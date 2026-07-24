Surovčík o slovu v týmu, boji o místo i mentální síle: Derby postupně odeznělo
Zažil přelomové jaro nabité událostmi. Stal se jedničkou ve Spartě, chytil penaltu v Plzni, pronesl památnou řeč v Alkmaaru, musel překonat napadení od slávistických neurvalců po derby v Edenu. Jakub Surovčík, slovenský brankář, který vyrostl v Praze, dokázal, že z něj může vyrůst persona i dlouhodobá stálice. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Pojďme do Edenu. Po zápase s k vám vrhli slávisté, polili vás pivem, skončil jste na zemi.
„Popsal bych to stručně – nepříjemná situace. Je to něco, co jsem si nedokázal představit, že se stane. Byl jsem z toho v šoku. Víc k tomu nejde dodat.“
Jak dlouho jste ten šok léčil? Šel jste hned do dalšího zápasu, i když Brian Priske říkal, že jste řešili, jestli nedostanete volno.
„V tomhle musím Brianovi poděkovat. V té době jsme teoreticky hráli ještě o titul a vůbec na mě netlačil. Den potom to bylo nepříjemné, ale člověk by z toho nic nezískal, kdyby byl zavřený doma. To by si nepomohl. Postupně to odeznělo. Naštěstí se mi fyzicky nic vážného nestalo, takže čas to zahojil a ta negativita odešla.“
Myslíte, že akce měla souvislost s tím, že jste vyrůstal ve Slavii?
„Nemyslím si, byla to čistá náhoda.“