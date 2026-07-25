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Obrana, nebo útok? Hlavně pomoci týmu. Mercado o absenci na MS i dospívání v Argentině

John Mercado poslal Spartu do dvougólového vedení
John Mercado poslal Spartu do dvougólového vedeníZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Sparťané inkasují v přípravě proti Bialystoku
John Mercado v přípravném utkání proti Bialystoku
John Mercado skóroval proti Hradci
John Mercado vstřelil vítězný gól Sparty v nadstavbovém utkání na hřišti Liberce
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Petr Fantyš
Chance Liga
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Na soustředění Sparty přijel nabitý energií. John Mercado strávil dovolenou v rodném Ekvádoru a v sousední Kolumbii, odkud podporoval kamarády na světovém šampionátu. On sám se nakonec na poslední chvíli mezi vyvolené nedostal. „Hodně to bolelo. Hrát na mundialu je dětský sen,“ přiznává v rozhovoru pro iSport Premium, Ligu naruby a Sport Magazín +PLUS. Věří, že se dostane na další mundial za čtyři roky. V životě už zvládl těžší zkoušky. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Sám sebe považuje za Ekvádorce, ale celých 24 let života je neustále na cestách. Ještě jako dítě si ho vyhlédli v argentinském River Plate, jednom z největších jihoamerických klubů, a tak se jedenáctiletý John poprvé stěhoval do ciziny. Domů už od té doby jezdí jen na dovolenou. „Na život mimo domov jsem zvyklý. Přizpůsobit se nebylo snadné, ale já měl v hlavě jen to, že chci hrát fotbal, pomoct blízkým a stát se profesionálem,“ vzpomíná na složité začátky v cizině.

Jaké bylo opustit rodnou zemi takhle mladý?
„Bylo mi jedenáct. Odešel jsem z Ekvádoru do Argentiny hrát za River Plate a strávil jsem tam asi šest let. Argentinské prostředí mi ohromně pomohlo, získal jsem tam vítěznou mentalitu, sebevědomí a naučil jsem se věřit svému potenciálu a schopnostem. Přizpůsobit se nebylo snadné, ne každý zvládne být takhle mladý bez rodiny, přátel a mimo svou zemi. Ale já si ten cíl dal a vydržet v cizině pro mě bylo to nejdůležitější.“

Muselo to být hodně náročné. Byl s vámi někdo z rodiny, nebo jste byl úplně sám?
„Společně se mnou jel i o rok starší bratranec, který taky hraje fotbal. Na první cestě nás pak doprovázel táta a moje teta - máma mého bratrance. Byli s námi asi dva měsíce, než jsme se zabydleli, zvykli si a našli bezpečné zázemí. Pak už jsme museli pokračovat sami a tvrdě pracovat na našem cíli: stát se profesionálními fotbalisty. To se nám oběma povedlo, i když dnes hrajeme každý jinde. Já jsem ve Spartě a on hraje doma v Ekvádoru.“

Takže dva kluci - 11 a 12 let - v novém městě v cizí zemi? Jak jste to zvládali?„Nejdřív jsme bydleli na klubové akademii, později v domě s opatrovníky, které nám zařídili naši agenti. Ti se o nás starali a v té době nám vlastně nahrazovali rodiče. Zvládli jsme to i díky nim skvěle. Jsem s nimi v kontaktu dodnes a jsem jim obrovsky vděčný, protože mě naučili spoustu věcí do života, které by dítě mělo poznat.“

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