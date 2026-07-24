Předplatné

Surovčík o slovu v týmu, boji o místo i mentální síle: Derby postupně odeznělo

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Derby jsem musel vytlačit, říká Surovčík. Jak na tom byl po chybě na Artisu? • Zdroj: iSport.tv
Brankář Sparty Jakub Surovčík
Gólman Sparty Jakub Surovčík v akci
Gólman Sparty Jakub Surovčík s míčem během zápasu
Brankář Sparty Jakub Surovčík na rozcvičce před zápasem
Gólman Sparty na rozcvičce před zápasem s Plzní
Gólman Sparty na rozcvičce před zápasem s Plzní
12
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Zažil přelomové jaro nabité událostmi. Stal se jedničkou ve Spartě, chytil penaltu v Plzni, pronesl památnou řeč v Alkmaaru, musel překonat napadení od slávistických neurvalců po derby v Edenu. Jakub Surovčík, slovenský brankář, který vyrostl v Praze, dokázal, že z něj může vyrůst persona i dlouhodobá stálice. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Pojďme do Edenu. Po zápase s k vám vrhli slávisté, polili vás pivem, skončil jste na zemi.
„Popsal bych to stručně – nepříjemná situace. Je to něco, co jsem si nedokázal představit, že se stane. Byl jsem z toho v šoku. Víc k tomu nejde dodat.“

Jak dlouho jste ten šok léčil?  Šel jste hned do dalšího zápasu, i když Brian Priske říkal, že jste řešili, jestli nedostanete volno.
„V tomhle musím Brianovi poděkovat. V té době jsme teoreticky hráli ještě o titul a vůbec na mě netlačil. Den potom to bylo nepříjemné, ale člověk by z toho nic nezískal, kdyby byl zavřený doma. To by si nepomohl. Postupně to odeznělo. Naštěstí se mi fyzicky nic vážného nestalo, takže čas to zahojil a ta negativita odešla.“

Myslíte, že akce měla souvislost s tím, že jste vyrůstal ve Slavii?
„Nemyslím si, byla to čistá náhoda.“

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů