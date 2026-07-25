Svědík o výběru posil pro Zbrojovku a telefonátech s Trpišovským: Záchrana? Líp zní adaptace
Je zpátky na prvoligové fotbalové scéně. A rozhodně ji Martin Svědík (52) se Zbrojovkou Brno obohatí. Nejen upřímnými větami na pozápasových tiskovkách a v rozhovorech. Mezi elitu se vrací trenér, považovaný hlavně díky úspěchům na lavičce provinčního Slovácka za tuzemskou špičku. Důsledný fachman, pod kterým nechcete v přípravě dřít, ale je pravděpodobné, že s ním budete v sezoně vyhrávat. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Při rozhovoru pro předligový Sport Magazín +PLUS se usadil před přírodním biotopem hotelu Mein Fast v rakouském Wenigzellu. Ve Štýrsku absolvoval nováček Chance Ligy klíčovou herní fázi letní přípravy, na které si Martin Svědík hodně zakládá. Jen s fyzickou kondicí si však Zbrojovka mezi elitou nevystačí, což kouč s neodmyslitelnou kšiltovkou na hlavě dobře ví. „Ať už díky novým hráčům nebo tréninkovým procesem je tým zase dál, než byl minulou sezonu,“ prohlásil mimo jiné.
Mám pocit, že jste trenérsky dost podobný slávistickému kouči Jindřichu Trpišovskému. Prý jste spolu v kontaktu.
„Tak jednou za čtvrt roku si zavoláme. Známe se dlouho. Už z doby, kdy Jindra trénoval Horní Měcholupy a já Pardubice. Potkávali jsme se, zažili jsme něco jiného než jenom dělat fotbal. Tohle nás spojuje, a i proto obdivuji jeho cestu na vrchol, protože vím, co za tím úspěchem je tvrdé práce, obrovské vůle a nesmírné touhy. Je to příběh obyčejného kluka, který nebyl ligový hráč, reprezentant či expert, ale nahradil to sebevzděláváním, myšlením, inteligencí, lidským přístupem, touhou jít si za svým snem. A dnes ovlivňuje trendy v českém fotbale jako nejúspěšnější trenér. Skvělé! Určitě máme stejný pohled na některé fotbalové věci, ale práce kouče je komplexní. Je spousta dalších faktorů, které ovlivňují jeho práci, a tam se projeví trenérská originalita.“
Jaké bylo letní přestupové období ve Zbrojovce?
„Probíhá už delší dobu, intenzivně. Je spojené s cílem a úkoly, které jsme si dali. Něco se nám podařilo vyřešit poměrně brzy, ale jsou i věci, které se buď nepodařilo dotáhnout, nebo je ještě řešíme. V současné době jsme přivedli zkušené Jardu Zmrhala, Petra Ševčíka, Dana Vašulína, který je v nejlepším fotbalovém věku. Plus mladé Penxu, Hunala, Ezeha a nesmím zapomenout na Lukáše Saala a Filipa Večeřu, kteří se nám vrátili z hostování. Je to věkový mix, který nám zapadá do našeho konceptu.“
Můžete charakterizovat, kdo jako první vytipovává posily?
„Jestli to budou posily, a jak výrazné, ukáže až čas.“
Rozumím. Proto známý hokejový trenér Antonín Stavjaňa vždycky před sezonou radši říkal „noví hráči“.
„Přesně tak bych to prezentoval i já. Hráči jako Petr Ševčík a Jarda Zmrhal byli transferově za nula a víme, že nám můžou pomoct zkušenostmi na postech, které nás pálí. Věděli jsme taky, že potřebujeme posílit útok o hráče, který umí dávat góly (Dan Vašulín) a má i věkový potenciál směrem do budoucna. Proto přišli i Lucky Ezeh, Lukáš Penxa, Eric Hunal a máme i své hráče Lukáše Saala a Filipa Večeřu. Mimochodem u něj je škoda, že se v přípravě nepříjemně zranil. Vypadal velmi dobře. Je jasné, že všechny vytipované se nám nepovede přivést. Kolikrát to není závislé jenom na nás. O jednoho hráče má zájem třeba pět klubů. A on si vybere jiný, nebo jeho plat a cena stoupají do hodnoty, kterou ani nemá.“
Kolem brněnského klubu se pohybuje hodně lidí. Daleko víc, než jste byl zvyklý z předchozí štace na Slovácku. Jak funguje rozdělení rolí ohledně doplnění kádru?