakoval, že žije přítomností. Proto odrazil dotazy na možný odchod ze Slavie. Jenže je jasné, že o Štěpána Chaloupka je a bude zájem v zahraničí. Za poslední rok získal druhý titul, obstál v Lize mistrů a zahrál si na mistrovství světa. „Je to sezona, na kterou se nezapomíná,“ uvedl hráč, který se stal v anketě Ligové fotbalové asociace nejlepším obráncem minulé sezony. Na slavnostním předávání cen, kam dorazil v černém obleku a po boku přítelkyně, okomentoval i reprezentační vystoupení v Americe a konec trenéra Miroslava Koubka.
Po mistrovství světa dostal od Slavie zasloužené volno. „Na mě až překvapivě dlouhé,“ usmál se Štěpán Chaloupek. Jezdil po rodinných návštěvách, zaletěl si i na dovolenou. „Odpočinul jsem si a teď jsem zpátky, neskutečně jsem se těšil,“ zdůraznil 23letý obránce.
Měl jste v hlavě ale ještě nevydařený světový šampionát?
„Bylo to pro mě nesmírně složité, nebudu lhát. Asi všichni jsme si představovali víc, měli jsme i sami na sebe vyšší nároky. Strašně nás mrzí, jak to dopadlo a vypadalo. Doufám, že až bude znovu příležitost, předvedeme se v jiném světle.“
Hledal jste odpovědi, proč to nevyšlo?
„Snažil jsem se, ale zároveň jsem věděl, že přede mnou je další sezona. Zahrál jsem si na šampionátu proti nejlepším hráčům na světě, musím si z toho vzít to dobré a prodat to v následujícím ročníku.“
Zklamání bylo ale obrovské.
„Mrzí nás to, chtěli jsme se před fanoušky ukázat fotbalově jinak. Měli jsme jiné představy.“
Třeba i co se týče fungování týmu?
„Beru to jako fotbalový výkon. Protože jsme se chtěli předvést jinak herně, kondičně, silově a celkovým projevem, musíme si každý stoupnout do zrcadla a podívat se čelem k tomu, co jsme udělali dobře a co špatně, a změnit to, aby to příště vypadalo líp.“
Podobně mluvil Ladislav Krejčí hned po příletu do Prahy. Konzultoval s ostatními hráči připravený vzkaz?
„Ač to možná vypadalo blbě, že to četl z notýsku, tak ho na jednu stranu chápu. Občas si taky potřebuju srovnat myšlenky. Když si to napíšete na papír, máte to prostě černé na bílém.“
Souhlasil jste s kapitánem?
„V některých věcech stoprocentně, v některých míň. Shrnul to prostě za celý tým.“
Bavil se s vámi trenér Miroslav Koubek po návratu do Česka?
„Ohledně jeho rezignace ne.“
Takže jste byl překvapený?
„Měl jsem info po zápase, že zůstává. Pak jsme se dočetli, nebo možná nám někdo volal, že končí.“
Jak jste reagoval?
„Byl to šok. Po tom, co jsme věděli, že bude pokračovat, tak mě to zarazilo.“
Reprezentace je tak bez trenéra, přitom v září se hrají zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii. Jak berete současnou situaci?
„Teď se soustředím hlavně na první ligové kolo. Samozřejmě si přeju jet na další sraz, reprezentovat Českou republiku je pro mě splněný sen a doufám, že starty budou přibývat. Ať už to bude pod kýmkoliv.“
V minulých týdnech se objevily spekulace, že se o vás zajímají kluby třeba i z Anglie. Zůstanete ve Slavii v příští sezoně?
„Říkal jsem to tolikrát, že jsem ten, kdo žije v přítomnosti. Teď jsem hráč Slavie a čekám na první ligové kolo. To je pro mě teď nejdůležitější.“
Máte za sebou ale obrovský posun. Jste připravený na další krok?
„Nechci se k tomu vyjadřovat, teď jsem ready na Slovácko.“
Slavia se kromě ligy představí opět v Lize mistrů. Jste na ni nachystaní líp než před rokem?
„Máme naštěstí ještě dost času, doufám, že se nachystáme tak, aby to vypadalo mnohem lépe, hlavně bodově, než minulou sezonu. Jsme strašně rádi, že jsme si znovu vybojovali tuhle příležitost. Budeme se určitě snažit, aby to vypadalo líp.“
Je komplikací, že se kostra mužstva připojila do přípravy kvůli účasti na mistrovství světa na poslední chvíli?
„To bych ani neřekl. Věřím, že v týmu je teď spousta čerstvé krve, a že ti kluci se chtějí ukázat na nejvyšší úrovni, a že to prodají.“
Když jste se vrátil do Slavie, byla tam spousta hráčů, skoro na tři jedenáctky, že?
„Bylo to zajímavé, hlavně z toho důvodu, že jsem přišel a znal jsem snad pět kluků. Všichni noví se ale zatím chytili té příležitosti velmi dobře a zapadli do kabiny skvěle. Takže já se strašně těším na to, co sezona přinese.“