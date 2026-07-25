Velká prognóza ligy: seřazená hlavní trojka, kam patří Baník a adept na sestup
Velká trojka vyhlásila útok na titul, pohárové ambice mají v Olomouci, Liberci či Jablonci. Nová sezona Chance Ligy startuje už dnes, jak budou týmy seřazeny na konci? Kdo vyhraje? Kdo sestoupí? A kdo se vmáčkne do skupiny o titul? V článku se podívejte na velkou prognózu umístění všech týmů podle Sport Magazínu s odpověďmi na nejdůležitější otázky od redakčních expertů a někdejšího mistra Evropy do 21 let Davida Kobylíka. Sestav tým a začni hrát iSport Fantasy ZDE >>>
16. Artis Brno
Čím může postupová rychlokvaška obohatit nejvyšší soutěž?
David Kobylík: „Má skvělý marketing, po této stránce půjde o osvěžení ligy. Druhá věc je, jak bude vypadat na hřišti. Jaro potvrdilo, že kádr nebyl dost dobrý na postup. Byl pomalý, celkově špatně poskládaný. Nemyslím si, že je možné ho proměnit za jeden přestupák. Papalelé může být dobrá posila a objev, ale Artis bude hrát o padáka.“
Michal Koštuřík: „Hodně expertů a fanoušků pasuje Artis dopředu za jasného sestupujícího, otloukánka soutěže. Vůbec to tak nemusí být. Klub je ekonomicky silný, ambiciózní. V zimě určitě do kádru znovu řízne, a když to bude hořet, zainvestuje majitel Igor Fait další miliony. Už nyní je tým zajímavě složený. Sledujte cizince Adedirana, Fombu či Papalelého.“
15. Zlín
Loni skvostně odstartoval, ale na jaře byl před nadstavbou nejhorší ze všech. Pořídil v létě zlepšovák?
David Kobylík: „Bude to náročné, čeká je opravdu těžký boj o záchranu. Troufnu si říct, že poslední trojce se nevyhnou. Zlín je mi blízký, mám v klubu hodně známých, ale kvalita mužstva nebude stačit na překvapení. Bude hrát na jistotu, hodně defenzivně, a jestli se vyhne přímému sestupu, bude to v mých očích úspěch.“
Michal Koštuřík: „Jediným zlepšovákem, ve který v klubu věří, je tvrdá práce a disciplína. Na nováčkovskou euforii už se Červenkův výběr spolehnout nemůže. Říká se, že druhá sezona bývá nejtěžší, a pro Zlín to nejspíš bude platit taky. Rozjezd soutěže bude opět klíčový. V kádru nedošlo k žádnému zemětřesení, noví hráči teprve musí přesvědčit.“
14. Bohemians Praha
V minulé sezoně trpěli spálenými šancemi, jen čtyři týmy měly vyšší číslo očekávaných gólů (xG). Zpřesní palbu?
David Kobylík: „Pochybuji o tom. Do útoku přišel Almási z Baníku, kterému vůbec nevěřím. Omlouvám se, ale za mě je to promrhaný talent. Bohemka je ekonomicky limitovaná a nedělá úplně velké nákupy, přesto se opakovaně umístila výš, než jsem předpokládal. Teď ji ale zase vidím dole. Bude v poslední šestce, možná blíž baráži.“
Pavel Šťastný: „Nevsadil bych si na to. Když si vybavím zakončení Drchala nebo Júsufa, byla to slabota. Oba potřebovali změnu, jejich odchod pomůže i Bohemians. Nováčci pro mě ale nejsou zárukou zlepšení. Almási měl pauzu, Krobot a Pilař udělají spíš servis. Naději představují Matoušek se Zemanem, ale nejlepším střelcem týmu bude stejně Lischka.“
13. Slovácko
Projeví se nečekaný odchod kouče Skuhravého ke konkurenci na sever do Ostravy?
David Kobylík: „Jsem na Slovácko zvědavý. Skuhravý ho zachránil v lize a obecně výkonnostně pozvedl. Nejsem schopný říct, jak bude vypadat v nové sezoně. Určitě skončí ve druhé půlce tabulky, ale kouč Jelínek je signál, že mužstvo nemusí mít vyloženě potíže s udržením v soutěži. Pomohl mu i problém Karviné, protože přišlo pár slávistů, kteří mají kvalitu.“
Michal Koštuřík: „Skuhravého konec byl pro klub nemilým šokem, počítalo se, že u týmu zůstane. Sportovní úsek se začal řídit jeho vizí, včetně chování na přestupovém trhu. Navíc svérázný kouč hru na jaře pozvedl a od léta se čekal další pokrok. Jestli to dokáže místo něj Jan Jelínek, naposledy kouč druholigové Slavie B, to je velká neznámá. Vidění fotbalu má prý podobné.“
12. Mladá Boleslav
Po Vojtovi opustil tým i Ševčík, třetina gólů je rázem pryč. Kádr je jinak ustálený, bude to výhoda?
David Kobylík: „Boleslav je pokaždé záhada. Přiznám se, že mně se nelíbí, jakou má podporu fanoušků. Nechodí se tam na fotbal a kvůli tomu u mě ztrácí kredit. Není až tak atraktivní. Mužstvo má výstřelky, jeden zápas zahraje dobře a další špatně. V defenzivě sice nastalo zlepšení, ale na můj vkus dostávají pořád hodně gólů. Budou ve spodní části tabulky.“
Petr Fantyš: „Určitě to bude výhoda. Hráči si už zvykli na Majerův kombinační styl, a co je důležitější: jsou s ním na jedné lodi. Porodní trable v obraně tak postupně mizí. Ztráta největších hvězd z ofenzivy však bolí a Boleslav musí dotáhnout dvě posily do útoku. Pryč je vedle Vojty a Ševčíka také Kabongo a týmu chybí konzistentní střelec.“
11. Teplice
Od 7. února hledali klíč k vítězství, našli ho až v posledních čtyřech kolech skupiny o záchranu. Vydrží jim to?
David Kobylík: „Zachrání se, a jestli se vyhnou poslední šestce, půjde pro Teplice o úspěch. Trenér Frťala odvádí dlouhodobě dobrou práci, ale prostě nevidím v kádru velký potenciál. Mužstvo mi přijde neslané, nemastné. Hráči jsou průměrní, nikdo z nich úplně nevyniká. I když Čermák z Dukly je samozřejmě velmi dobrá posila.“
Bartoloměj Černík: „Stále nelze s jistotou říct, že Teplice nebudou figurovat ve skupině o záchranu. Možná nepůjde o život, ale strop klubu vzhledem ke kvalitě kádru vidím uprostřed tabulky. Marcel Čermák může být hráčem, který změní herní tvář týmu, zbytek posil je ale spíše investicí do budoucna. Klíčové bude chytit start, ne jako v posledních dvou letech.“
10. Zbrojovka Brno
Sparta, do Plzně, Liberec, Hradec a v sedmém kole na Slavii. Jak ostrý start zacloumá s euforií nováčka?
David Kobylík: „Těžký los, ale Zbrojovce může svědčit. Nikdo od ní nebude moc čekat. Trenér Svědík bude hrát stoprocentně defenzivně, a když získá nějaký bodík proti favoritům, nakopne ji to. Vidím ji stejně jako Baník do desátého místa. Vedení klubu vědělo, že kádr potřebuje okysličit, což se podařilo. Možná chybí akorát brejkový útočník, Vašulín je jiný typ.“
Michal Koštuřík: „Los je skutečně vražedný. Největší radost z něj má ekonomický úsek, neboť hned v prvním kole proti Spartě asi bude Srbská vyprodaná. Klidně se může stát, že po čtyřech kolech bude Svědíkova parta bez výhry, což může sebevědomím hráčů otřást. Zkušený kouč se však postará o to, aby mužstvo zůstalo trpělivé a správně nastavené.“
9. Baník Ostrava
Pátý trenér za poslední rok. Kde hledat záruky návratu hrdosti, lepší nálady a rychlého bezpečí?
