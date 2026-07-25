Experti věští před ligou: Slavia hlavním favoritem, Sparta s Plzní v závěsu. Co Artis?
Po letní pauze je fotbalová Chance Liga zpět. Podle sázkových kanceláří je hlavním favoritem na titul Slavia, s čímž v odpovědích pro anketu deníku Sport a webu iSport souhlasí fotbaloví experti Stanislav Levý, Martin Frýdek starší, Petr Ruman a David Kobylík. A jak si povede brněnský Artis, který dodatečně nahradil v nejvyšší soutěži Karvinou? „Obecně si myslím, že se barážové pozici nebo sestupu nevyhne,“ má jasno Kobylík.
Kdo vyhraje titul v Chance Lize?
Stanislav Levý, bývalý československý reprezentant a trenér
Myslím si, že tam nebude jiná konstelace než v minulé sezoně. To znamená, že Slavia, Plzeň a Sparta mají určitě ambice na titul. Bude také záležet na tom, jakým způsobem se Spartě povede posílit, aby měla širší a kvalitnější kádr. Znovu se podle mě bude rozhodovat mezi těmito třemi týmy, jednoznačného favorita tam ale nevidím. Nedovedu si představit, že by třeba Hradec nebo Olomouc pronikly do nejlepší trojky, zůstane to stejné jako v předešlých letech. Slavia to mít jednoduché nebude. Myslím si, že Plzeň na ni bude tlačit. K dnešnímu dni vidím tyto týmy jako největší favority.
Kdo vyhraje titul v Chance Lize?
Martin Frýdek starší, bývalý reprezentant a legenda Sparty
Samozřejmě to přeju Spartě, i když to bude těžké. Spíš se mi zdálo, že se hráči víc prodávali, než nakupovali. Nevím, jestli je Haalandův bratranec ten pravý, sám jsem na to zvědavý. Jestli bude dávat góly, tak super, ale přichází na poslední chvíli, takže potrvá nějakou dobu, než se sžije s českým prostředím. Ale že by se přivedla nějaká bomba? To se mi zatím nezdá. Největším favoritem na titul je asi Slavia, ale Sparta s Plzní mezi nejlepšími třemi budou. Určitě se však zase najde nějaký černý kůň, třeba to bude nováček z Brna. Hradec kousal už minulý rok, Olomouc taky nemá špatný mančaft, takže někdo se může chytit a elitní trojku otravovat.
Kdo vyhraje titul v Chance Lize?
Petr Ruman, bývalý útočník Baníku, Fürthu či Mohuče
Těžká otázka. (usmívá se) Největším favoritem je jednoznačně Slavia, ale líbí se mi, jak se celá liga postupně vyrovnává. Doufám, že některé mužstvo do toho hodí i nějakou bombu. Na Spartě se mi líbí, že dostává do kádru víc mladých českých hráčů a víc to na nich staví. Chtěl bych věřit, že bude dostatečně stabilní, aby mohla Slavii zlobit. A Plzeň? Dlouhodobě má dobrý a stabilní kádr, u kterého si myslím, že si to s trenérem Hyským teď ještě víc sedne. Mohla by být nebezpečná, ale Slavia je v mých očích pořád o nějaký krůček vpředu.
Kdo vyhraje titul v Chance Lize?
David Kobylík, mistr Evropy do jednadvaceti let
a bývalý záložník Olomouce či Bielefeldu
Titul vyhraje Slavia. Nůžky mezi ní a Spartou jsou pořád rozevřené. Myslím si, že Sparta zatím neposílila tak, aby ji mohla dohnat. Možná bude hrát hezčí fotbal, ale zároveň jí bude chybět konzistentnost, takže fyzicky a silou kádru ji Slavia přebije. Plzeň vidím někde na pomezí Sparty, takže kousíček za Slavií.
Zachrání se Artis v nejvyšší soutěži?
Stanislav Levý, bývalý československý reprezentant a trenér
Artis se dostal do ligy po administrativním zásahu a mužstvo se snažil posílit. Co mu určitě bude chybět, je fanouškovská podpora. Když je v lize i Zbrojovka, Artis bude na okraji zájmu. Nicméně nedovolil bych si vyloženě říct, že je hlavním kandidátem na sestup. Jsou tam další dvě tři čtyři mužstva, která můžou mít velké problémy, proto bych Artis dopředu neodepisoval. Že ale ve většině prognóz bude hlavním adeptem na pád, se zpochybnit nedá.
Zachrání se Artis v nejvyšší soutěži?
Martin Frýdek starší, bývalý reprezentant a legenda Sparty
Asi pro všechny je hlavním favoritem na sestup. Bude to mít hodně těžké, ale může se tam projevit i nováčkovská euforie. Potřebuje uhrát nějaké body a chytit se. Ale myslím si, že do toho může být namočených i víc mančaftů. Úplně jsem nesledoval, kdo kam šel a nešel, ale nějaké týmy se tam namotat mohou, i když jim to nepřeju. Nechci je jmenovat, aby na mě pak nebyli naštvaní. (usmívá se)
Zachrání se Artis v nejvyšší soutěži?
Petr Ruman, bývalý útočník Baníku, Fürthu či Mohuče
Je to takové koukání do křišťálové koule. Jestli se přímo zachrání? To je těžké říct, ale určitě pro to udělají všechno. Jsou tam i jiné týmy, které budou ohrožené. Záleží, jak vstoupí do ligy a jak se to celé rozjede. V Artisu je hodně věcí, které si musí sednout, ale problémy mít určitě bude. Soutěž je natolik dlouhá a spravedlivá, že se postupem času ukáže, jestli na to má. Každý tým potřebuje mít zhruba dvacetičlenný kádr vyrovnaných hráčů, nicméně Artis je jedním z mužstev, u kterého najdete signály, že by hrát o záchranu mělo.
Zachrání se Artis v nejvyšší soutěži?
David Kobylík, mistr Evropy do jednadvaceti let
a bývalý záložník Olomouce či Bielefeldu
Myslím si, že stoprocentně skončí v poslední šestce. Teď je ale otázkou, jestli se umístí mimo barážová místa. Na to poslední Artis úplně nevidím, ale bude tam boj mezi ním, Zlínem, Slováckem a možná Bohemkou. Někdo z trojice Zlín, Slovácko, Artis půjde dolů, ale rozdíly tam budou malé. Obecně si myslím, že se barážové pozici nebo sestupu nevyhne. Že bych ale dokázal říct, že spadne? To ne, kandidátů tam bude víc.