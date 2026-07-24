Otázky před novou sezonou: Změní Slavia styl? Co jednička Sparty a kdo vyletí v Liberci?
O víkendu startuje nový ročník fotbalové Chance Ligy! A nabízí spoustu otázek... Slavia by se za další obhajobou titulu mohla vydat s trochu jiným herním stylem, do hry o první místo se chce vedle Sparty přihlásit Plzeň, ambice mají i další kluby. Zajímavý může být také souboj o udržení. Co očekávají od nového ročníku redaktoři Bartoloměj Černík, Jiří Fejgl a Pavel Šťastný, kteří se k dění v nejvyšší soutěží vyjadřují na stránkách deníku Sport i při pravidelných pondělních vystoupeních v podcastu Liga naruby?
Do jaké míry změní Slavia svůj styl hry?
FEJGL: „Ale vůbec… Zůstane Tomáš Chorý, Jindřich Trpišovský naprosto logicky pojede cestou, po níž došel k posledním dvěma ligovým triumfům. I ve Spartě vědí, že titul je víc než Liga mistrů.“
ČERNÍK: „Směr se neotočí o 180 stupňů, ale zároveň nezůstane stejný. Vybranými tipy na přestupovém poli jde Slavia do větší rychlosti, náběhovosti, driblinku. Nikoliv směr Sparta, spíše směr Karviná. Bude hledat mix s pragmatismem z minulých sezon, ten především na podzim někdy převládne.“
ŠŤASTNÝ: „V Evropě možná víc než doma. Slavia bude na krajích hřiště o fous rychlejší a údernější, díky příchodu Angeho N‘Guessana přibude víc kombinace od stoperů. Přesto v klíčových zápasech sezony zůstane věrná tomu, co jí přineslo dva tituly v řadě.“
Udělala Plzeň dostatečné kroky k tomu, aby už bojovala o titul?
ČERNÍK: „Troufám si říct, že ne. Dosavadní posily vnímám jako rozšíření relativně křehkého kádru, ale ne okamžitý přísun kvality. Některé posty jsou navíc trestuhodně neobsazeny nebo zalepeny hráči, kteří mají primární pozici jinde. Na určitý bodový posun by to mělo stačit, ale není to málo?“
ŠŤASTNÝ: „Viktorka byla na přestupovém trhu vždycky dravá, posily oznamovala s předstihem. Teď mi přijde, že ubrala nohu z plynu. Nejde sice o průšvih, přivedla zajímavé hráče, ale stoprocentně jsem čekal větší rány. Udržet krok se Slavií až do konce května nebude snadné.“
FEJGL: „Posily vypadají zajímavě, jenže ani dva hlavní protivníci nespí. Navíc v klubu se podle mě až moc tlačí na zásadní úspěch, přitom Martin Hyský potřebuje pro svoji cestu čas.“
Kdo bude nejlepším střelcem soutěže?
ŠŤASTNÝ: „Všechno nakonec ustojí a bude zase nejlepší. Tomáš Chorý je zkrátka gólový a bere si ve Slavii i penalty. Překvapivě nahoře mohou být Abdallah Gning, Vasil Kušej nebo Daniel Vašulín.“
FEJGL: „Už to jednou musí vyjít, záleží samozřejmě na zdraví. Ale Lukáš Haraslín je nažhavený na titul, ale také na korunu krále střelců. Pokud zvládne druhou výzvu, první se přiblíží.“
ČERNÍK: „Když někdo konečně nebude bránit Mojmíru Chytilovi v zajímavém herním vytížení, má k tomu všechny prostředky. S ohledem na góly přepočítané na minutu má dlouhodobě skvělá čísla. Na mistrovství světa byl trestuhodně nevyužitý, může se brzy zapojit do akce.“
Kdo se stane gólmanskou jedničkou Sparty?
FEJGL: „Nakročeno má Jakub Surovčík, zásluhy z jara jsou jasné. Uvidí se, jak se postaví k situaci, až se uzdraví Peter Vindahl. Tam bude muset ukázat psychickou i výkonnostní odolnost.“
ČERNÍK: „Poprvé za dlouhé roky se pozice Petera Vindahla otřásá v konkurenci dvou šikovných mladších gólmanů a dopadne to… vítězstvím Vindahla. Jakmile bude zdravý a jeho konkurent udělá chybu, vrátí se mezi tři tyče. Sparta ale bude moct zarotovat brankáře v Evropě.“
ŠŤASTNÝ: „Změna je potřeba, navíc Jakub Surovčík si to vychytal. Nevěřil jsem, že zvládne jaro bez chyby, ale působil jistě. Šel nahoru i ve hře nohama. Peter Vindahl se připraví na odchod, Krisztián Hegyi dostane šanci v domácím poháru.“
Kdo potáhne Baník k lepšímu umístění než v minulé sezoně?
ŠŤASTNÝ: „Nejsem si jistý Romanem Skuhravým, a tak zůstanu mezi hráči. Pomůže kdokoliv nový ve stoperské trojce, která byla špatně složená. Zamlouvá se mi Jevhenij Skyba, už v Karviné vypadal slušně. Od Baníku dobrá reakce.“
FEJGL: „No, aby Baník skončil lépe než v minulé sezoně, ho snad ani nikdo nemusí táhnout. Tým se mi - na rovinu - nepozdává. Takže to bude brankář Martin Jedlička.“
ČERNÍK: „Chvála na Davida Planku už se snesla v minulé sezoně, ale věřte mi, teprve pod Romanem Skuhravým bude tím pravým tahounem. V průběhu sezony se začnou ozývat i zvěsti o pozvánce do reprezentace.“
Který z hráčů vyletí v Liberci podobně jako Mahmič, N‘Guessan a Diakité?