David Kobylík: „Baník má kvalitní hráče a doplnil kádr, ale nevěřím, že najednou skončí čtvrtý nebo pátý. Výkony opravdu nebyly dobré. Příchod trenéra Skuhravého může sice pomoct, ale nefunguje to tak, že mávnete kouzelným proutkem a všechno najednou půjde jako po másle. Očekávám, že Ostrava bude hrát tak do desátého místa.“
Michal Kvasnica: „Upřímně řečeno nikde. Nebo jinak: horší sezonu už Baník těžko zažije, v tomto má kouč Skuhravý nástup ulehčený. Ode dna se odráží snáz. Na druhou stranu je klub špatně řízen a sportovní úsek patří k nejslabším v lize, což ukázal minulý ročník. Konkurence uhání, Slezané přešlapují a jsou bez Kričfalušiho. Prostřední skupina s odchovanci v sestavě bude O.K.“
8. Hradec Králové
Po nejlepší sezoně v historii samostatné ligy čeká i zátěž v Evropě. Můžou Votroci i tak myslet výš?
David Kobylík: „Budou v tabulce nahoře, ale ne výš. Čtvrté místo bylo strop. Nacházejí se v balíku mužstev, které jsou na hodně podobné úrovni. Za mě je hranice mezi čtvrtou až devátou příčkou strašně tenká. Hradec určitě zabojuje o nejlepší šestku, a i když ho čeká díky účasti v Evropě jiný režim, může se to úplně v pohodě povést.“
Jiří Fejgl: „Osa důležitých šéfů Zadražil, Vízek, Petrášek, Čihák, Darida nedá týmu vydechnout, to je jasné. Na druhou stranu, čtvrté místo byl absolutní strop, dá se říct, že tak trochu úlet. Výrazně bude záležet, zda další životní sezonu předvede útočník Mihálik. Klub také musí uklidnit vztah s fanoušky po kauze kolem odchodu matadora Pilaře.“
7. Pardubice
Na podzim třetí nejhorší, na jaře třetí nejlepší. Ke kterému pólu budou mít blíž teď?
David Kobylík: „Půjde o překvapení, vidím v nich potenciál. Mají peníze, ale zároveň nejsou pod velkým tlakem. Klub se rozhodl budovat infrastrukturu a kádr postupně, nechce výsledky okamžitě, což může týmu sedět. Bude hrát v pohodě. Trenér Trousil navíc odvedl dobrou práci, mužstvo má jasné schéma hry a myslím si, že skočí do top šestky.“
Jiří Fejgl: „Rozhodně k tomu druhému, Pardubice se totiž po letech zmaru naučily vyhrávat a prakticky nic nenasvědčuje tomu, že by měly z cesty vpřed ustoupit. Klub je ekonomicky velmi silný, nemusel prodávat hráče, zárukou je také vyzkoušená kooperace mezi trenérem Trousilem a sportovním ředitelem Bílkem.“
6. Jablonec
Dvakrát za sebou finišovali pátí, po 63 bodech jich ale dobyli jen 55. Mají tentokrát na víc?
David Kobylík: „Čekám ústup, podle mě neudělají ani šestku. Je to možná překvapivé tvrzení, ale už jaro jim nesedlo, ukázali sestupnou tendenci. Cítil jsem, že soupeři postupně načetli jejich styl. Hrají kombinačně a na brejkové situace, a když nejsou vpředu efektivní, nemají výsledky. Spoléhali se často na Chramostovy góly.“
Jiří Fejgl: „S výjimkou nevyzpytatelného Singhateha nepřišel Jablonec o nikoho extra důležitého - a zda se, že zůstane také trenér Kozel. Proto není důvod neudržet pozice v širší špici. Proti však bude zvyšující se konkurence, na vyšší příčky myslí čím dál víc konkurentů, samozřejmě Liberec, Olomouc, Hradec, nově také Pardubice.“
5. Slovan Liberec
Naposledy dopláceli na nekázeň, 85 žlutých a 7 vyloučení bylo nejvíc z ligy. Co ještě potřebují kromě disciplíny?
David Kobylík: „Stabilizovat výkony. Prodali sice dva klíčové hráče N‘Guessana s Diakitém, ale jiní přišli. Kušej pomůže, je hladový. Stejně jako Bořil a Bužek. Neprosadili se ve Slavii, takže mají odhodlání uspět. Nejvíc jsem zvědavý na trenéra Fodreka, což je pro českého fanouška neznámá. Čekal jsem od Liberce víc, ale Kováčův konec mě překvapil.“
Bartoloměj Černík: „Trochu zkušenosti a konzistence. Když se podíváme na soupisku projektu Liberec před dvěma roky, v týmu už prakticky nikdo není. Ani trenér. Hráči se točí, mísí se tlak vychovávat mladíky, prodávat a zároveň bodovat. Typ přestupu, jako je křídelník Vénuste Baboula (27 let) či Vasil Kušej (26 let), naznačuje, že Slovan už nechce být mateřskou školkou.“
4. Sigma Olomouc
Loňský průvan v kádru vyústil v neklidnou sezonu a sešup pod skupinu o titul. Hrozí podobný scénář?