ČERNÍK: „Zpozorněte nad jménem Fallou Faye. Nejen že se mladý Senegalec zapojil už v přípravě do základní sestavy, ze Slovinska na něj navíc jdou velmi dobré reference. Měl by jít v Diakitého šlépějích.“
ŠŤASTNÝ: „Fallou Faye bude možná další trefa Jana Nezmara, ale Liberec vydělá tentokrát i na českých jménech. Lukáš Mašek dostane hodně prostoru a Alexandr Bužek to ve čtvrté ligové sezoně konečně rozbalí naplno. Na oba se těším.“
FEJGL: „Jmen se dá najít mraky: Vasil Kušej, Vojtěch Stránský, Alexandr Bužek, Patrik Dulay. Ale já věřím, že se projeví Jan Knapík, stoper se všemi přednostmi, které potřebujete. Jen to zdraví…“
Na kterého hráče do 21 let se nejvíc těšíme?
ŠŤASTNÝ: „Hugo Sochůrek bude zase velké téma. Všechny nás zajímá, jestli s ním zacloumal jarní boom a prosezené mistrovství světa. Věnujme ale pozornost i jiným jménům. Já si posvítím na Idrise Hopiho z Teplic. Má teprve dva ligové starty, ale už si mě získal.“
ČERNÍK: „Hugo Sochůrek je tak jasná volba, že zmíním více podpultové jméno. Josef Kolářík má za sebou dvě nenápadně skvělé sezony, ve druhé lize za Vlašim zapsal 4+2, v první lize za Boleslav 5+2. Hra talentovaného křídelníka baví a já se těším, že dostane v klubu větší roli.“
FEJGL: „Kdo by neřekl Huga Sochůrka? To je jasné, ale já mám ještě jiný pohled. Hradecký Abdullahi Umar, nejlepší střelec ligy U19, je fakt odstřelený, jak říkají jeho spoluhráči.“
Jak Jablonec a Hradec ovlivní evropská předkola?
FEJGL: „Pro kluby bohudík, pro český fotbal bohužel, ne velmi výrazně, protože ani jeden tým, podle mého názoru, neprojde do finální části. Nezkušenost s Evropou se projeví.“
ŠŤASTNÝ: „Na podzim věřím míň Hradci. Euforie z návratu do Evropy zastíní ligový start, a když týmu trenéra Davida Horejše nevyjdou výsledkově zápasy proti Pardubicím, Bohemians, Baníku či Zbrojovce, bude se do toho složitě naskakovat.“
ČERNÍK: „I v případě brzkého vypadnutí mají často i předkola na týmy destruktivní dopad. Můj dojem je takový, že Jablonec jde ve stavbě kádru směrem, kdy by ho to nemělo rozhodit. Na druhou stranu Hradec bude bojovat s prioritami, vše je pro něj nové. Čekám v první půlce podzimu krizi.“
Potvrdí Pardubice jarní formu, nebo zase zapadnou?
ČERNÍK: „Mrzelo by mě, kdyby klub, který na papíře dělá poslední půlrok všechny věci správně, fotbaloví bohové potrestali nějakou výsledkovou krizí. Upřímně si to nedokážu představit. Jan Trousil už ukázal, že dokáže v krátké době velké výsledky. Čeká ho překvapivý boj o top šestku.“
FEJGL: „Ten klub je najednou zdravý a dravý - a především se naučil vyhrávat. Jan Trousil je velký (i postavou) šéf, hráči jdou za ním i Jiřím Bílkem. Čekám zajímavé věci.“
ŠŤASTNÝ: „Pod současným vedením už nikdy nevypadnou z top ligové desítky. A pokud trenér Jan Trousil nebude řešit nečekané trable s kádrem, zabojuje o účast ve Skupině o titul. Ten tým má velký potenciál. Poroste a sem tam obere i silné celky.“
Ukáže Václav Pilař v Ďolíčku, že se Hradec spletl?
ČERNÍK: „Ano, ukáže. Nebude absolutním tahounem podceňovaného týmu, to od něj (doufejme) nikdo v Bohemians nečeká. Ale solidní forma z minulého ročníku může předznamenávat pár vstřelených branek. A párkrát během sezony si v Hradci řeknou: Co bychom za ně dali?“
FEJGL: „Přeju mu to, ale nejsem si jistý, protože je otázka, zda Bohemka dokáže dostat dostatek balonu na jeho pozici, tedy jakési falešné křídlo, jak říká Brian Priske desítku.“
ŠŤASTNÝ: „Byl to nedůstojný konec, ale podpora fanoušků ho nakopla. A to se projeví na hřišti, zařadí se mezi nejproduktivnější hráče Bohemians. Jenže i když dá deset gólů, Hradec nebude litovat. Má totiž Toma Slončíka.“
Kdo bude hlavní konkurent prvoligových opozdilců z Artisu v boji o záchranu?
ŠŤASTNÝ: „Zlín byl na jaře ,slabej, slaboučkej‘ a nepřijde mi, že vedení klubu odvedlo dost práce na to, aby si ušetřilo v následujících měsících nervy. Pokud nepřijde zázračná série jako loni na začátku podzimu, bude na tom hůř než Artis.“
FEJGL: „Nejsem si jistý, že Artis je první na seznamů ,zkrachovalců‘. Vůbec. Jak říká Martin Pospíšil, má ligový mančaft. Vidím tam Teplice, Mladou Boleslav, Slovácko. Nic objevného.“
ČERNÍK: „Zlín a Bohemians. Především za Klokany mě to bolí, do ligy patří. Tým ale před startem ligy s koncem Hůlky, Júsufa, Drchala a dalších spíš oslabil, kádr trápí zranění. Jistě, Jaroslav Veselý to zná skoro každou sezonu. Ale proti proudu nejde plavat pořád.“