David Kobylík: „Očekávání klubu jsou podle mě větší, než jaká je realita mužstva. Sigma sice brala hodně hráčů, ale podle mě nebyli vyšperkovaní. Stále potřebují čas na adaptaci. Ač fandím Olomouci, jsem trochu opatrný, protože ani konkurence nespí. Nejsem úplně přesvědčený, že současný kádr je natolik dobrý, aby měl jisté umístění v top šestce.“
Michal Kvasnica: „Nemyslím si. Odešel sice produktivní Šturm, ale Sejk, Krivak, Baráth či Lurvink budou lepší než na jaře. To samé čekám i od Berana, jemuž Hapalův styl vyhovuje víc než Janotkův. Málo se navíc mluví o tom, že Sigma zkvalitnila realizační tým. Otazník mám vlastně jediný: utvoří kosmopolitní kabina plná individualit fajn partu? Nejsem si jistý.“
3. Viktoria Plzeň
Sedm hráčů Viktorie se vrací z mistrovství světa, je už na místě vyhlásit titulové ambice?
David Kobylík: „Určitě patří do top trojky, která se porve o titul. Má kvalitní kádr, ale nemyslím si, že je dostatečně široký na to, aby zatápěla celou sezonu Slavii. Není ani ještě stoprocentně vyladěná pod trenérem Hyským. Měla totiž zápasy, kdy se nedokázala gólově prosadit a soupeř ji trestal z brejků. To se silným mančaftům nesmí stávat.“
Jonáš Bartoš: „Klub je před sezonou sám ohlásil, jednoznačným cílem je soupeřit se Slavií a Spartou. Tým ale i v přípravě ukazoval pasáže, kdy vypadal dozadu křehce a dělal zbytečné chyby. Mužstvo potřebuje stabilitu výsledků a konzistentnost, což i přes množství reprezentantů nemusí v sezoně platit. A Marin Hyský čas nemá…“
2. Sparta Praha
Pokud se už vyvaruje zdravotních potíží, jakými zbraněmi může sesadit z trůnu největšího rivala?
David Kobylík: „Musí být konzistentní, protože v minulé sezoně měla obrovské výpadky formy. Hraje kombinačně, je dominantní na míči, a to stoprocentně zůstane stejné. Pokud najde dobrého a gólového útočníka, má velkou šanci na posun. Určitě se může Slavii víc přiblížit, ale stejně si nemyslím, že se dostala do stavu, aby ji ohrozila v boji o ligové zlato.“
Jiří Fejgl: „Minimálně se o to musí pokusit. Proti hraje velká síla konkurenta, pro progres, který se (byť pomalu) dostavil na Letné už v minulé sezoně. Nyní by měl pokračovat, přičemž důležité slovo si vezme skupina odchovanců klubu, kteří se pomalu stávají zásadními členy týmu: Ševínský, Suchomel, Vydra (až se uzdraví), Sochůrek.“
1. Slavia Praha
Jaký dopad na hru a výkonnost klubu bude mít smutné mexicko-americké dobrodružství většiny opor?
David Kobylík: „Žádný, mistrovství světa je úplně jiná scéna. Naopak. Opory si odpočinou a budou se o to víc těšit zpátky do Slavie, která obměňuje kádr za pochodu. Přijde mi, že realizační tým chce hrát víc kombinačně a rychleji uprostřed pole. Sešívaní budou pořád stejně našlapaní, půjdou si za titulem. Spíš se ptám: Jak silní budou konkurenti?“
Bartoloměj Černík: „Ve Slavii dlouho dopředu tušili, že mundial masivně naruší chod A-týmu, a využili ho nejen k přestavbě kádru, ale podle mě i k hernímu restartu. Pražané se vydávají cestou větší rychlosti, útoků po zemi, driblinků jeden na jednoho. Může chvíli trvat, než si to sedne, první kola budou zajímavá. Důležité bude nezpanikařit, když vše nepůjde ideálně.“